Los maxi sombreros son el accesorio statement de la temporada

Cuando hablamos de un accesorio que es capaz de robarse las miradas en cuestión de segundos , los maxi sombreros entran en la conversación. Esta temporada, las siluetas XXL tomaron el protagonismo una vez más para convertir a uno de los accesorios más clásicos en una declaración de estilo icónica que al mismo tiempo nos demuestra que protegernos del sol también puede ser una cuestión de moda.
Y es que con sus siluetas y diseños exagerados, estos resultan ideales para darle ese toque de sofisticación y dramatismo a nuestros looks, logrando que estos luzcan visualmente mucho más pensados. Y diferentes firmas han apostado por reinventar sus diseños con distintos materiales y texturas para confirmarnos una vez más que el 'más es más' también puede ser protagonista.
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Los sombreros XXL están en tendencia y así DEBES llevarlos
Con el paso de los años, este accesorio nos ha demostrado que está lejos de ser solo una moda pasajera y que siempre encontrará la manera de reinventarse para inspirarnos a crear looks muy icónicos y asegurarnos que apostar por ellos siempre será la mejor opción para hacer de un accesorio el protagonista de cualquier look.
Demi Moore no podría ser la excepción para demostrarnos el encanto de esta tendencia. La actriz recientemente apostó por un maxi sombrero escultórico que complementó a la perfección con el resto de su look para darle ese toque de sofisticación y un estilo muy effortless durante su visita en el salón de Schiaparelli en la Place Vendôme, demostrándonos por qué estos continúan siendo uno de los favoritos y que nunca pasarán de moda.
Pero los maxi sombreros también han encontrado su lugar en la alta costura. Diferentes maisons nos han mostrado su lado más creativo, escultórico y elegante, convirtiéndolos en una extensión única y llena de significado en algunas de sus propuestas. Los materiales sofisticados, así como los detalles artesanales, se convierten en parte protagonista para convertirlo en una pieza que es capaz de definir por completo un look.
Un ejemplo de ello está en la colección de alta costura de otoño 2026 de Iris van Herpen, en la cual pudimos apreciar el diseño de unos maxi sombreros escultóricos con una estética etérea y futurista, con siluetas experimentales que hacían alusión a las burbujas, jugando con los detalles de la transparencia de estas para convertirse en una extensión artística de estos looks que sin duda se consolidaron como unos de los favoritos en la semana de la moda de la alta costura.
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Siendo así que, con su regreso y más allá de las pasarelas, este accesorio nos ha dejado en claro que no existe una sola manera para llevar un maxi sombrero con total estilo, ya sea a través de diseños arquitectónicos o con materiales más ligeros y detalles artesanales; estos siguen encontrando la manera para reinventarse y adaptarse a nuestros diferentes estilos y personalidades.
Así que puedes apostar por ellos para darle un giro muy icónico a tu look, ya sea para un día de playa, una escapada de verano o simplemente para elevar tu look del día a día; la clave está en encontrar la silueta que mejor vaya con nuestro estilo y dejar que esta haga el resto.
Los maxi sombreros nos han demostrado una vez más que un buen accesorio tiene el poder de ser ese toque final capaz de volver icónico cualquier look y, como hemos podido ver a lo largo de este año, las siluetas XL han llegado para quedarse y recordarnos que, cuando se trata de moda, un poco de drama nunca está de más.