Esta es la opción perfecta para hospedarte si vas a Monterrey
Con diseño del catalán Francesc Rifé, tres propuestas gastronómicas imperdibles y vistas al Cerro de la Silla, el Presidente InterContinental Monterrey se ha ganado un lugar entre los favoritos de San Pedro Garza García
Pocos hoteles logran equilibrar diseño, gastronomía y ubicación como éste. Un espacio que recibe por igual a quienes llegan a Monterrey ya sea por negocios o a quienes buscan una escapada diferente. Un hotel pensado para disfrutarse tanto por dentro como por fuera.
Se trata del Presidente InterContinental Monterrey, la mejor opción para hospedarte en la capital de Nuevo León.
Publicidad
Presidente InterContinental Monterrey: diseño con firma europea
Detrás del proyecto está Francesc Rifé, el interiorista catalán responsable de algunos de los espacios más celebrados de Europa.
Su sello se nota en cada detalle, la fachada combina madera y metal con paneles móviles, mientras que en el interior predominan mucho la piedra y las maderas oscuras. Desde adentro, las vistas al Cerro de la Silla hacen el resto.
La suite como destino
Son 293 en total, incluidas 25 suites. Habitaciones muy amplias y llenas de luz, con acabados en madera, mármol italiano y el mobiliario traído desde España.
Los ventanales tienen vista directa a la Sierra Madre de Chipinque y esa vista cambia por completo la vibe del cuarto.
Publicidad
Cocina internacional y sabor mexicano en el Presidente InterContinental Monterrey
La propuesta culinaria es por sí sola razón para reservar. Lilōu trae a la ciudad el espíritu de Nueva York, Londres y París con una carta de cocina internacional.
Epicentro, inspirado en el icónico bar del InterContinental de la Ciudad de México, reinventa la coctelería mexicana con tequilas y mezcales de colección más parecido a un speakeasy que a un bar de hotel.
Por último Chapulín rinde homenaje a la cocina mexicana con barra de mariscos, comal de barro y platillos para descubrir de bocado a bocado, las regiones del país.
Espacios para todo
A eso se suma un gimnasio abierto las 24 horas y el Club InterContinental, un área reservada con atención mucho más personalizada.
Para bodas, galas y eventos corporativos, el hotel cuenta con cuatro salones con más de 1,600 metros cuadrados en total, luz natural y tecnología de primer nivel y juntos, pueden albergar hasta 1,500 invitados.
Entre boutiques, corporativos y los restaurantes del momento, el Presidente InterContinental Monterrey se consolida como uno de los hospedajes preferidos del norte del país. Un destino para quienes entienden que viajar es un estilo de vida.