Estos son los 4 hoteles all inclusive que debes visitar en Semana Santa

Impression Isla Mujeres by Secrets

Lo primero que tienes que saber es que la experiencia empieza mucho antes de llegar al cuarto. Tu única preocupación es que llegues a tiempo al puerto de Cancún, de ahí el resort te recibirá en un lounge privado para trasladarte en un catamarán con drinks mientras vas de camino a la isla. Alrededor de unos cuarenta y cinco minutos de trayecto, una vez que llegues al lugar hay albercas infinitas por niveles, una resbaladilla de 4 pisos que cae directo al mar, cabañas sobre el agua y un spa con tratamiento inspirado en la cultura maya que hace que te metas mas en la experiencia.

La parte gastronómica también tiene lo suyo, el restaurante Unik en la azotea es el favorito de todos los que se quedan ahí, especialmente por su brunch. Para la noche, Spezia es la opción italiana perfecta para cenar frente al mar y Wildfire Grill de cortes y mariscos a la parrilla con una carta que combina ingredientes locales con técnicas de autor. Algo que no mucha gente sabe sobre el hotel es que trabaja con una fundación para proteger tiburones y tú también puedes formar parte de esa experiencia.

Alrededor de unos cuarenta y cinco minutos de trayecto, una vez que llegues al lugar hay albercas infinitas por niveles, una resbaladilla de 4 pisos que cae directo al mar, cabañas sobre el agua y un spa con tratamiento inspirado en la cultura maya que hace que te metas mas en la experiencia. (Instagram@kuonitravel)

Susurros del Corazón, Punta Mita

Este resort es parte de la Auberge Collection, una de las colecciones hoteleras más exclusivas del mundo. El lugar está rodeado de selva tropical y cuenta con acceso directo a una de las playas más privadas de la Riviera Nayarit, lo que lo convierte en uno de los destinos donde sientes que realmente estás alejado de todo. Fue reconocido como el número 2 de México por Travel + Leisure y cuando ves las suites entiendes porque. Textiles artesanales hechos por productores locales, ventanales de piso a techo con vista al mar y terrazas privadas donde el mar es lo primero que ves al despertar.

La propuesta gastronómica de este lugar incluye varias opciones que valen la pena. Casa Milpa es el restaurante principal y el más completo, sirve desayuno, comida y cena con una carta que mezcla ingredientes de productores locales de la zona con un toque de influencias mediterráneas y todo con una vista increible al mar. Para algo más chill, La Boquita es la opción de playa, ofrecen tacos, ceviches y cocteles mientras disfrutas de un gran atardecer en la playa. Si quieres hacer algo fuera del resort, el hotel te puede organizar desde clases de surf hasta hikes por la Sierra Madre, además en semana santa todavía es temporada de ballenas jorobadas en Punta Mita, hay un gran chance que las puedas ver desde la costa.