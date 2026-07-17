¿Vas a la final del Mundial? 5 planes para aprovechar tu tiempo entre Nueva York y Nueva Jersey

La final del Mundial será el motivo del viaje, pero no el único recuerdo que te lleves. Tanto New York como New Jersey tienen planes para todos los gustos, hay mercados al aire libre, brunches que siempre están llenos, tiendas vintage, barrios muy cool para caminar y cafés donde parece que todo el mundo está creando contenido.
Si tienes uno o dos días libres antes o después del partido, estos son cinco planes que realmente valen la pena.
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Piérdete entre las calles de SoHo
Hay pocas zonas tan agradables para caminar como SoHo. Entre edificios de hierro fundido, muchas galerías de arte, cafeterías y boutiques, este barrio sigue siendo uno de los favoritos tanto para locales como para quienes visitan la ciudad por primera vez.
Aquí puedes entrar a tiendas como The Frankie Shop, Aritzia o Alo Yoga, descubrir librerías independientes, parar por un café en La Cabra o tomar un matcha para poder seguir recorriendo sus calles sin prisa. Incluso si no compras nada, caminar por SoHo ya forma parte de la experiencia neoyorquina.
Haz un brunch en West Village
Si hay un barrio que resume el encanto de Nueva York, probablemente sea West Village. Sus calles arboladas, edificios históricos y restaurantes hacen que sea uno de los mejores lugares para pasar una mañana.
Puedes desayunar en Buvette, buscar mesa en Fairfax o terminar con un café en St. Jardim. Después, simplemente camina por las calles del barrio hasta llegar al Hudson River Park o al High Line. Es uno de esos planes que no necesita mucho más que tiempo.
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Busca piezas únicas en Williamsburg
Cruzar a Brooklyn siempre vale la pena, especialmente si te gusta la moda vintage y los espacios creativos. Williamsburg está lleno de tiendas donde puedes encontrar desde ropa de diseñador de segunda mano hasta vinilos, objetos de decoración y libros difíciles de conseguir.
Lugares como Beacon's Closet, Awoke Vintage o Artists & Fleas son paradas obligadas si te gusta regresar de un viaje con algo diferente a un souvenir tradicional. Además, el barrio está lleno de cafeterías, panaderías y terrazas donde puedes hacer una pausa antes de seguir explorando.
Date una vuelta por Smorgasburg
Si estarás durante el fin de semana, intenta coincidir con Smorgasburg, el mercado gastronómico al aire libre más famoso de Nueva York. Aquí se reúnen decenas de cocinas independientes con propuestas que van desde hamburguesas y pizzas hasta postres virales y comida internacional.
Más allá de la comida, el ambiente hace que valga completamente la pena: música, vistas al skyline, mesas al aire libre y cientos de personas disfrutando del verano. Es uno de esos lugares donde siempre termina saliendo una buena foto.
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Escápate unas horas a Hoboken, Nueva Jersey
Si el partido es en Nueva Jersey, aprovecha para conocer Hoboken antes de regresar. Esta pequeña ciudad, ubicada frente a Manhattan, tiene una de las mejores vistas del skyline y un ambiente mucho más tranquilo que el de Nueva York.
Pasea por el waterfront, entra a alguna cafetería independiente, busca una terraza para comer y quédate hasta el atardecer. Después puedes volver en ferry mientras ves cómo se ilumina Manhattan, una experiencia que por sí sola ya hace que el viaje valga la pena.
Porque sí, el Mundial será el gran protagonista del fin de semana, pero una ciudad como Nueva York siempre encuentra la forma de robarse un poco de la atención. Y si ya hiciste el viaje, lo mejor es regresar con algo más que el recuerdo de un partido: también con nuevos lugares favoritos.