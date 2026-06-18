El mundial 2026 ha comenzado y, además de momentos llenos de adrenalina, ha dado cátedra de estilo. Una de las selecciones favoritas al campeonato es Francia y , además de tener excelentes jugadores, se caracteriza por tener un fashion style impecable . En su llegada nos dejaron ver una colección de bolsas de envidia, todas de las más reconocidas marcas de lujo francesas.
Las bolsas más top de las estrellas del Mundial
Las bolsas favoritas de una de las selecciones estrella del Mundial
No es sorpresa que si hablamos de Francia, la moda y la Alta Costura salgan en la conversación, ya que han visto nacer a las firmas más top, como Chanel o Dior. Por lo que no es sorpresa que en su llegada a Boston, las estrellas de la selección francesa hayan lucido modelos de bolsas súper exclusivos y lujosos de las firmas más reconocidas, creando un momento súper icónico.
Las bolsas de lujo de la Selección Francesa
La estrella de la selección, Kylian Mbappé, lleva los looks más clásicos y elegantes, característicos del estilo atemporal que tanto caracteriza a Francia. Utilizó distintos modelos de bolsas de la maison de Dior desde la Tote Normandie en un tono beige hasta el icónico estampado del logo de la marca en un Triangle Pouch.
Por otro lado, el delantero Marcus Thuram llegó con bolsa más colorida, vibrante e icónica. Una flap bag de Chanel, en color verde de la colección de 2019. Una decisión poco convencional y atrevida pero que definitivamente va a ser tendencia dentro de la moda masculina, ¡qué icónico!
Louis Vuitton se destaca por el patrón estrella en sus bolsas y esta vez lo pudimos ver en su famosa bolsa de viaje Keepall en el brazo del arquero de la selección Robin Risser, con una estética mucho más cool y moderna pero sin perder ese toque clásico tan característico de la marca.
Sin duda, la firma favorita de los jugadores es Hermés y entendemos totalmente por qué. Muchos de ellos llevan la bolsa más emblemática de maison francesa, la icónica Birkin Bag, en un tamaño XXL en diferentes colores, desde negro hasta café; este fue el bolso por elección del actual ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé.
Aplaudimos que se atrevan a salir de los estereotipos tradicionales de la moda masculina y que demuestren la conexión que hay entre la moda y el deporte porque hoy los deportistas también son fashion icons.