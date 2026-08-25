¿Aún no vas al concierto de Rosalía? Estos son los looks más top para lucirte como la Motomami

Rosalía convierte al balletcore en el nuevo dress code de LUX

Si algo nos ha dejado claro Rosalía en el universo de LUX es que la estética celestial no solo se caracteriza por tener su lado delicado, sino que también es capaz de mostrarnos un lado mucho más dramático y con un toque gótico que, sin duda, ha logrado transportarnos a un mundo mucho más teatral, íntimo y sobre todo angelical, que ha tomado al ballet core como su principal punto de partida.

Looks con tutús, siluetas ceñidas, transparencias, así como tejidos ligeros y volúmenes en una paleta de colores que van desde los blancos, negros y metálicos han sido clave que no solo conecta con el vibe de su álbum, sino que también mantiene esa narrativa femenina y etérea que nos ha conquistado en cada uno de sus conciertos.

Si tú ya tienes tus boletos en mano y estás en busca del look para esta cita con Rosalía, a continuación te compartimos algunas ideas para que logres convertir la estética de LUX en el dress code perfecto para estos días.

La versión más dark de LUX

Si lo tuyo va más por un estilo urbano, puedes tomar inspiración del lado más dark de LUX con un pequeño guiño al ballet core al combinar unos jeans de corte recto con un corsé y un body de encaje para hacer de las transparencias el verdadero protagonista y que sin duda logrará darle ese toque relajado y contemporáneo a tu look.

Y para jugar con el lado místico y etéreo de esta era, puedes apostar por accesorios dorados como un rosario y unos zapatos destalonados que sin duda te permitirán mantener esa vibe delicada, sensual y misteriosa.

Con su era de LUX, Rosalía lleva al ballet core a su versión más dark (Body de encaje, ZARA, $549 / Zapatos destalonados, ZARA, $1,399 / Jeans ZW, Zara, $849,zara.com / Corsét lazado, Stradivarius, $749, stradivarius.com /Pendientes de relieve, Mango, $799, mango.com /Rosario de acero, amazon, $434, amazon.com.mx)

Un look luminoso y etéreo para el universo LUX

El color blanco ha tomado protagonismo en la era de LUX y, si estás pensando en un look con esa vibe etérea y con un toque de fantasía, te recomendamos apostar por una falda con plumas que podrás combinar con un corsé blanco de encaje y un blazer oversize que sin duda conectarán con el lado más femenino de esta era, además de que los accesorios en dorado serán clave y te permitirán darle ese toque de luminosidad y sofisticación.