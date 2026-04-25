Esta es la opción perfecta para hospedarte si vas a Monterrey

Presidente InterContinental Monterrey: diseño con firma europea

Detrás del proyecto está Francesc Rifé, el interiorista catalán responsable de algunos de los espacios más celebrados de Europa.

Su sello se nota en cada detalle, la fachada combina madera y metal con paneles móviles, mientras que en el interior predominan mucho la piedra y las maderas oscuras. Desde adentro, las vistas al Cerro de la Silla hacen el resto.

La fachada combina madera y metal con paneles móviles, mientras que en el interior predominan mucho la piedra y las maderas oscuras.

La suite como destino

Son 293 en total, incluidas 25 suites. Habitaciones muy amplias y llenas de luz, con acabados en madera, mármol italiano y el mobiliario traído desde España.

Los ventanales tienen vista directa a la Sierra Madre de Chipinque y esa vista cambia por completo la vibe del cuarto.