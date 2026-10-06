Ese es el giro de "When the Host Needs Hosting", la campaña global de IHG Hotels & Resorts que aterriza en México este 6 de octubre con una versión hecha a nuestra medida: "Viajar a la Mexicana". La conductora, modelo y empresaria es la protagonista y embajadora de esta edición local, la primera vez que la plataforma se reinterpreta desde una mirada mexicana.
Montserrat Oliver, la host que por fin se dejó consentir
La premisa es tan simple como cierta. Los que siempre cuidan de los demás también necesitan un descanso, y a veces lo mejor que te puede pasar en un viaje es que alguien más se encargue de todo. Montserrat lo resume directo al grano, "Paso gran parte de mi vida hosteando y estando pendiente de los demás", nos dice, así que cambiar de rol y dejar que IHG se ocupara de ella fue lo que más le gustó del proyecto. Para ella, viajar a la mexicana es llegar, ponerse cómoda y disfrutar.
Y es que si algo nos define como viajeros a nosotros los mexicanos es esa manera de hacer nuestro cualquier lugar al que llegamos, la calidez, la plática fácil, la alegría de sentirnos como en casa aunque estemos a miles de kilómetros. Esa vibra es justo la que la campaña quiere capturar, con un enfoque social-first pensado para circular donde hoy se comparte la vida.
Del lado de la marca, David Ríos, Regional VP Marketing, Commercial & Revenue Management para MLAC en IHG, apunta a una verdad cultural: en México, ser anfitrión nos sale natural. De ahí que la idea de dejar los detalles en manos de otros y simplemente dejarse cuidar tuviera tanto sentido para este mercado.
La campaña debutó en Estados Unidos y sigue sumando anfitriones e historias locales en Australia, Europa y otros países. México entra al juego con una cara conocida y una pregunta que a más de uno le va a resonar: ¿cuándo fue la última vez que te dejaste consentir?