¿Volar lejos? Mejor volar a esto

Aunque en verano, todo gira alrededor del mar con actividades como kayak fishing, pesca costera, jet ski, snorkeling y programas para todos los niveles de buceo.

Si eres fan del snorkeling no te puedes perder la oportunidad de visitar la Isla Coral, una reserva natural reconocida por sus aguas cristalinas y arrecifes llenos de vida marina, donde puedes nadar rodeado de peces y corales llenos de vida y color. Para que descubras distintas dimensiones del entorno marino, desde recorridos tranquilos sobre el agua hasta experiencias diseñadas para explorar la riqueza natural de la región. Para los que viajan en modo activo, esta temporada también incorpora clases de tenis, acceso a sport courts y espacios dedicados al bienestar, creando un equilibrio natural entre actividad, descanso y tiempo compartido.

La hermosa vista del mar en la Riviera de Nayarit. (Cortesía)

Todos somos foodies en vacaciones, y Rosewood Mandarina lo entiende perfecto. Cuatro restaurantes cubren los momentos del día (La Cocina Mandarina, Buena Onda, Toppu y Barra Peñasco) cada uno con su propia personalidad y vistas al Pacífico. A todo esto súmale catas de agave y cenas privadas, literal no hay mejor plan.