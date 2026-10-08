Estamos hablando de TÉPHRA , un centro de longevidad, recuperación y vitalidad. Llega para convertirse en el nuevo ritual de los que entrenan duro, trabajan mucho o simplemente quieren llegar bien a los 40, a los 60 y a los 90. ¿Lo mejor? Tu escojes cuándo. Ya sea después de tu training session, antes o después del trabajo o a cualquier hora que se adapte mejor a tu estilo de vida, hasta puede ser un gran plan del fin de semana.
TÉPHRA: el centro de longevidad, recuperación y vitalidad que ya abrió, y no se parece a ningún otro
Detrás de este proyecto están Juan Pablo Martínez, Alejandro Suárez, Santiago de Santiago y Lucho Martínez, el mismo equipo que creó APEX. Su historia empezó con una pregunta: ¿por qué en México no existía un lugar que juntara ciencia de verdad con una experiencia de alto nivel? Como nadie lo había hecho, lo hicieron ellos.
Su filosofía cabe en cuatro palabras, Science for Better Living, y se nota en cada rincón, aquí ningún protocolo está por moda, todos existen por una razón, y cada visita se siente como un ritual en el que a fuerza sientes un before y un after saliendo de aquí.
El nombre tampoco es casualidad. Tephra son los fragmentos de roca que expulsa un volcán, materia transformada por el calor extremo y los cambios bruscos de temperatura. Es exactamente la lógica de la terapia de contraste, y también la inspiración del lugar, piedra volcánica, acero, madera y una luz que lo envuelve todo.
Hay muros texturizados, tragaluces ovalados y un jardín exterior con tinas de acero para un cold plunge profesional, nada de cubetas improvisadas. Y sí, la idea es que te metas voluntariamente después de la sauna. Y sí, vale la pena.
La estrella de la casa es la terapia de contraste, en sesiones grupales de 30 o 60 minutos que alternan sauna e inmersión en agua helada. Es un plan perfecto para ir con amigos y además ayuda a la circulación, a la recuperación muscular y al equilibrio del sistema nervioso. Si prefieres el calor sin drama, el sauna de madera ofrece calor seco que puede apoyar la salud cardiovascular, la relajación profunda y hasta un mejor sueño.
Para los que ya vivieron la era del skincare con tecnología, está la Red Light Therapy con paneles de luz roja e infrarroja cercana, sin calor y de bajo EMF, que apoyan la recuperación muscular, la piel y el ritmo circadiano. Es la versión de luz que tu cuerpo no sabía que necesitaba.
Luego viene lo más futurista del menú: el hidrógeno molecular. Se trata de hidrógeno puro que se inhala o se toma infusionado en agua, con equipos Axiom H2 de electrólisis PEM, y su acción antiinflamatoria se da a nivel celular.
Para después de entrenar, la presoterapia aplica compresión neumática secuencial en las piernas, favorece el retorno venoso y deja esa sensación de ligereza que se agradece mucho después de un día de pesas o de tacones. Y para cerrar con broche de oro, los masajes, relajante o deportivo, liberan la tensión acumulada y aceleran la recuperación.
Todavía hay más por venir, muy pronto llegará el rodillo de drenaje linfático, una técnica mecánica que estimula el drenaje y ayuda a desinflamar y aligerar el cuerpo. Siete modalidades, un solo sistema, y todo bajo el mismo techo.
TÉPHRA no es un lujo para consentirse de vez en cuando, es una forma distinta de cuidarse. Entre piedra, acero y luz, la Condesa tiene ahora el lugar donde el futuro de la longevidad se vive en presente. Tu cuerpo te lo va a agradecer.
¿Dónde?
Calle Juan Escutia 80, Condesa CDMX.