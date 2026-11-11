Eudēmonia 2026: el lugar donde la longevidad se puso de moda (hasta Serena Williams llegó a tomar nota)

Eudēmonia 2026

Este año llegó con números de estrella: cerca de 10,000 asistentes, el doble que en su edición anterior. En el cartel, Brady, Macpherson, Slater y Huberman compartieron escenario con médicos e investigadores para hablar de rendimiento, disciplina y de cómo envejecer sin rendirse.

Pero la anécdota que mejor retrata el momento no ocurrió en el escenario. Hoess contó que Serena Williams llegó por su cuenta, se sentó entre el público a tomar notas y recorrió los pasillos como una asistente más. Cuando alguien acostumbrada a ser el centro de atención prefiere escuchar, algo está pasando.



La anécdota que mejor retrata el momento fue que Serena Williams llegó por su cuenta, se sentó entre el público a tomar notas y recorrió los pasillos como una asistente más. (Cortesía)

Vivir más, pero sobre todo mejor

Aquí nadie persigue el récord de cumpleaños. La idea de longevidad es mucho más terrenal, como llegar a los 70 con energía, buen humor y fuerza para cargar las maletas. Por eso el programa se mete con todo lo que hace la diferencia en el día a día, desde la salud del cerebro y los hábitos de alimentación hasta las hormonas, la vida sexual y la movilidad.

Hubo revelaciones curiosas. Resulta que la vista y el sistema nervioso están mucho más conectados de lo que creemos. Que dormir bien pesa tanto en la mente como en el cuerpo. Y que la menopausia merece, por fin, un micrófono más grande. Lo mejor es que los especialistas no se esfuman tras la ponencia, se quedan, caminan y contestan preguntas.

