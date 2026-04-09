Latosa, el primer cocktail bar con menú enlatado llega a la Roma Norte

El origen detrás de la lata

La lata tiene una historia más larga de lo que parece. Nació como solución de supervivencia y con el tiempo se volvió parte de la cultura popular. Lo que sí es más reciente es que se utiliza en la coctelería con los canned cocktails que despegaron durante la pandemia, cuando los bares necesitaban evolucionar para seguir operando.

Lo que sí es más reciente es que se utiliza en la coctelería con los canned cocktails que despegaron durante la pandemia.

El equipo detrás de la lata

En 2024 recibió el Roku Industry Icon Award en North America's 50 Best Bars y este año es cochair de Latinoamérica para los Spirit Awards de Tales of The Cocktail 2026, que es básicamente el reconocimiento más importante de la industria de cocteles a nivel mundial. Christian Haruky se encarga como bar manager y Karla Fiesco está al mando como head bartender, entre los tres armaron el menú de seis cocteles enlatados. La cocina está a manos de los chefs Jorge Linares y Pilar García, quienes se encargaron de la carta de botanas.

En 2024 recibió el Roku Industry Icon Award en North America's 50 Best Bars y este año es co chair de Latinoamérica para los Spirit Awards de Tales of The Cocktail 2026.

Los drinks clásicos con personalidad propia

Los seis cocteles del menú se sirven desde la barra principal, que tiene forma de lata por dentro. Todos están hechos con recetas originales que parten de clásicos conocidos pero los llevan a otro nivel. El Cosmo High toma el Cosmopolitan y contiene ginebra London Dry con lychee, naranja y rosas. El Coconut Mojito lleva licor de coco Malibú y amaro Branca Menta. La Margarita Palo Santo usa Sugasawa para la acidez dándole ese toque amaderado. El Tepache Mule sustituye el ginger beer por tepache de San Pancho, Nayarit con un toque de fernet branca. Baby Oh y Midori Fizz son los más festivos, con la vibe de noche de los noventa. Si prefieres los clásicos de siempre, hay una segunda barra al fondo.