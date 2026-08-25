¿Aún no vas al concierto de Rosalía? Estos son los looks más top para lucirte como la Motomami
Rosalía llegó a México para conquistarnos con su música y la estética de su nueva era LUX y, obvio, sus conciertos merecen su propio dress code inspirado por el ballet core, las transparencias y esa vibe celestial.
Rosalía ha convertido la era de LUX en una verdadera obra de arte con un universo visual donde la moda ha tomado un papel protagonista en cada uno de sus shows a través de looks inspirados por la estética del ballet, las transparencias con siluetas etéreas y ese toque de misticismo que se ha reflejado desde el lanzamiento del álbum y que tanto hemos amado.
Y ahora que su tour ha llegado con cinco fechas a la Ciudad de México, la estética LUX se hace presente y ya estamos tomando inspiración para experimentar con nuestro propio estilo y poder crear esos looks perfectos que sin duda conectarán con la vibe tan única de Rosalía.
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Rosalía convierte al balletcore en el nuevo dress code de LUX
Si algo nos ha dejado claro Rosalía en el universo de LUX es que la estética celestial no solo se caracteriza por tener su lado delicado, sino que también es capaz de mostrarnos un lado mucho más dramático y con un toque gótico que, sin duda, ha logrado transportarnos a un mundo mucho más teatral, íntimo y sobre todo angelical, que ha tomado al ballet core como su principal punto de partida.
Looks con tutús, siluetas ceñidas, transparencias, así como tejidos ligeros y volúmenes en una paleta de colores que van desde los blancos, negros y metálicos han sido clave que no solo conecta con el vibe de su álbum, sino que también mantiene esa narrativa femenina y etérea que nos ha conquistado en cada uno de sus conciertos.
Si tú ya tienes tus boletos en mano y estás en busca del look para esta cita con Rosalía, a continuación te compartimos algunas ideas para que logres convertir la estética de LUX en el dress code perfecto para estos días.
La versión más dark de LUX
Si lo tuyo va más por un estilo urbano, puedes tomar inspiración del lado más dark de LUX con un pequeño guiño al ballet core al combinar unos jeans de corte recto con un corsé y un body de encaje para hacer de las transparencias el verdadero protagonista y que sin duda logrará darle ese toque relajado y contemporáneo a tu look.
Y para jugar con el lado místico y etéreo de esta era, puedes apostar por accesorios dorados como un rosario y unos zapatos destalonados que sin duda te permitirán mantener esa vibe delicada, sensual y misteriosa.
Un look luminoso y etéreo para el universo LUX
El color blanco ha tomado protagonismo en la era de LUX y, si estás pensando en un look con esa vibe etérea y con un toque de fantasía, te recomendamos apostar por una falda con plumas que podrás combinar con un corsé blanco de encaje y un blazer oversize que sin duda conectarán con el lado más femenino de esta era, además de que los accesorios en dorado serán clave y te permitirán darle ese toque de luminosidad y sofisticación.
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El lado más effortless de LUX
Y si lo tuyo va por looks más casuales y relajados, puedes apostar por un blazeroversize en negro que podrás combinar con un bralette de encaje para crear ese contraste delicado y muy femenino y unos jeans en corte straight que te permitirán mantener esa estética effortless y, para agregar ese toque de ballet core, puedes apostar por unas balerinas tejidas y unos accesorios en plata que sin duda te ayudarán a crear un look moderno y muy cool.
El minimalismo etéreo también ha conquistado a LUX
El minimalismo también toma protagonismo en la era de LUX, y qué mejor manera de llevarlo que con un bralette blanco y una capa a los hombros que te permitirá darle a tu look ese toque de movimiento y estética etérea que podrás combinar con unos jeans blancos y unas balerinas en tono hueso que harán el match perfecto con la vibe del ballet core y, para complementar, unos maxi aretes dorados que te ayudarán a elevar tu look.
Rosalía nos ha demostrado con su estilo que la clave siempre estará en jugar con las texturas, siluetas y accesorios sin temor alguno, y para esta era de LUX nos invita a experimentar con la estética femenina y romántica con ese toque etéreo y dark que sin duda logra convertir a cada look en una declaración de estilo, haciendo del ballet core y el misticismo el verdadero protagonista para disfrutar esta experiencia de una manera única.