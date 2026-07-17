¿Vas a la final del Mundial? 5 planes para aprovechar tu tiempo entre Nueva York y Nueva Jersey

Piérdete entre las calles de SoHo

Hay pocas zonas tan agradables para caminar como SoHo. Entre edificios de hierro fundido, muchas galerías de arte, cafeterías y boutiques, este barrio sigue siendo uno de los favoritos tanto para locales como para quienes visitan la ciudad por primera vez.

Aquí puedes entrar a tiendas como The Frankie Shop, Aritzia o Alo Yoga, descubrir librerías independientes, parar por un café en La Cabra o tomar un matcha para poder seguir recorriendo sus calles sin prisa. Incluso si no compras nada, caminar por SoHo ya forma parte de la experiencia neoyorquina.

Haz un brunch en West Village

Si hay un barrio que resume el encanto de Nueva York, probablemente sea West Village. Sus calles arboladas, edificios históricos y restaurantes hacen que sea uno de los mejores lugares para pasar una mañana.

Puedes desayunar en Buvette, buscar mesa en Fairfax o terminar con un café en St. Jardim. Después, simplemente camina por las calles del barrio hasta llegar al Hudson River Park o al High Line. Es uno de esos planes que no necesita mucho más que tiempo.