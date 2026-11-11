Imagina un festival donde, en lugar de headliners con banda, hay científicos hablando de tu cerebro. Donde el plan de la mañana es una plática sobre sueño, el de la tarde es una clase de fuerza y el de la noche, un after con música. Así se siente Eudēmonia, un encuentro que durante cuatro días convierte la salud en el mejor tema de conversación y a miles de desconocidos en vecinos de mesa.
Eudēmonia 2026: el lugar donde la longevidad se puso de moda (hasta Serena Williams llegó a tomar nota)
Eudēmonia 2026
Este año llegó con números de estrella: cerca de 10,000 asistentes, el doble que en su edición anterior. En el cartel, Brady, Macpherson, Slater y Huberman compartieron escenario con médicos e investigadores para hablar de rendimiento, disciplina y de cómo envejecer sin rendirse.
Pero la anécdota que mejor retrata el momento no ocurrió en el escenario. Hoess contó que Serena Williams llegó por su cuenta, se sentó entre el público a tomar notas y recorrió los pasillos como una asistente más. Cuando alguien acostumbrada a ser el centro de atención prefiere escuchar, algo está pasando.
Vivir más, pero sobre todo mejor
Aquí nadie persigue el récord de cumpleaños. La idea de longevidad es mucho más terrenal, como llegar a los 70 con energía, buen humor y fuerza para cargar las maletas. Por eso el programa se mete con todo lo que hace la diferencia en el día a día, desde la salud del cerebro y los hábitos de alimentación hasta las hormonas, la vida sexual y la movilidad.
Hubo revelaciones curiosas. Resulta que la vista y el sistema nervioso están mucho más conectados de lo que creemos. Que dormir bien pesa tanto en la mente como en el cuerpo. Y que la menopausia merece, por fin, un micrófono más grande. Lo mejor es que los especialistas no se esfuman tras la ponencia, se quedan, caminan y contestan preguntas.
Un parque de diversiones para adultos
Si las pláticas son el cerebro del evento, la expo es su playground. Unas 160 marcas montaron un despliegue de gadgets que parecen sacados de una película futurista con electroestimulación para entrenar, aparatos de recuperación, sensores que leen tu cuerpo y trucos tecnológicos para dormir mejor. Y sí, muchos se pueden probar ahí mismo.
También se nota que el bienestar ya no se queda en el gimnasio. Colchones ergonómicos, purificadores de aire, soluciones contra el moho y hasta utensilios de cocina y textiles más sanos prueban que el nuevo lujo es una casa que te cuida. De todo lo que vio, Hoess destacó dos hallazgos: Katalyst, un sistema de entrenamiento con estimulación muscular eléctrica, y Eli Health, una prueba para medir el cortisol, la famosa hormona del estrés.
En un mundo saturado de promesas milagrosas, la credibilidad es el activo más caro. Su equipo revisa cada marca por su originalidad, la reputación de quienes están detrás y la evidencia que la respalda. En esta edición dijeron que no a entre 70 y 80 solicitudes. Hoess admite que a una tecnología recién nacida no se le pueden pedir décadas de estudios, pero insiste en separar lo prometedor de lo puro cuento.
Y lo repite "ningún aparato sustituye lo básico". Dormir bien, comer mejor, moverse y cuidar tu entorno siguen siendo la base, por brillante que sea el gadget de moda.
Una tribu con WhatsApp
Otra señal del fenómeno: uno de los grupos de WhatsApp de la comunidad, con cupo para unas 2,000 personas, ya está lleno. Los asistentes no se despiden al terminar el evento, siguen platicando y, antes de que se anuncie el programa del próximo año, ya especulan sobre quiénes subirán al escenario. También crece la presencia de público mexicano, brasileño y de otros países de la región.
Mantener esa cercanía de comunidad mientras el evento se hace gigante es, según Hoess, su mayor reto. Por eso la experiencia se estira más allá del auditorio, con entrenamientos, sesiones de recuperación, más opciones gastronómicas y Eudēmonia at Night, la versión con música y entretenimiento.
La apuesta es hacer de West Palm Beach un destino mundial del bienestar, con un compromiso de cinco años y la meta de llegar algún día a entre 20,000 y 30,000 asistentes. La próxima cita ya tiene fecha: del 11 al 14 de noviembre de 2027.
El nombre viene de eudaimonía, el concepto griego de florecer y vivir una vida bien vivida. Y quizá ahí está el chiste, no se trata de volver a casa con todos los gadgets, sino con la claridad de saber cuáles sí valen la pena para ti.