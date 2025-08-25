Publicidad

Las botas mexicanas que usó Katy Perry se hacen virales

lun 25 agosto 2025 01:21 PM
Los looks de Katy Perry siempre sorprenden y esta vez lo confirmó en Nashville. La cantante fue vista con un outfit western que fue bien recibido por los críticos de moda; la cereza del pastel fue un par de botas que no solo robaron toda la atención por su diseño, sino porque también se tratan de un diseño mexicano.

El estilo Dante

El modelo que eligió pertenece a la marca mexicana Dante, originaria de León, Guanajuato. Se trata de las botas Freddie Silver, hechas en piel color plata y decoradas con remaches y un rayo en negro. Detalles que, además de gritar rockstar, reflejan poder y energía, dos cualidades que han acompañado a Katy desde el inicio de su gira.

La cantante deslumbró con esta versión de look cowboy

Lo más interesante es que estas botas no son cualquier accesorio, están elaboradas de manera artesanal, lo que confirma que el calzado mexicano tiene mucho que aportar al mundo de la moda. No es casualidad la elección de esta marca, León es la capital zapatera del país y Dante lleva desde 1996 mezclando tradición con diseño contemporáneo.

Botas Freddie Silver
Las botas Freddie Silver, hechas en piel color plata y decoradas con remaches y un rayo en negro

Para Paulina Torres, CEO de Dante, ver a Katy Perry usar su diseño fue más que un logro, sino un momento de orgullo y no es para menos, pocas veces un detalle de moda logra convertirse en un mensaje global sobre la calidad y creatividad hecha en México.

Este look brillante fue una fantasía en Nashville y las botas fueron la cereza del pastel

Katy Perry y su estilo tipo Cowboy

Katy siempre ha tenido un estilo que se adapta y capaz de pasar de vestidos couture en alfombras rojas a looks más relajados y looks súper contemporáneos para sus giras y presentaciones. Que haya elegido un diseño mexicano no solo habla de su buen ojo para lo cool y en tendencia, sino también de cómo busca piezas auténticas que hagan match con su energía.

KatyPerry
La cantante completó su look western con unas botas de la marca mexicana Dante

La elección de las botas en un ambiente country como Nashville fue un acierto. Katy Perry va por su manera propia de hacer un method dressing versión tour conectando con la estética cowboy pero desde un ángulo fresco y estilizado con un toque mexicano que elevó el outfit.

Freddie Silver Boots
Una muestra más de que el diseño mexican simepre brilla alto

La marca no es nueva en la escena internacional, sus diseños han estado en pasarelas de París, Milán y New York Fashion Week. Cada par que sale de su taller es una mezcla de tradición, innovación y estilo. Las botas de Katy son solo un recordatorio más de que Dante y México están presentes.

