¡Ciao, México! El sabor de la elegancia italiana de Ferragamo se sirve en Polanco

Antes de llegar al salón principal, te espera una pasarela de historia en forma de zapatos. Es como un museo de los sueños donde Ferragamo exhibe sus creaciones más cool e icónicas.

El diseño del lugar es un homenaje visual a Ferragamo con colores vibrantes, texturas y formas de lujo. (Cortesía)

¿La estrella? La mítica Rainbow Sandal, que Salvatore Ferragamo diseñó para la mismísima Judy Garland en 1938. Es un símbolo de optimismo e innovación, con esa plataforma y esos colores que te sacan una sonrisa. Y justo al lado, los Red Crystal Pumps, creados para Marilyn Monroe. Un par de zapatos que resumen el romance eterno entre el glamour de Hollywood y la maestría italiana. De hecho, el mismo modelo (pero en satén blanco y cristales) fue el que usó en la peli Let’s Make Love (1960). Sensual y escultural, este diseño es el ejemplo perfecto de cómo Ferragamo convierte un zapato en un objeto de deseo atemporal.

El Ferragamo Caffè es más que un restaurante pop-up, es una experiencia lifestyle que aterriza en la CDMX para demostrar que el estilo italiano no solo se viste y se ve, ¡también se vive y se prueba!

Así que ya sabes, si quieres un upgrade y vivir la elegancia italiana de cerca, tu próxima parada obligada es en El Palacio de Hierro Polanco. ¡Andiamo!