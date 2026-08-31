¿Qué es un listening room? Shhh lleva la experiencia de escuchar música a otro nivel en CDMX

¿Qué es un listening room y por qué Shhh se ha vuelto tan especial?

El proyecto, creado por 99 Records, acaba de abrir sus puertas y reúne tres conceptos en un mismo espacio: un listening room, un jazz kissa y un hi-fi bar. La propuesta combina vinilos, sistemas de sonido de alta fidelidad, café, whisky japonés y coctelería.



Shhh Roma es un espacio único capaz de armonizar y amplificar la experiencia de escuchar música. (Cortesía: Shhh)

La nueva sede amplía el universo de Shhh, que ya contaba con un espacio en la colonia Hipódromo. La idea tiene sus raíces en los cafés y bares japoneses dedicados a la escucha, conocidos como jazz kissa, espacios donde los asistentes acudían principalmente a escuchar música en sistemas de alta fidelidad. El concepto ha encontrado una nueva vida en distintas ciudades del mundo y también comienza a ganar terreno en Ciudad de México.



Shhh Roma es un espacio único capaz de armonizar y amplificar la experiencia de escuchar música. (Cortesía: Shhh)

A diferencia de un bar tradicional, donde la música suele funcionar como acompañamiento, en un listening room el sonido es el centro de la experiencia. El espacio está diseñado bajo obsesivos criterios acústicos en los que se presentan selecciones de entre seis y nueve álbumes completos en formatos físicos, acompañados por un programa impreso y textos que contextualizan cada selección.

Entre las selecciones puedes encontrar diferentes géneros para escuchar en la misma noche, como indie, jazz, hip-hop, e incluso salsa y ritmos latinos.



Shhh Roma es un espacio único capaz de armonizar y amplificar la experiencia de escuchar música. (Cortesía: Shhh)

La idea es sencilla, pero casi contracultural en tiempos de playlists infinitas y canciones que muchas veces se consumen durante apenas unos segundos: sentarse, escuchar y dejar que un álbum llegue hasta el final. Además, el lugar limita el tamaño de los grupos y pide a sus visitantes mantener un volumen bajo de conversación.