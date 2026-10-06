Montserrat Oliver, la host que por fin se dejó consentir

La premisa es tan simple como cierta. Los que siempre cuidan de los demás también necesitan un descanso, y a veces lo mejor que te puede pasar en un viaje es que alguien más se encargue de todo. Montserrat lo resume directo al grano, "Paso gran parte de mi vida hosteando y estando pendiente de los demás", nos dice, así que cambiar de rol y dejar que IHG se ocupara de ella fue lo que más le gustó del proyecto. Para ella, viajar a la mexicana es llegar, ponerse cómoda y disfrutar.



La conductora, modelo y empresaria es la protagonista y embajadora de esta edición local, la primera vez que la plataforma se reinterpreta desde una mirada mexicana. (Cortesía)

Y es que si algo nos define como viajeros a nosotros los mexicanos es esa manera de hacer nuestro cualquier lugar al que llegamos, la calidez, la plática fácil, la alegría de sentirnos como en casa aunque estemos a miles de kilómetros. Esa vibra es justo la que la campaña quiere capturar, con un enfoque social-first pensado para circular donde hoy se comparte la vida.

