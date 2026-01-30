Publicidad

Viajes y gourmet

Ixtapa, el destino que siempre estuvo ahí y que ahora toca redescubrir

Ixtapa siempre ha estado ahí, sin hacer tanto ruido como otros destinos de playa que viven en el spotlight. Y justo por eso es tan buen plan.
vie 30 enero 2026 01:32 PM
El Palmar Beach in Ixtapa
Ixtapa siempre ha estado ahí, brillando bajito, sin hacer tanto ruido como otros destinos de playa que viven en el spotlight. Y justo por eso es tan buen plan. (Diana Cisneros Gonzalez/Getty Images)

Esta joya del Pacífico mexicano combina lo que muchos buscamos cuando queremos escaparnos, playas amplias, clima delicioso casi todo el año, hoteles cómodos y una vibe relajada que se siente desde que aterrizas.

Playas, atardeceres y cero presión por hacer “todo”

Caminar por Playa El Palmar al atardecer, escaparte a Isla Ixtapa para pasar el día entre aguas tranquilas y pescado fresco, o simplemente tirarte en un camastro sin pensar en absolutamente nada, es parte del encanto. Ixtapa no intenta ser pretencioso ni “instagrameable a la fuerza”, y tal vez ahí está su magia: es un destino que se disfruta sin prisa y sin presión.

Camastro
Simplemente tirarte en un camastro sin pensar en absolutamente nada, es parte del encanto. (Rauf Karimov/Getty Images)

Nuevos destinos en el radar del viajero mexicano

En este nuevo momento del turismo mexicano, plataformas como YA VAS están apostando justo por eso, impulsar destinos que merecen más atención y que siguen siendo perfectos para redescubrir México. La idea es clara, no siempre hay que irse lejos o repetir los mismos lugares de siempre para vivir una gran experiencia de playa. Ixtapa es prueba de eso.

Ixtapa, Zihutanejo, Mexico
Si tienes antojo de mar, sol y descanso real, Ixtapa puede ser ese plan que no sabías que necesitabas. (Arturo Peña Romano Medina/Getty Images/iStockphoto)

Viajar fácil, con promos y paquetes armados

Además, planear el viaje ya no tiene que ser complicado. En yavas.com puedes encontrar promociones constantes, desde vuelos hasta paquetes completos de avión más hotel, lo que hace que escaparte un fin de semana largo o incluso unos días entre semana sea mucho más fácil y accesible. Literal, entras, comparas y armas el plan sin tanto rollo.

Redescubrir México también es una forma de viajar mejor

Este impulso por abrir el mapa turístico y mirar hacia nuevas (o no tan nuevas) playas también conecta con una forma más consciente de viajar: apoyar destinos nacionales, mover la economía local y descubrir que México tiene muchísimo más que ofrecer de lo que a veces recordamos.

Cala de Mar Resort & Spa, Ixtapa
Cala de Mar Resort & Spa, Ixtapa (Cortesía)

Así que si tienes antojo de mar, sol y descanso real, Ixtapa puede ser ese plan que no sabías que necesitabas. Y si además puedes armarlo con buen precio y sin estrés, mejor todavía.

