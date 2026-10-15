Seán McGirr sale de Alexander McQueen después de tres años al frente de la marca

¿Quién es Seán McGirr?

Seán McGirr es un diseñador irlandés que llegó a Alexander McQueen en octubre de 2023, después de la salida de Sarah Burton, quien estuvo al frente de la dirección creativa durante 13 años.

Burton también trabajó durante muchos años junto al fundador de la marca, Lee Alexander McQueen, por lo que su salida dejó grandes expectativas sobre quién sería la persona encargada de continuar con su legado.

Antes de llegar a McQueen, McGirr construyó una carrera dentro de la industria de la moda.

Estudió en Central Saint Martins, una de las escuelas de diseño más reconocidas de Londres, y trabajó en marcas como Burberry, Uniqlo y Dries Van Noten.

También formó parte de JW Anderson, donde estuvo a cargo de las colecciones de ropa antes de asumir su nuevo puesto.

Con esta experiencia, el diseñador llegó a una marca con una historia muy importante y una identidad bastante definida. Su reto fue encontrar una manera de presentar nuevas ideas sin alejarse demasiado del estilo que hizo famosa a la firma.



McGirr estuvo al frente de la marca británica por 3 años. (Getty Images 2026)





¿Qué dejó McGirr durante su etapa en Alexander McQueen?

Durante sus tres años al frente de la marca, McGirr buscó darle su propio enfoque a las colecciones.

Su trabajo mantuvo algunos de los elementos más conocidos de McQueen, como las prendas muy estructuradas, los cortes llamativos y los detalles que mezclan lo clásico con algo más edgy.

También recuperó el uso de las calaveras, un must en la marca. Sin embargo, tomar el lugar de Sarah Burton significaba enfrentarse a grandes expectativas.



McQueen Primavera 2027 por Seán McGirr. (launchmetrics.com/spotlight)





¿Qué sigue para Alexander McQueen?

La salida de McGirr también llega en un momento en el que Kering, el grupo de lujo propietario de Alexander McQueen, busca ajustar la estrategia de la marca.

Además de los cambios creativos, la firma enfrenta el reto de mantener su posición dentro de un mercado de lujo cada vez más competitivo.

La empresa contempla reducir el número de tiendas de Alexander McQueen para finales de este año.

Por ahora, la firma no ha confirmado quién será el próximo director creativo. Por eso, todavía tendremos que esperar para conocer el nombre de la persona que tomará las decisiones sobre las próximas colecciones y quien definirá el rumbo de la marca.

