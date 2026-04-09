No es un gimmick, es el concepto completo. Bar Latosa apuesta por un formato que no existía en el país y detrás de este concepto está Claudia Cabrera, una de las bartenders más reconocidas del medio, con todo un equipo que construyó la propuesta desde cero.
Latosa, el primer cocktail bar con menú enlatado llega a la Roma Norte
El origen detrás de la lata
La lata tiene una historia más larga de lo que parece. Nació como solución de supervivencia y con el tiempo se volvió parte de la cultura popular. Lo que sí es más reciente es que se utiliza en la coctelería con los canned cocktails que despegaron durante la pandemia, cuando los bares necesitaban evolucionar para seguir operando.
El equipo detrás de la lata
En 2024 recibió el Roku Industry Icon Award en North America's 50 Best Bars y este año es cochair de Latinoamérica para los Spirit Awards de Tales of The Cocktail 2026, que es básicamente el reconocimiento más importante de la industria de cocteles a nivel mundial. Christian Haruky se encarga como bar manager y Karla Fiesco está al mando como head bartender, entre los tres armaron el menú de seis cocteles enlatados. La cocina está a manos de los chefs Jorge Linares y Pilar García, quienes se encargaron de la carta de botanas.
Los drinks clásicos con personalidad propia
Los seis cocteles del menú se sirven desde la barra principal, que tiene forma de lata por dentro. Todos están hechos con recetas originales que parten de clásicos conocidos pero los llevan a otro nivel. El Cosmo High toma el Cosmopolitan y contiene ginebra London Dry con lychee, naranja y rosas. El Coconut Mojito lleva licor de coco Malibú y amaro Branca Menta. La Margarita Palo Santo usa Sugasawa para la acidez dándole ese toque amaderado. El Tepache Mule sustituye el ginger beer por tepache de San Pancho, Nayarit con un toque de fernet branca. Baby Oh y Midori Fizz son los más festivos, con la vibe de noche de los noventa. Si prefieres los clásicos de siempre, hay una segunda barra al fondo.
Para picar
La carta de botanas tiene para todos. El dip de cebollín y ajo rostizado con chips de papa funciona bastante bien. También hay opciones veganas incluye vegetales encurtidos con curry, aceitunas con cítricos y hongos al ajillo. Si tienes antojo de algo dulce, el durazno en almíbar tatemado con lecherita es un must.
La arquitectura del concepto
Legaspi & Company diseñó el espacio y fue pensado para llevar la lata hasta la arquitectura. Aluminio y acero inoxidable de textura cepillada en las paredes, mármol rojo en mesas y barra y una iluminación en tonos cálidos que lo cubre todo desde un solo punto. No hay esquinas, todo es curvado, como si el espacio fuera el interior de un objeto. La barra central en dos semicírculos organiza el lugar sin que se sienta diferente y los espejos retro le dan profundidad. El DJ booth con lámparas de lava cambia cada semana.
Los jueves son de Latoso
Cada jueves el bar tiene su propia noche llamada “Latoso”, que está dirigida directamente a la comunidad LGBT+, hay un coctel especial y una selección de música que va desde el house, disco, pop y funk. La idea no es armar un antro sino un lugar donde se sientan bienvenidos.