Bombero, astronauta, pintora, veterinario. Ahora imagina que esa misma pregunta te la hacen a los 50, a los 60 o a los 70. Spoiler: sigues teniendo respuesta, y cada vez más interesante.
Eso fue justo lo que hizo Soy Más, la comunidad para personas de 50 años y más que sacó la pregunta a las calles de la Ciudad de México para ver qué pasaba. ¿El resultado? Una conversación que tira la idea de que a cierta edad ya está todo dicho.
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Viajes que siguen en la lista de pendientes, clases que despiertan curiosidad y proyectos que por fin encontraron su momento: imaginar lo que viene puede ser tan emocionante como decidir qué queremos cambiar.
La intervención, realizada junto con EasyDataViz, invitó a hacer una pausa para hablar de sueños, intereses y expectativas, y los números dejan claro que nadie quiere lo mismo. El 73 por ciento de las personas que participaron eligió aprender algo nuevo, el 41 por ciento quiere seguir trabajando y el 26 por ciento sueña con arrancar su propio negocio.
Pintar, viajar, emprender o simplemente vivir con más calma aparecieron en la lista de deseos, porque no hay un solo guion para esta etapa.
Y ojo, que el descanso también entró al juego. El 33 por ciento lo eligió al responder a qué quiere dedicarle el corazón, y el 22 por ciento de las respuestas abiertas giró en torno al bienestar emocional, la paz y la tranquilidad. Trabajar, aprender y bajarle dos rayitas a la prisa conviven sin problema, no se contradicen, son distintas formas de querer vivir bien.
Para Alberto Saracho, cofundador y director general de Soy Más, el punto de fondo es claro “vamos a vivir más años, y eso va a cambiar la manera en que soñamos y en que perseguimos esos sueños”. A veces se trata de empezar algo desde cero; otras, de dedicarle más tiempo a lo que siempre nos ha gustado o de darnos permiso de cambiar de rumbo. Lo importante, dice, es abrir un espacio donde cada quien pueda reconocerse y decidir qué sigue en su historia.
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Alejandra Rosillo, CMO y cofundadora de Soy+, agrega otra capa “lo que creemos que 'toca' hacer a cierta edad se aprende, y con el tiempo se convierte en límites que damos por hechos”. Ejercicios como este ayudan a cuestionar esos mitos escuchando directamente a las personas. Preguntarles qué quieren ser, dice, es reconocer que tienen un futuro por imaginar y la capacidad de decidir sobre él.
Soy Más funciona como una comunidad que reúne especialistas, experiencias, herramientas, contenidos y beneficios en salud, finanzas, cultura y entretenimiento, para acompañar los distintos momentos y decisiones de quienes tienen 50 años o más. Su apuesta es una longevidad activa, con propósito y autonomía, que reconozca que hay tantas formas de vivir esta etapa como personas.
Quizá volver a esa pregunta no pide una respuesta definitiva ni un plan de vida a cinco años. Puede ser tan sencillo como inscribirte a esa clase que tienes en la mira, retomar un hobby que dejaste en pausa, armar por fin el viaje o apartar tiempo para lo que te hace bien. Los deseos cambian, los planes se reinventan y está perfecto que así sea.
Así que ya sabes, la pregunta sigue abierta. ¿Qué te gustaría hacer con todo lo que viene?