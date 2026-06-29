Koltin: La apuesta que va más allá de un emprendimiento

Todo empezó en plena pandemia, cuando Eduardo no encontraba un seguro para sus abuelos. Pero no fue solo una motivación personal, vio en México un reto que pocos países enfrentan con esta urgencia. Mientras a Estados Unidos le tomó 75 años envejecer como nación y a Francia 120, a México le tomará apenas 25. Esa carrera contra el reloj demográfico fue, según él, lo que volvió irresistible el problema.

Carmen, por su parte, llegó con un historial propio, antes de Koltin fundó una empresa enfocada en la inclusión financiera de trabajadoras del hogar. Cuando decidió no volver a emprender, fue justo Eduardo (a quien conocía de forma profesional) quien la convenció de regresar al ruedo. "Si yo dejé de emprender fue probablemente porque no había emprendido con la persona correcta", nos confiesa.

“Conectamos por una persona que ambos conocíamos profesionalmente: Gaby Zapata. Es una de las mujeres que más admiro por su trayectoria”. –Carmen Rosillo (Quién)

Pero el match es mutuo, porque Eduardo nos platica que admira la forma en la que Carmen efectúa: "si estuviera en una cárcel en Camboya y alguien me tuviera que sacar, yo le hablaría a Carmen, ella es la persona que hace que las cosas sucedan y eso es mágico".