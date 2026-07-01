Los nuevos hotspots de CDMX que ya están en todos los planes

Cenar bonito volvió a ser plan

En Roma Norte, Lotti se ha convertido en uno de esos nombres que empiezan a sonar en conversaciones de “¿a dónde vamos a cenar?”. Está en una casona de 1915 y su propuesta mezcla cocina europea con producto mexicano, en un ambiente cuidado pero no tieso. Es el tipo de lugar para una cena larga, una date con intención o una noche en la que quieres mantel, copas y buena comida sin sentir que estás en evento.

La Bellezza México entra perfecto en esa misma categoría, pero con otro tipo de energía. Ubicada en la Juárez, en Praga 14, esta trattoria italiana de Big Mamma Group tiene vibra maximalista, teatral y un poco de “me fui a Italia sin salir de la ciudad”. Pastas, pizzas, drinks, lámparas, rincones fotogénicos y una estética que entiende perfecto que hoy la experiencia también empieza por cómo se siente el lugar.

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FABA, en Roma Norte, va por una línea más wine bar con cocina europea contemporánea, ingredientes mexicanos y ese mood de “nos quedamos otro rato”. Es ideal para quienes quieren cenar rico, tomar vino, pedir varios platos al centro y dejar que la noche avance sin tanta prisa. Más que un restaurante formal, se siente como un lugar para conversar largo.