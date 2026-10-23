¿Quién dijo que lo bueno dura poco? Aquí te dejamos cinco paradas que son un must este otoño para que los disfrutes antes de que lleguen los navideños.
5 antojos para seguir el mood del otoño en CDMX
MYKA x Panadería Rosetta: el plot twist helado
Para quien quiera escaparse de la ola de calabaza, MYKA y Panadería Rosetta se juntaron para hacer el giro inesperado del recorrido: un soft serve de yogurt griego sabor Cinnamon Roll. Es de esos sabores que te recuerdan de inmediato los días frescos, pero en versión helada y totalmente fuera de lo común.
Vulevú Bakery: textura en cada mordida
Vulevú Bakery presenta un panqué de calabaza cubierto de chocolate y pepitas, una mezcla que juega con texturas y sabores distintos en cada bocado. Si quieres redondear el antojo, acompáñalo con su Pumpkin Spice Latte, disponible caliente o frío, según cómo amanezca el clima.
Anatol Kitchen, el pie que pide otra rebanada
Anatol Kitchen, el restaurante de Las Alcobas, celebra la temporada con un pie de calabaza de esos que te hacen pedir otra rebanada. La calabaza naranja se cruza con canela y clavo, y todo se corona con crema de mascarpone, miel de maple y una última espolvoreada de canela. Dulce, cremoso y con ese aire cálido y contemporáneo que define al lugar. Ideal para una pausa larga en plena tarde.
ANGARDY Patisserie: el panqué para comer sin prisa
Si lo tuyo es el café con algo dulce al lado, ANGARDY Patisserie, famosa por reinventar la repostería clásica en versiones más ligeras, sube la apuesta con un panqué de calabaza cubierto de crumble de pumpkin spice. Suave, especiado y perfecto para disfrutarlo con la taza entre las manos.
Café Helena: otoño en modo doble
En Café Helena el otoño se sirve doble. Del lado de la taza, su Pumpkin Spice Latte mezcla espresso, puré de calabaza, canela, nuez moscada y clavo. Del lado del plato, su rol de siempre se pone de gala con una versión esponjosa de Cempasúchil, que le suma el toque floral de la temporada. Pídelos juntos y sal con cara de haber entendido la vida.
La temporada continúa
Entre especias, pan recién horneado y sabores que se quedan unos meses, estas cinco paradas son excusa perfecta para recorrer la ciudad con el otoño como guía. Anótalas, agéndalas y ve probando una por una.