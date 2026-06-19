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Moda

Regalos de lujo para consentir a tu papá en este día tan especial

Encontrar un regalo para el Día del padre puede parecer un poco complicado. Pero estas opciones son algo único y que nunca olvidará.
vie 19 junio 2026 11:12 AM
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montblanc
¡Toma nota para consentir a papá en su día! (Cortesía Montblanc)

En estos últimos años las firmas de lujo han demostrado que los mejores regalos no siempre son los más extravagantes, más bien son los que se alinean al gusto de las personas y que combinan diseño y funcionalidad en una sola pieza. Desde accesorios que acompañan todos los días, hasta piezas únicas que se llevan en los momentos más especiales.

Para este día del padre, las grandes marcas nos dan las mejores alternativas para regalar a ese hombre tan especial en nuestras vidas. Plumas, cinturones, carteras, ropa y accesorios que van más allá de los tradicional y se convierten en regalos que reflejan el buen estilo. Quédate aquí para saber cuáles son las piezas que cualquier papá amaría recibir.

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Los mejores regalos para papá con las mejores marcas

Montblanc

Un detalle simple, pero con mucho significado, pocas piezas transmiten tanta elegancia como una pluma Montblanc y son perfectas para esos papás que pasan mucho tiempo en la oficina y escribiendo cosas importantes. Esta firma alemana se ha convertido en un referente mundial gracias a sus diseños y tradiciones únicas. Más que ser una pluma, es un regalo que tu papá tendrá por muchos años, siendo también una pieza que combina utilidad con un gran valor sentimental.

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El regalo perfecto para escribir las mejores historias. (Bolígrafo PIX Negro, $7,500, Montblanc, montblanc.com)

Louis Vuitton

A los papás también les gusta verse bien y complementar sus looks con accesorios únicos y elegantes, por eso Louis Vuitton es y será siempre una gran opción. Puedes regalarle un cinturón de la maison, siendo el toque perfecto de cualquier outfit. Asegúrate de que sea una pieza que sea versátil y pueda llevar en cualquier ocasión, desde un día en la oficina, hasta un look más relajado para el fin de semana.

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El complemento perfecto para elevar cualquier outfit. (Cinturón Pont Neuf de 3.5 cm, $12,400.00, Louis Vuitton, la.louisvuitton.com)

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Hublot

Amamos los relojes y estamos seguras de que los papás los aman aún más, y por eso Hublot es una gran opción para este día del padre. Puedes optar por un Classic Fusion, siendo una de las piezas más elegantes y favoritas de la marca. Este modelos e caracteriza por tener líneas limpias y una estética elegante que se adapta muy bien al día a día o a los eventos importantes. Es ideal para esos papás que aprecian el diseño y que saben apreciar una pieza de lujo que demuestra sencillez.

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Un reloj siempre será el perfecto regalo. (Classic Fusion Titanium 42mm, $182,200, Hublot, hublot.com)

Fendi

Para esos papás modernos y sofisticados que también son amantes de la moda, Fendi es una gran opción. Puedes regalarle ropa o accesorios únicos y que le van a encantar, en este caso nuestra pieza favorita y que amamos regalar son los lentes de sol de esta casa italiana. Son un accesorio súper práctico y necesario, la marca los ha logrado convertir en piezas contemporáneas, pero con detalles únicos. Perfectos para esos papás que aman elevar sus looks sin perder comodidad ni practicidad.

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Unos lentes de son son el perfecto accesorio y un gran regalo para papá. (Fendi Sky Lentes de sol de metal color rutenio, $8,900, Fendi, fendi.com)

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Cartier

La maison francesa se ha encargado de elaborar diseños atemporales que son el perfecto balance entre lujo y discreción, esta marca es reconocida por sus fabulosas joyas y en este caso el mejor regalo son unos gemelos. Son el accesorio que grita elegancia masculina y que siempre tendrán un lugar especial en la colección de cualquier hombre. Esta pieza de Cartier es el regalo ideal para esos papás que aprecian los detalles, pueden llevarlos en las reuniones de trabajo o en los eventos más importantes.

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El accesorio perfecto para los eventos más importantes. (GEMELOS SANTOS DE CARTIER, $16,600, Cartier, cartier.com)

Vilebrequin

No solo es el día del padre, es la temporada de verano y muchos aprovechan para salir de vacaciones, por eso un buen traje de baño jamás puede faltar. Vilebrequin es una marca que viene desde la Riviera Francesa y se ha convertido en la mejor opción para piezas de verano. Es una excelente opción para los papás que aman viajar o que planean hacerlo estas vacaciones, son trajes de balo cómodos y funcionales con diseños únicos y que siguen un estilo súper sofisticado.

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El regalo perfecto para que papá lo disfrute este verano. (Vilebrequin shorts de playa Badehouse, $6,200, Vilebrequin, farfetch.com)

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Montblanc Cartier Vilebrequin

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