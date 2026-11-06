Fer Borja quiere cambiar la forma en que las niñas viven su primera menstruación con ‘Los superpoderes de Gaia’

Ya era health coach desde hacía años, pero se metió de lleno a estudiar salud hormonal y se especializó en ciclo menstrual en The Red School, en Londres, con un enfoque psicológico: cómo las hormonas cambian la manera en que pensamos, sentimos y nos relacionamos. El hallazgo la dejó pasmada. “Tengo casi 30 años y nunca había entendido cómo funciona mi ciclo menstrual”, nos cuenta. Entender por qué unos días eres imparable y otros dudas de todo fue, en sus palabras, “muy revelador y sanador”.



El hallazgo la dejó pasmada. “Tengo casi 30 años y nunca había entendido cómo funciona mi ciclo menstrual”, nos cuenta. Entender por qué unos días eres imparable y otros dudas de todo fue, en sus palabras, “muy revelador y sanador”. (Cortesía)

De ahí a escribir un libro hubo un solo paso, y se llama Gaia. La protagonista de Los superpoderes de Gaia vive el ciclo como un viaje por las cuatro estaciones, el invierno es la menstruación, la primavera llega con la fase folicular, el verano con la ovulación y el otoño con la fase lútea.

En cada una manda una hormona con personalidad propia. El estrógeno y la progesterona, explica Fer, “son como el yin y el yang”: en la primera mitad del ciclo andas para arriba, y en la segunda, para abajo.



La protagonista de Los superpoderes de Gaia vive el ciclo como un viaje por las cuatro estaciones: el invierno es la menstruación, la primavera llega con la fase folicular, el verano con la ovulación y el otoño con la fase lútea. (Cortesía)

Foli, la hormona folículo estimulante, es quien dirige la orquesta. Tessy, la testosterona, es la Mujer Maravilla del ciclo: “ganas de comerte al mundo, seguridad en ti misma, sentirte invencible”. Y Rona, la progesterona, llega a bajarle el ritmo a todo, con cobija, pantuflas, té y chocolate. Fer le describió cada detalle a la ilustradora, y lo disfrutó muchísimo, aunque dar con ella casi la vence, “No sabes cómo me costó encontrar una ilustradora”.

Buscaba dibujos cool que conectaran con las niñas sin perder las emociones. En la mesa de Gaia, por cierto, hay un cojín caliente para los cólicos y una cajita de toallas, porque ningún detalle es casual.

