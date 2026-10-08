La ciudad antes de la Fórmula 1, estos son los planes y lugares que ponen a CDMX en mood Gran Premio

Hay un momento del año en el que la Ciudad de México cambia ligeramente de ritmo. De pronto es más difícil conseguir mesa en algunos restaurantes, los hoteles se llenan de visitantes, aparecen eventos por todos lados y es casi inevitable cruzarte con alguien que llegó a la ciudad por la Fórmula 1.
El Gran Premio de la Ciudad de México regresa este año del 30 de octubre al 1 de noviembre al Autódromo Hermanos Rodríguez. Serán tres días de prácticas, clasificación y carrera, pero quien ha vivido un fin de semana de Fórmula 1 en CDMX sabe que la experiencia empieza mucho antes de llegar al circuito.
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La Fórmula 1 también se vive alrededor de una mesa
Durante esos días, conseguir una buena reservación puede sentirse casi tan importante como tener boleto para la carrera. Polanco, Roma, Condesa y algunas de las zonas con mayor movimiento gastronómico de la ciudad se convierten en puntos de encuentro para quienes vienen de fuera, pero también para quienes simplemente quieren formar parte del ambiente del fin de semana.
No necesariamente hay que saber quién va primero en el campeonato para entrar en el mood. Una cena que se alarga, una copa después de la clasificación o un brunch antes de salir hacia el Autódromo terminan siendo parte de la experiencia. Porque en México la Fórmula 1 también se vive en la sobremesa.
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Los hoteles se convierten en parte del circuito
El movimiento tampoco se queda en los restaurantes. Durante la semana del Gran Premio, muchos de los hoteles de la ciudad se convierten en pequeños centros de reunión improvisados.
Lobbies llenos, desayunos más concurridos, terrazas que funcionan como punto de encuentro y huéspedes que llegaron específicamente por la carrera hacen que durante unos días el ambiente se sienta distinto. No es raro que el fin de semana empiece desde el jueves, cuando comienzan a llegar aficionados, equipos, invitados y visitantes internacionales. Para el viernes, cuando se realizan las primeras prácticas, la ciudad ya está completamente metida en la Fórmula 1.
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Después de la pista viene la fiesta
Y si hay algo que distingue al GP de México de otras carreras es precisamente su capacidad para convertir un evento deportivo en una celebración mucho más grande.
La edición de 2026 ya confirmó a Disclosure para el DJ set del After Show oficial, que se realizará después de la carrera del domingo. Es una muestra bastante clara de cómo el Gran Premio dejó de ser únicamente una competencia automovilística para convertirse también en uno de los grandes fines de semana sociales de la ciudad.
Las fiestas privadas, activaciones de marcas, cenas especiales y eventos alrededor de la carrera suelen multiplicarse conforme se acerca la fecha. Y aunque muchos ocurren lejos del Autódromo, forman parte de la misma energía.
Un fin de semana que transforma la ciudad
El domingo 1 de noviembre, los pilotos recorrerán 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero para entonces el Gran Premio llevará varios días corriéndose de otra manera por la Ciudad de México. En las mesas difíciles de reservar, en los hoteles llenos, en las terrazas que se alargan hasta la noche y en esa sensación de que durante unos días todo el mundo parece estar hablando de lo mismo.
Porque quizá esa sea una de las razones por las que el GP de México se siente tan distinto: aquí la Fórmula 1 no empieza cuando se apagan las luces. Empieza desde que llegas a la ciudad.