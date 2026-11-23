Viajes que siguen en la lista de pendientes, clases que despiertan curiosidad y proyectos que por fin encontraron su momento: imaginar lo que viene puede ser tan emocionante como decidir qué queremos cambiar.

La intervención, realizada junto con EasyDataViz, invitó a hacer una pausa para hablar de sueños, intereses y expectativas, y los números dejan claro que nadie quiere lo mismo. El 73 por ciento de las personas que participaron eligió aprender algo nuevo, el 41 por ciento quiere seguir trabajando y el 26 por ciento sueña con arrancar su propio negocio.

Pintar, viajar, emprender o simplemente vivir con más calma aparecieron en la lista de deseos, porque no hay un solo guion para esta etapa.



Soy Más, la comunidad para personas de 50 años y más que tienes que conocer. (Cortesía )

Y ojo, que el descanso también entró al juego. El 33 por ciento lo eligió al responder a qué quiere dedicarle el corazón, y el 22 por ciento de las respuestas abiertas giró en torno al bienestar emocional, la paz y la tranquilidad. Trabajar, aprender y bajarle dos rayitas a la prisa conviven sin problema, no se contradicen, son distintas formas de querer vivir bien.

Para Alberto Saracho, cofundador y director general de Soy Más, el punto de fondo es claro “vamos a vivir más años, y eso va a cambiar la manera en que soñamos y en que perseguimos esos sueños”. A veces se trata de empezar algo desde cero; otras, de dedicarle más tiempo a lo que siempre nos ha gustado o de darnos permiso de cambiar de rumbo. Lo importante, dice, es abrir un espacio donde cada quien pueda reconocerse y decidir qué sigue en su historia.