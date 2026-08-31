En una ciudad acostumbrada al ruido, encontrar un lugar donde la música sea realmente la protagonista puede sentirse como un pequeño lujo. Esa es precisamente la apuesta de Shhh Roma, el nuevo listening room que llegó a la colonia Roma para convertir escuchar un disco en una experiencia completa y muy diferente a lo que estamos acostumbrados.
¿Qué es un listening room? Shhh lleva la experiencia de escuchar música a otro nivel en CDMX
¿Qué es un listening room y por qué Shhh se ha vuelto tan especial?
El proyecto, creado por 99 Records, acaba de abrir sus puertas y reúne tres conceptos en un mismo espacio: un listening room, un jazz kissa y un hi-fi bar. La propuesta combina vinilos, sistemas de sonido de alta fidelidad, café, whisky japonés y coctelería.
La nueva sede amplía el universo de Shhh, que ya contaba con un espacio en la colonia Hipódromo. La idea tiene sus raíces en los cafés y bares japoneses dedicados a la escucha, conocidos como jazz kissa, espacios donde los asistentes acudían principalmente a escuchar música en sistemas de alta fidelidad. El concepto ha encontrado una nueva vida en distintas ciudades del mundo y también comienza a ganar terreno en Ciudad de México.
A diferencia de un bar tradicional, donde la música suele funcionar como acompañamiento, en un listening room el sonido es el centro de la experiencia. El espacio está diseñado bajo obsesivos criterios acústicos en los que se presentan selecciones de entre seis y nueve álbumes completos en formatos físicos, acompañados por un programa impreso y textos que contextualizan cada selección.
Entre las selecciones puedes encontrar diferentes géneros para escuchar en la misma noche, como indie, jazz, hip-hop, e incluso salsa y ritmos latinos.
La idea es sencilla, pero casi contracultural en tiempos de playlists infinitas y canciones que muchas veces se consumen durante apenas unos segundos: sentarse, escuchar y dejar que un álbum llegue hasta el final. Además, el lugar limita el tamaño de los grupos y pide a sus visitantes mantener un volumen bajo de conversación.
Shhh Roma combina vinilos, jazz, whisky japonés y alta fidelidad
La experiencia no termina en la música. Shhh Roma está diseñado como un recorrido que cambia a lo largo del día. Por las mañanas, el jazz kissa abre desde las 10:00 horas con una selección de jazz, café filtrado, té y whisky japonés. La inspiración viene directamente de la tradición japonesa de los cafés de escucha, donde el ritual gira alrededor de la música y la contemplación.
Cuando llega la tarde, el espacio se transforma en un hi-fi bar, con una carta de coctelería creada por el mixólogo Ismael “Pollo” Martínez. Así, una sesión de escucha puede comenzar con un disco de Miles Davis y terminar con un cóctel.
También hay una conexión directa con 99 Records, la tienda especializada en música que dio origen al proyecto. Entre sus dos sedes, el catálogo supera los 22 mil títulos, además de contar con una librería enfocada en música, arte, literatura y cultura pop.
¿Dónde?
Shhh
Av. Álvaro Obregón 273, colonia Roma.
Ámsterdam 62, colonia Hipódromo.