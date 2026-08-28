El arte de regalar tiene nombre propio: Cardela

La marca de accesorios de piel es mexicana y fue creada por Alessandra y Aileen, dos amigas que desde la Ciudad de México decidieron reinventar la manera en que entendemos un buen obsequio y lo llevaron al siguiente nivel.

La diferencia nunca está en el precio, sino en algo mucho más simple: que esa pieza esté pensada para alguien en específico y no para cualquiera. (Instagram @cardela)

Su fórmula no tiene ciencia, pero sí mucho corazón. Todo empieza eligiendo la pieza que más se antoje: una bolsa, una cartera, un neceser. Después viene el color, el tono del grabado y, finalmente, el toque que lo cambia todo: las iniciales o el logotipo que convierten un accesorio bonito en un objeto único. ¿Letras doradas sobre piel negra? Clásico total. Pero las combinaciones son casi infinitas, porque en Cardela la idea es que tú decidas cómo se ve tu firma.