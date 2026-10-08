La ciudad antes de la Fórmula 1, estos son los planes y lugares que ponen a CDMX en mood Gran Premio

Después de la pista viene la fiesta

Y si hay algo que distingue al GP de México de otras carreras es precisamente su capacidad para convertir un evento deportivo en una celebración mucho más grande.

La edición de 2026 ya confirmó a Disclosure para el DJ set del After Show oficial, que se realizará después de la carrera del domingo. Es una muestra bastante clara de cómo el Gran Premio dejó de ser únicamente una competencia automovilística para convertirse también en uno de los grandes fines de semana sociales de la ciudad.

Las fiestas privadas, activaciones de marcas, cenas especiales y eventos alrededor de la carrera suelen multiplicarse conforme se acerca la fecha. Y aunque muchos ocurren lejos del Autódromo, forman parte de la misma energía.

Disclosure (Instagram)

Un fin de semana que transforma la ciudad

El domingo 1 de noviembre, los pilotos recorrerán 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero para entonces el Gran Premio llevará varios días corriéndose de otra manera por la Ciudad de México. En las mesas difíciles de reservar, en los hoteles llenos, en las terrazas que se alargan hasta la noche y en esa sensación de que durante unos días todo el mundo parece estar hablando de lo mismo.

Porque quizá esa sea una de las razones por las que el GP de México se siente tan distinto: aquí la Fórmula 1 no empieza cuando se apagan las luces. Empieza desde que llegas a la ciudad.