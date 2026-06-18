Las bolsas más top de las estrellas del Mundial

Las bolsas favoritas de una de las selecciones estrella del Mundial

No es sorpresa que si hablamos de Francia, la moda y la Alta Costura salgan en la conversación, ya que han visto nacer a las firmas más top, como Chanel o Dior. Por lo que no es sorpresa que en su llegada a Boston, las estrellas de la selección francesa hayan lucido modelos de bolsas súper exclusivos y lujosos de las firmas más reconocidas, creando un momento súper icónico.

Las bolsas de lujo de la Selección Francesa

La estrella de la selección, Kylian Mbappé, lleva los looks más clásicos y elegantes, característicos del estilo atemporal que tanto caracteriza a Francia. Utilizó distintos modelos de bolsas de la maison de Dior desde la Tote Normandie en un tono beige hasta el icónico estampado del logo de la marca en un Triangle Pouch.