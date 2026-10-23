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Estilo de vida

5 antojos para seguir el mood del otoño en CDMX

Hay sabores que saben a una estación sin importar la fecha en el calendario. Sólo con probar uno de estos cinco antojitos seguirás celebrando el otoño en la Ciudad de México.
vie 23 octubre 2026 12:54 PM
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Anatol
Cinco antojos para seguir con el mood del otoño en CDMX (Cortesía)

¿Quién dijo que lo bueno dura poco? Aquí te dejamos cinco paradas que son un must este otoño para que los disfrutes antes de que lleguen los navideños.

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MYKA x Panadería Rosetta: el plot twist helado

Para quien quiera escaparse de la ola de calabaza, MYKA y Panadería Rosetta se juntaron para hacer el giro inesperado del recorrido: un soft serve de yogurt griego sabor Cinnamon Roll. Es de esos sabores que te recuerdan de inmediato los días frescos, pero en versión helada y totalmente fuera de lo común.

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Para quien quiera escaparse de la ola de calabaza, MYKA y Panadería Rosetta se juntaron para lanzar un soft serve de yogurt griego sabor Cinnamon Roll. (Cortesía)

Vulevú Bakery: textura en cada mordida

Vulevú Bakery presenta un panqué de calabaza cubierto de chocolate y pepitas, una mezcla que juega con texturas y sabores distintos en cada bocado. Si quieres redondear el antojo, acompáñalo con su Pumpkin Spice Latte, disponible caliente o frío, según cómo amanezca el clima.

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Vulevú Bakery presenta un panqué de calabaza cubierto de chocolate y pepitas, una mezcla que juega con texturas y sabores distintos en cada bocado. (Cortesía)


Anatol Kitchen, el pie que pide otra rebanada

Anatol Kitchen, el restaurante de Las Alcobas, celebra la temporada con un pie de calabaza de esos que te hacen pedir otra rebanada. La calabaza naranja se cruza con canela y clavo, y todo se corona con crema de mascarpone, miel de maple y una última espolvoreada de canela. Dulce, cremoso y con ese aire cálido y contemporáneo que define al lugar. Ideal para una pausa larga en plena tarde.

Anatol
Anatol Kitchen, el restaurante de Las Alcobas, celebra la temporada con un pie de calabaza de esos que te hacen pedir otra rebanada. (Cortesía)

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ANGARDY Patisserie: el panqué para comer sin prisa

Si lo tuyo es el café con algo dulce al lado, ANGARDY Patisserie, famosa por reinventar la repostería clásica en versiones más ligeras, sube la apuesta con un panqué de calabaza cubierto de crumble de pumpkin spice. Suave, especiado y perfecto para disfrutarlo con la taza entre las manos.

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Si lo tuyo es el café con algo dulce al lado, ANGARDY Patisserie sube la apuesta con un panqué de calabaza cubierto de crumble de pumpkin spice. (Cortesía)

Café Helena: otoño en modo doble

En Café Helena el otoño se sirve doble. Del lado de la taza, su Pumpkin Spice Latte mezcla espresso, puré de calabaza, canela, nuez moscada y clavo. Del lado del plato, su rol de siempre se pone de gala con una versión esponjosa de Cempasúchil, que le suma el toque floral de la temporada. Pídelos juntos y sal con cara de haber entendido la vida.

Café Helena Rol Cempasúchil
En Café Helena el otoño se sirve doble. Del lado de la taza, su Pumpkin Spice Latte mezcla espresso, puré de calabaza, canela, nuez moscada y clavo. (Cortesía)

La temporada continúa

Entre especias, pan recién horneado y sabores que se quedan unos meses, estas cinco paradas son excusa perfecta para recorrer la ciudad con el otoño como guía. Anótalas, agéndalas y ve probando una por una.

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Temporada Otoño-Invierno

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