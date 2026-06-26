André León Talley: Todo sobre la exposición que celebra su legado en la Provenza Francesa

¿Quién es André Leon Talley?

Para comprender la importancia de esta exhibición, es importante conocer un poco más a André. Nació en 1948 en Washington y siempre estuvo conectado con la moda. Su mayor inspiración fue su abuela, quien lo cuido toda su vida y le enseñó la importancia del estilo y la imagen, llevándolo siempre impecable a todos lados. Años después asistió a la prestigiosa Universidad de Brown, donde estudió literatura francesa.

Su inmersión en la industria de la moda comenzó al mudarse a Nueva York, donde hizo su pasantía en el MET Museum; ahí conoció a Andy Warhol, quien le dio la entrada al mundo editorial y lo contrató para trabajar en la revista Interview. Rápidamente se destacó por su talento, fue jefe de la oficina en París para la editorial Women's Wear Daily. Y en la década los 80 inició a colaborar con Anna Wintour en Vogue; para 1988 ya era Director Creativo de Vogue America. Tiempo después ocupó el puesto de Editor en Jefe de 1998 a 2013.

André Leon Talley con Andy Warhol (@andreltalley)

Primer Director Creativo Afroamericano

Su logro más importante fue abrir el camino hacía la diversidad racial dentro de la industria de la moda, logrando convertirse en el primer Director Creativo Afroamericano, algo casi inimaginable para su época.

André fue conocido por siempre alzar la voz ante las injusticias, llegó a decir que su experiencia trabajando en París estuvo muy lejos de ser perfecta. Contó que fue discriminado y eso es lo más deshumanizante que le podían hacer a una persona. Por lo tanto, su trabajo giró alrededor de darles visibilidad a diseñadores y profesionales afroamericanos, aprovechando su influencia en el mundo editorial y promover distintas culturas, creando una visión mucho más amplia de la belleza y lo aceptado. ¿Lo más impresionante? La cantidad de oportunidades que abrió para las personas de origen afroamericano que vinieron después de él, oportunidades que se siguen abriendo hasta hoy.