André León Talley: Todo sobre la exposición que celebra su legado en la Provenza Francesa

Esta exposición busca mantener vivo el legado de André a través de la exhibición de piezas legendarias nunca antes vistas, prendas de Alta Costura, fotografía, arte y mucho más. Aquí te contamos todos los detalles.
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¿Quién es André Leon Talley?
Para comprender la importancia de esta exhibición, es importante conocer un poco más a André. Nació en 1948 en Washington ysiempre estuvo conectado con la moda. Su mayor inspiración fue su abuela, quien lo cuido toda su vida y le enseñó la importancia del estilo y la imagen, llevándolo siempre impecable a todos lados. Años después asistió a la prestigiosa Universidad de Brown, donde estudió literatura francesa.
Su inmersión en la industria de la moda comenzó al mudarse a Nueva York, donde hizo su pasantía en el MET Museum; ahí conoció a Andy Warhol, quien le dio la entrada al mundo editorial y lo contrató para trabajar en la revista Interview. Rápidamente se destacó por su talento, fue jefe de la oficina en París para la editorial Women's Wear Daily. Y en la década los 80 inició a colaborar con Anna Wintour en Vogue; para 1988 ya era Director Creativo de Vogue America. Tiempo después ocupó el puesto de Editor en Jefe de 1998 a 2013.
Primer Director Creativo Afroamericano
Su logro más importante fue abrir el camino hacía la diversidad racial dentro de la industria de la moda, logrando convertirse en el primer Director Creativo Afroamericano, algo casi inimaginable para su época.
André fue conocido por siempre alzar la voz ante las injusticias, llegó a decir que su experiencia trabajando en París estuvo muy lejos de ser perfecta. Contó que fue discriminado y eso es lo más deshumanizante que le podían hacer a una persona. Por lo tanto, su trabajo giró alrededor de darles visibilidad a diseñadores y profesionales afroamericanos, aprovechando su influencia en el mundo editorial y promover distintas culturas, creando una visión mucho más amplia de la belleza y lo aceptado. ¿Lo más impresionante? La cantidad de oportunidades que abrió para las personas de origen afroamericano que vinieron después de él, oportunidades que se siguen abriendo hasta hoy.
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La exposición: Le Style est Éternel
La Savannah College of Art and Design (SCAD) busca seguir honrando la voz, la visión y el legado de André Leon Talley. Gracias a la donación de libros, prendas, cartas, fotografías y otros objetos personales que el propio editor realizó antes de su fallecimiento, el museo SCAD FASH Lacoste, en Francia, presenta una exposición sin precedentes. La muestra reúne piezas inéditas del icónico director creativo, ofreciendo una mirada íntima al hombre detrás de una de las trayectorias más influyentes en la historia de la moda.
Si te gusta la Alta Costura, esta exposición ¡es un sueño! Lo más aclamado son los diseños hechos a la medida que él utilizó en sus momentos más emblemáticos, como sus apariciones en la Met Gala y en las semanas de la moda. André logró crear su estética personal con un estilo súper dramático junto a diseñadores como Karl Lagerfeld para Chanel, John Galliano para Dior, una de sus firmas favoritas Yves Saint Laurent, Balenciaga, entre muchas otras. El homenaje que el museo rinde a Talley va mucho más allá de la exposición. Está lleno de pequeños detalles que hacen sentir su presencia en cada rincón. Por ejemplo, la alfombra con estampado de leopardo que cubre el espacio es un guiño a uno de sus grandes gustos y a la decoración de su propia casa.
Los imponentes maniquíes fueron creados por el escultor Stephen L. Hayes, exalumno de SCAD y llaman la atención no solo por su tamaño o sus expresiones, sino por la elegancia que reflejan. Sus manos, en particular, transmiten una sofisticación única. Lo más interesante es que estas poses no aparecen en fotografías de Talley: fueron imaginadas por el escultor como una forma de celebrar su amor por el arte y su personalidad extraordinaria.
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Además, estarán disponibles piezas de archivo de sus amigos más cercanos como Renée Zellweger, Lauren Santo Domingo e inclusive la mismísima Anna Wintour. Como esto es una carta de amor hacia André, sus amigos más cercanos de la industria se juntaron para escribir un libro, que también estará en exhibición, para dar testimonio de la gran persona que era.
Amante o no de la moda, no puedes perderte esta oportunidad de conocer a uno de los hombres que más ha luchado por ella. Realmente admiramos que su legado siga ¡hasta el día de hoy!