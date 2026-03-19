El descanso que mereces está en México, no hay necesidad de salir del país para disfrutar del mejor servicio, la mejor gastronomía y una hospitalidad de diez. Aquí te presentamos 4 resorts all inclusive y adults only que tienes que tener en el radar, porque sí, valen totalmente la pena.
Estos son los 4 hoteles all inclusive que debes visitar en Semana Santa
Impression Isla Mujeres by Secrets
Lo primero que tienes que saber es que la experiencia empieza mucho antes de llegar al cuarto. Tu única preocupación es que llegues a tiempo al puerto de Cancún, de ahí el resort te recibirá en un lounge privado para trasladarte en un catamarán con drinks mientras vas de camino a la isla. Alrededor de unos cuarenta y cinco minutos de trayecto, una vez que llegues al lugar hay albercas infinitas por niveles, una resbaladilla de 4 pisos que cae directo al mar, cabañas sobre el agua y un spa con tratamiento inspirado en la cultura maya que hace que te metas mas en la experiencia.
La parte gastronómica también tiene lo suyo, el restaurante Unik en la azotea es el favorito de todos los que se quedan ahí, especialmente por su brunch. Para la noche, Spezia es la opción italiana perfecta para cenar frente al mar y Wildfire Grill de cortes y mariscos a la parrilla con una carta que combina ingredientes locales con técnicas de autor. Algo que no mucha gente sabe sobre el hotel es que trabaja con una fundación para proteger tiburones y tú también puedes formar parte de esa experiencia.
Susurros del Corazón, Punta Mita
Este resort es parte de la Auberge Collection, una de las colecciones hoteleras más exclusivas del mundo. El lugar está rodeado de selva tropical y cuenta con acceso directo a una de las playas más privadas de la Riviera Nayarit, lo que lo convierte en uno de los destinos donde sientes que realmente estás alejado de todo. Fue reconocido como el número 2 de México por Travel + Leisure y cuando ves las suites entiendes porque. Textiles artesanales hechos por productores locales, ventanales de piso a techo con vista al mar y terrazas privadas donde el mar es lo primero que ves al despertar.
La propuesta gastronómica de este lugar incluye varias opciones que valen la pena. Casa Milpa es el restaurante principal y el más completo, sirve desayuno, comida y cena con una carta que mezcla ingredientes de productores locales de la zona con un toque de influencias mediterráneas y todo con una vista increible al mar. Para algo más chill, La Boquita es la opción de playa, ofrecen tacos, ceviches y cocteles mientras disfrutas de un gran atardecer en la playa. Si quieres hacer algo fuera del resort, el hotel te puede organizar desde clases de surf hasta hikes por la Sierra Madre, además en semana santa todavía es temporada de ballenas jorobadas en Punta Mita, hay un gran chance que las puedas ver desde la costa.
Le Blanc Spa Resorts, Los Cabos
Le Blanc es un resort en Los Cabos con 5 diamantes AAA. Cada piso tiene su propio butler y cuenta con 7 restaurantes, cada uno tiene su propia propuesta, desde Lumiere que tiene un menú francés fusión de siete tiempos con maridaje, hasta Blanc Ocean, que sirven principalmente mariscos frescos con una vista de 180 grados al mar. En una semana completa no comes lo mismo dos veces. Fuera de los restaurantes, cuenta con 4 albercas con vista al mar, un spa de 2,700 metros cuadrados con hidroterapia y clases de pilates, spinning y yoga incluidos. Si quieres salir, el hotel organiza salidas en catamarán, snorkel e igual si cae en temporada puedas ver las ballenas jorobadas desde la playa.
Impression Moxche by Secrets Riviera Maya, Quintana Roo
Impression Moxche es el único resort en México cuyo restaurante, Teodoro que ganó 5 diamantes AAA, el mismo premio que tiene el hotel el cual es algo sumamente raro que pase. El menú es una degustación de 7 tiempos en formato open kitchen que cambia de manera rotativa, con ingredientes locales y técnicas de autor que hacen que cada visita sea algo especial. Fuera del restaurante, las suites parten de 93 metros cuadrados con una decoración en tonos tierra con mucha luz natural y materiales como madera y piedra que le dan un ambiente muy mexicano.
El resort tiene cenotes artificiales, 7 albercas y acceso a catorce restaurantes compartidos con el vecino Secrets Moxche. La ubicación le ayuda bastante ya que está a solo 10 minutos de la Quinta Avenida de Playa del Carmen. Tiene 198 suites, todas con butler, jacuzzi privado y amenidades. Las albercas son uno de los puntos fuertes del resort, hay una en el rooftop con vista al Caribe y otra en el beach club directamente en la playa. El spa tiene circuito de hidroterapia, masajes y faciales, todo incluido en la tarifa.
Estos son algunos de los mejores resorts all inclusive del país y esta Semana Santa es el mejor pretexto para comprobarlo. Cualquiera de estas cuatro opciones te garantiza una semana donde tu única preocupación es decidir qué hacer primero.