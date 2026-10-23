5 antojos para seguir el mood del otoño en CDMX

MYKA x Panadería Rosetta: el plot twist helado

Para quien quiera escaparse de la ola de calabaza, MYKA y Panadería Rosetta se juntaron para hacer el giro inesperado del recorrido: un soft serve de yogurt griego sabor Cinnamon Roll. Es de esos sabores que te recuerdan de inmediato los días frescos, pero en versión helada y totalmente fuera de lo común.



Para quien quiera escaparse de la ola de calabaza, MYKA y Panadería Rosetta se juntaron para lanzar un soft serve de yogurt griego sabor Cinnamon Roll. (Cortesía)

Vulevú Bakery: textura en cada mordida

Vulevú Bakery presenta un panqué de calabaza cubierto de chocolate y pepitas, una mezcla que juega con texturas y sabores distintos en cada bocado. Si quieres redondear el antojo, acompáñalo con su Pumpkin Spice Latte, disponible caliente o frío, según cómo amanezca el clima.

Vulevú Bakery presenta un panqué de calabaza cubierto de chocolate y pepitas, una mezcla que juega con texturas y sabores distintos en cada bocado. (Cortesía)





Anatol Kitchen, el pie que pide otra rebanada

Anatol Kitchen, el restaurante de Las Alcobas, celebra la temporada con un pie de calabaza de esos que te hacen pedir otra rebanada. La calabaza naranja se cruza con canela y clavo, y todo se corona con crema de mascarpone, miel de maple y una última espolvoreada de canela. Dulce, cremoso y con ese aire cálido y contemporáneo que define al lugar. Ideal para una pausa larga en plena tarde.