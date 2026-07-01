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Estilo de vida

Los nuevos hotspots de CDMX que ya están en todos los planes

La CDMX está estrenando hotspots para cenas bonitas, cafés con mood, bares con vinitos y planes que ya todos quieren conocer
mié 01 julio 2026 05:02 PM
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Laguna
Laguna (Anylú Hinojosa-Peña)

Hay ciudades en las que abren lugares nuevos. Y luego está la CDMX, donde cada semana aparece un nuevo restaurante, un bar, una cafetería o un plan medio raro que de pronto ya tiene lista de espera, con una historia perfecta y alguien diciendo “tenemos que ir antes de que se llene”. La capital vive un boom gastronómico y social, con nuevas aperturas en las zonas más caminadas de la ciudad y una escena que cada vez se siente más internacional, más curiosa y más difícil de resumir en un solo día.

Pero el nuevo hotspot ya no se mide solamente por qué tan rica está la comida. También importa mucho el mood que tenga el lugar. La iluminación, la música, la gente, la barra, el diseño, y la posibilidad de llegar por un café y terminar pidiendo una copa. Hoy el lugar de moda no es necesariamente el más elegante, sino el que se siente como si algo nuevo estuviera pasando.

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Cenar bonito volvió a ser plan

En Roma Norte, Lotti se ha convertido en uno de esos nombres que empiezan a sonar en conversaciones de “¿a dónde vamos a cenar?”. Está en una casona de 1915 y su propuesta mezcla cocina europea con producto mexicano, en un ambiente cuidado pero no tieso. Es el tipo de lugar para una cena larga, una date con intención o una noche en la que quieres mantel, copas y buena comida sin sentir que estás en evento.

La Bellezza México entra perfecto en esa misma categoría, pero con otro tipo de energía. Ubicada en la Juárez, en Praga 14, esta trattoria italiana de Big Mamma Group tiene vibra maximalista, teatral y un poco de “me fui a Italia sin salir de la ciudad”. Pastas, pizzas, drinks, lámparas, rincones fotogénicos y una estética que entiende perfecto que hoy la experiencia también empieza por cómo se siente el lugar.

La Bellezza Mexicana

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FABA, en Roma Norte, va por una línea más wine bar con cocina europea contemporánea, ingredientes mexicanos y ese mood de “nos quedamos otro rato”. Es ideal para quienes quieren cenar rico, tomar vino, pedir varios platos al centro y dejar que la noche avance sin tanta prisa. Más que un restaurante formal, se siente como un lugar para conversar largo.

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El comfort cool también existe

Marne Café es prueba de que el café ya no termina a las 12 del día. Lo que empezó con pan, café y desayunos ahora se siente como un restaurante completo, perfecto para ir desde temprano y quedarte más de lo planeado. Su nuevo espacio en Roma tiene esa estética minimalista, cálida y muy de sobremesa moderna: pan, café, vino, cena casual y ganas de volver.

Marne
Marne (Cortesía)

El Mekong, por su parte, toma la idea de cantina y la cambia de idioma. En vez de irse por lo clásico, mezcla una dinámica relajada con cocina del sudeste asiático, tragos y platos para compartir. Es uno de esos lugares que funcionan mejor cuando vas sin plan rígido: llegas por una bebida, pides algo para picar, luego otra cosa, y de pronto ya estás instalada.

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La noche ya no necesita ser un antro

Varde es para quienes quieren noche, pero no necesariamente antro. En una casa porfiriana de la Roma, mezcla cocina, coctelería, vinilos y luz baja. Es perfecto para ir por drinks, quedarte por la música y alargar la noche sin gritar para poder platicar. Tiene esa vibra de “solo una copa” que, honestamente, casi nunca termina en una sola copa.

Varde
Es un bar pequeño y tranquilo, ideal para platicar sin ruido y tomar algo bien hecho antes de seguir la noche. (Insta@Varde____)

Katz también entra en la nueva generación de bares que no quieren ser solamente bares. En Álvaro Obregón, su propuesta gira alrededor de la coctelería y la alquimia, con una estética más íntima y una carta pensada para quienes disfrutan el ritual de pedir un drink. Es plan de barra, de noche con amigas o de cita donde sí importa el lugar.

Y luego está Sona, que se sale completamente del molde. No es café, no es bar, no es restaurante: es un espacio para escuchar música con atención. En una ciudad donde todo compite por ser visto, Sona propone lo contrario: sentarte, guardar el celular, escuchar un disco y dejar que el sonido sea el plan completo. Suena raro hasta que lo entiendes; después se vuelve exactamente el tipo de experiencia que quieres recomendar.

Sona Listening room

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La nueva regla: salir a un

mood

Lo más interesante de los nuevos hotspots de CDMX es que ya no todos compiten por ser “el restaurante de moda”. Algunos quieren ser tu cena italiana con outfit, otros tu café de confianza, otros tu bar con vinilos, otros el lugar donde escuchas música sin hablar y otros esa casona que descubres y guardas como secreto.

La ciudad está pasando por un momento en el que salir ya no significa solamente reservar una mesa. Significa escoger una energía. ¿Quieres cena bonita? ¿Vino y plática? ¿Una noche con música? ¿Un café que se puede convertir en cena? ¿Un plan que no se parezca a nada más? CDMX tiene una respuesta para cada esenario.

Al final, un hotspot no es únicamente el lugar que todos están subiendo a Instagram. Es el lugar que, cuando alguien pregunta “¿a dónde vamos?”, aparece primero en la conversación. Y por ahora, estos son los nombres que están haciendo que la ciudad se sienta otra vez nueva.

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