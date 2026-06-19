Llegó el momento de celebrar a papá: un reloj es el regalo perfecto

Los mejores relojes para sorprender a tu papá

Minerva The Unveiled Secret

Regalar este reloj a tu papá es una excelente idea porque representa mucho más que un accesorio de lujo: es una pieza de ingeniería, tradición y exclusividad. El Minerva Unveiled Secret destaca por su innovador cronógrafo monopulsador y su nuevo calibre patentado, desarrollado especialmente para esta edición, lo que lo convierte en una auténtica obra de alta relojería. Su elegante diseño en color rojo granate y su tamaño de 39 mm le aportan un estilo sofisticado y moderno, ideal para un hombre que aprecia los detalles y la excelencia.

Además, al tratarse de una edición limitada, es un regalo único y especial, pensado para alguien igualmente extraordinario. Es una forma de reconocer el tiempo, la experiencia y los momentos compartidos con papá, con una pieza que podrá disfrutar y atesorar durante muchos años.

Reloj, Minerva The Unveiled Secret (Cortesía)

Rolex Datejust

Los clásicos nunca fallan y el modelo Datejust es uno de los favoritos, este modelo fue lanzado en 1945 y fue el primer reloj de pulsera automático que cambio de fecha visible en la esfera, volviéndolo en un modelo emblemático de la marca y con características únicas. Este reloj es perfecto si buscas regalar una pieza con un diseño atemporal y funcional para el día a día. Es ideal para esos papás que se inclinan más por la elegancia y quieren acompañar sus looks de una pieza que dure muchos años.

Una pieza sencilla y elegante, perfecta para ese papá que ama lo clásico. (Pre-Owned Rolex reloj Datejust de 36mm 2019 de archivo, $10,270 USD, Rolex, farfetch.com)

Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding

Para los amantes de los diseños más estructurados y arquitectónicos, pero sin perder ese toque elegante, el Royal Oak es la mejor opción. Este reloj debutó en 1972 y cambió muchas cosas en la industria, desde la perspectiva que se tenía de los relojes deportivos de lujo, hasta ese gran diseño tan característico de la marca. Esta pieza es reconocida por tener un bisel octagonal y brazalete integrado, siendo uno de los relojes más amados de la industria. Perfecto si tu papá ama los accesorios que se convierten en referentes de diseño y estilo, siendo una pieza súper deseada por coleccionistas en todo el mundo.