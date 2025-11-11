¡Ciao, México! El sabor de la elegancia italiana de Ferragamo se sirve en Polanco

Olvídate del café de siempre, porque esto es un boleto de avión directo a Italia, sin turbulencias y con el mejor espresso.
A partir de este 11 de noviembre de 2025, la esquina más top de El Palacio de Hierro Polanco se viste de gala y se transforma en un pedacito de la Dolce Vita. Este pop-up no es solo un lugar para echar café, es una experiencia que te da la esencia de Ferragamo, esa mezcla chic de elegancia atemporal, diseño que enamora y artesanía de primer mundo.
El arte de vivir a la italiana, ¡Pero en CDMX!
Aquí no hay prisa. El Caffè captura esos momentos sagrados que definen la vida italiana: l’ora di pranzo (la hora de comer), il caffè (el café que te despierta el alma) e l’aperitivo (la antesala perfecta para la noche). Es una invitación a bajarle dos rayitas al estrés, a disfrutar de una buena plática con amigos y a saborear un martes casual con gusto refinado.
El diseño del lugar es un homenaje visual a Ferragamo. Piensa en colores vibrantes, texturas y formas de lujo, sin ser pretenciosas. Cada detalle, desde la vajilla hasta los rincones más escondidos, te conecta con el ADN de la marca. El espacio te lleva de una relajada esquina de café a un salón central donde la gastronomía italiana se luce.
¿El menú? Una celebración de clásicos que te abrazan el estómago, desde un sofisticado vitello tonnato hasta unos arancini con un ragù cocinado con amor. Y los postres son obras de arte literalmente.
Un paseo por la historia del
footwear
Antes de llegar al salón principal, te espera una pasarela de historia en forma de zapatos. Es como un museo de los sueños donde Ferragamo exhibe sus creaciones más cool e icónicas.
¿La estrella? La mítica Rainbow Sandal, que Salvatore Ferragamo diseñó para la mismísima Judy Garland en 1938. Es un símbolo de optimismo e innovación, con esa plataforma y esos colores que te sacan una sonrisa. Y justo al lado, los Red Crystal Pumps, creados para Marilyn Monroe. Un par de zapatos que resumen el romance eterno entre el glamour de Hollywood y la maestría italiana. De hecho, el mismo modelo (pero en satén blanco y cristales) fue el que usó en la peli Let’s Make Love (1960). Sensual y escultural, este diseño es el ejemplo perfecto de cómo Ferragamo convierte un zapato en un objeto de deseo atemporal.
El Ferragamo Caffè es más que un restaurante pop-up, es una experiencia lifestyle que aterriza en la CDMX para demostrar que el estilo italiano no solo se viste y se ve, ¡también se vive y se prueba!
Así que ya sabes, si quieres un upgrade y vivir la elegancia italiana de cerca, tu próxima parada obligada es en El Palacio de Hierro Polanco. ¡Andiamo!