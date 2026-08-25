Los maxi sombreros son el accesorio statement de la temporada

Los sombreros XXL están en tendencia y así DEBES llevarlos

Con el paso de los años, este accesorio nos ha demostrado que está lejos de ser solo una moda pasajera y que siempre encontrará la manera de reinventarse para inspirarnos a crear looks muy icónicos y asegurarnos que apostar por ellos siempre será la mejor opción para hacer de un accesorio el protagonista de cualquier look.

Demi Moore no podría ser la excepción para demostrarnos el encanto de esta tendencia. La actriz recientemente apostó por un maxi sombrero escultórico que complementó a la perfección con el resto de su look para darle ese toque de sofisticación y un estilo muy effortless durante su visita en el salón de Schiaparelli en la Place Vendôme, demostrándonos por qué estos continúan siendo uno de los favoritos y que nunca pasarán de moda.

Demi Moore nos ha demostrado que los maxi sombreros pueden ser el toque perfecto para elevar cualquier look y convertirlo en una declaración de estilo. (Cortesía @demimoore)

Pero los maxi sombreros también han encontrado su lugar en la alta costura. Diferentes maisons nos han mostrado su lado más creativo, escultórico y elegante, convirtiéndolos en una extensión única y llena de significado en algunas de sus propuestas. Los materiales sofisticados, así como los detalles artesanales, se convierten en parte protagonista para convertirlo en una pieza que es capaz de definir por completo un look.

Iris van Herpen ha convertido al maxi sombrero en una pieza escultórica, haciendo de las burbujas el detalle protagonista que es capaz de darle un toque futurista y diferente a esta colección de alta costura (Cortesía Spotlight)

Un ejemplo de ello está en la colección de alta costura de otoño 2026 de Iris van Herpen, en la cual pudimos apreciar el diseño de unos maxi sombreros escultóricos con una estética etérea y futurista, con siluetas experimentales que hacían alusión a las burbujas, jugando con los detalles de la transparencia de estas para convertirse en una extensión artística de estos looks que sin duda se consolidaron como unos de los favoritos en la semana de la moda de la alta costura.