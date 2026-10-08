TÉPHRA: el centro de longevidad, recuperación y vitalidad que ya abrió, y no se parece a ningún otro

Detrás de este proyecto están Juan Pablo Martínez, Alejandro Suárez, Santiago de Santiago y Lucho Martínez, el mismo equipo que creó APEX. Su historia empezó con una pregunta: ¿por qué en México no existía un lugar que juntara ciencia de verdad con una experiencia de alto nivel? Como nadie lo había hecho, lo hicieron ellos.



TÉPHRA es un centro de longevidad y recuperación, y llega para convertirse en el nuevo ritual de quienes quieren llegar bien a los 40, a los 60 y a los 90. (Cortesía)

Su filosofía cabe en cuatro palabras, Science for Better Living, y se nota en cada rincón, aquí ningún protocolo está por moda, todos existen por una razón, y cada visita se siente como un ritual en el que a fuerza sientes un before y un after saliendo de aquí.

El nombre tampoco es casualidad. Tephra son los fragmentos de roca que expulsa un volcán, materia transformada por el calor extremo y los cambios bruscos de temperatura. Es exactamente la lógica de la terapia de contraste. (Cortesía)



El nombre tampoco es casualidad. Tephra son los fragmentos de roca que expulsa un volcán, materia transformada por el calor extremo y los cambios bruscos de temperatura. Es exactamente la lógica de la terapia de contraste, y también la inspiración del lugar, piedra volcánica, acero, madera y una luz que lo envuelve todo.

Hay muros texturizados, tragaluces ovalados y un jardín exterior con tinas de acero para un cold plunge profesional, nada de cubetas improvisadas. Y sí, la idea es que te metas voluntariamente después de la sauna. Y sí, vale la pena.