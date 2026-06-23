Rodavento fue el lugar perfecto para conocer a fondo el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

El smartwatch detrás de la aventura

Este roadtrip fue también la mejor manera de entender por qué Huawei decidió renovar por completo su serie Fit. La HUAWEI WATCH FIT 5 Series se presentó oficialmente el 7 de mayo de 2026 en Bangkok, Tailandia, como una propuesta que mezcla salud, fitness y diseño con personalidad propia.

En estilo, la gama no se guarda nada, el HUAWEI WATCH FIT 5 está disponible en cinco tonos (plata, morado, blanco, negro y verde), mientras que el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro destaca en sus versiones naranja, blanco y negro. La versión Pro, además, cuenta con una técnica de lubricación propia de los relojes de alta gama que hace que el bisel brille con intensidad desde cualquier ángulo, y su edición blanca lleva la apuesta más lejos con acabados de nivel aeroespacial.

Este roadtrip fue la mejor manera de entender por qué Huawei decidió renovar por completo su serie Fit. La HUAWEI WATCH FIT 5 Series se presentó como una propuesta que mezcla salud, fitness y diseño con personalidad propia. (stefan schmid)

La pantalla también dio un salto, mientras el modelo base tiene una pantalla de 1.82 pulgadas, el Pro eleva la experiencia con una pantalla de 1.92 pulgadas enmarcada por bordes negros ultradelgados de 1.8 mm, con un brillo máximo de 3,000 nits que se mantiene nítido incluso bajo la luz solar directa. Eso explica por qué, en plena caminata bajo el sol de Valle, nunca tuvimos que hacer sombra con la mano para leer la hora.

En el terreno del entrenamiento es donde la serie se pone más creativa. El modo Miniejercicios propone rutinas de 30 segundos a varios minutos guiadas por un panda interactivo en la esfera del reloj, pensadas para quienes tienen agendas apretadas y no necesitan equipo ni espacio especial.