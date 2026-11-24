'Looksmaxxing': cuando la búsqueda de belleza lleva el cuerpo al extremo
La tecnología permite modificar cada vez más aspectos de la apariencia física, pero eso no significa que todas las transformaciones sean necesarias ni convenientes.
Por ello, el Dr. Manzaneda observa con cautela el fenómeno del "looksmaxxing", una tendencia difundida en redes sociales (por influencers como Braden Eric Peters, mejor conocido como "Clavicular") que promueve intervenciones y prácticas para conseguir determinados rasgos faciales, especialmente entre hombres jóvenes.
Uno de los objetivos más recurrentes es conseguir una mandíbula y unos pómulos muy marcados, así como una cara angulosa que responda a un ideal masculino cada vez más estandarizado.
Para el cirujano, la belleza depende de la proporción y los ángulos, pero advierte que llevar esas características demasiado lejos puede producir resultados artificiales.
"La belleza está dada por la proporción y los ángulos, pero tampoco hay que sobrepasarnos con los ángulos. Porque la cara muy angulada, como tú dices, ya parece un robot", señaló.
También identificó una tendencia a reproducir los mismos rasgos entre pacientes de distintos países. Labios gruesos, pómulos prominentes y modificaciones en los párpados se han vuelto una tendencia global.
Sin embargo, a su juicio los ideales estéticos cambian de acuerdo con la cultura y el país. Por eso, considera un error asumir que existe un único modelo de belleza que todas las personas deberían intentar alcanzar.