Hoy el plan eres tu: ideas para regalarte un día diferente

Para empezar, ponte tus tenis más cómodos y sal a caminar por algún espacio verde de la zona. Lleva agua, escucha tu playlist favorita y date tu tiempo para hacer una pausa. No necesitas completar una ruta ni alcanzar cierta cantidad de pasos. Puedes caminar hasta donde se te antoje y disfrutar un ratito del lugar.

Ponte tus tenis más cómodos y sal a caminar por algún espacio verde de la zona. (kieferpix - stock.adobe.com)





¿Cómo prefieres consentirte?

Si llevas días pensando en un masaje, hazle espacio a tu calendario. Elige la experiencia que más te interese y considera un facial para hacer más larga la visita. Deja un rato libre después para que no andes corriendo para llegar a tu siguiente plan y poder disfrutar bien cada cosita que agregaste a tu día.

