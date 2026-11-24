El objetivo es modificar la silueta sin recurrir a la extracción de costillas, una práctica que durante años alimentó historias sobre las transformaciones físicas de algunas celebridades.

“Yo creo que reducir 10 centímetros la cintura sin una cicatriz cambió varias cosas”, explicó en exclusiva para Quién el Dr. Raúl Martín Manzaneda Cipriani, director de Aesthetic Xpert Scientific Lab, quien es un cirujano plástico y reconstructivo peruano, uno de los principales innovadores en cirugía osteocartilaginosa y contorno corporal, y quien participó en el desarrollo y la publicación de esta técnica junto con otros especialistas de Brasil y Colombia.





¿Quién puede hacerse una remolación costal?

El procedimiento, según explicó el especialista, no está dirigido exclusivamente a personas que buscan adelgazar.

También puede beneficiar a hombres, mujeres y personas transgénero que, incluso después de perder peso y reducir su porcentaje de grasa corporal, conservan una estructura torácica que consideran demasiado ancha o recta.

“Si tienes el cuerpo un poco recto, sin necesidad de una liposucción, uno puede optar por esta cirugía, que dura aproximadamente 30 minutos y no te deja cicatrices”, señaló.

Considerado por diversos colegas como uno de los pioneros de esta disciplina, el Dr. Manzaneda actualmente desarrolla nuevas líneas de investigación orientadas al perfeccionamiento de procedimientos cada vez más precisos, seguros y mínimamente invasivos.