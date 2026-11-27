La pasión por el automovilismo y el estilo se dieron cita, en el Foro Roma de la Ciudad de México, para presentar una plataforma que conecta con los consumidores a través de sus pasiones: la energía, el ambiente y los momentos que hacen inolvidable cada carrera.

El evento más allá de reunir a consumidores, medios de life and style, tendencias y marketing, tenía como objetivo principal conocer la plataforma Here for the Race de ZYN. Obviamente entre las conversaciones se resaltaba la pasión por la innovación que hay detrás de ambas marcas.

Publicidad

(Cortesía)

Durante el evento, Leonardo De Alencar, vicepresidente de Productos Libres de Humo para Philip Morris México, habló de lo importante que es para ZYN formar parte de un universo tan grande como lo es el automotriz.

“El automovilismo se vive con pasión, precisión y la intensidad de estar plenamente presente. Ese espíritu conecta de manera natural con ZYN, una marca que celebra las decisiones conscientes y estar presente en los momentos que realmente importan.”, dijo Leonardo de Alencar, vicepresidente de productos sin humo para PMI en México.

De Alencar recordó lo importante que es acercarse a espacios culturales que tienen relevancia para los consumidores adultos. Por ejemplo, en México, la máxima categoría del automovilismo se ha convertido en un espacio con una comunidad que no se pierde ninguna carrera, por lo que representa una gran oportunidad para conocer mejor las marcas y aquello que existe detrás de ellas, haciendo que el acercamiento del público vaya más allá de la pista.

(Cortesía )

ZYN se suma a la aventura de vivir de cerca cada carrera con Here for the Race, una plataforma que invita a los aficionados mexicanos a adentrarse por completo en la emoción de vivir esta competencia.

Si hay algo que describe muy bien el universo de ZYN está marcada por la idea de que la competencia no empieza con el banderazo de arranque. Empieza mucho antes, desde la anticipación, en esos pequeños rituales y las conversaciones en los pits que definen perfectamente la cultura del mundo de los automóviles.

La noche se extendió entre la pasión por las pistas y la emoción por lo que viene para esta colaboración que representa un camino en el que ambas marcas buscan compartir experiencias y conectar con sus respectivas comunidades.