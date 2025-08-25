Las botas mexicanas que usó Katy Perry se hacen virales

El estilo Dante

El modelo que eligió pertenece a la marca mexicana Dante, originaria de León, Guanajuato. Se trata de las botas Freddie Silver, hechas en piel color plata y decoradas con remaches y un rayo en negro. Detalles que, además de gritar rockstar, reflejan poder y energía, dos cualidades que han acompañado a Katy desde el inicio de su gira.

La cantante deslumbró con esta versión de look cowboy (Cortesía)

Lo más interesante es que estas botas no son cualquier accesorio, están elaboradas de manera artesanal, lo que confirma que el calzado mexicano tiene mucho que aportar al mundo de la moda. No es casualidad la elección de esta marca, León es la capital zapatera del país y Dante lleva desde 1996 mezclando tradición con diseño contemporáneo.

Las botas Freddie Silver, hechas en piel color plata y decoradas con remaches y un rayo en negro (Cortesía)

Para Paulina Torres, CEO de Dante, ver a Katy Perry usar su diseño fue más que un logro, sino un momento de orgullo y no es para menos, pocas veces un detalle de moda logra convertirse en un mensaje global sobre la calidad y creatividad hecha en México.