Rodavento fue el lugar perfecto para conocer a fondo el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

Valía la pena conocer bien y a fondo el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, así que en lugar de quedarnos en la ciudad nos fuimos a un roadtrip de la CDMX a Valle de Bravo para ponerlo a prueba en serio: arco, paddle, sauna, hike y hasta una noche de sueño en una de las camas más cómodas que hemos probado.
La base de operaciones no podía ser cualquier hotel. El elegido fue Rodavento, ese refugio entre árboles altos que ya es sinónimo de desconexión con estilo, y ahí empezó el experimento.
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Apenas llegamos y nos lanzamos al tiro con arco para ver cómo el reloj lleva el registro de actividades menos convencionales, después al paddle en el lago, y por la noche cronometramos minutos de sauna.
Pero el verdadero plus de Rodavento fue el combo de food & wellness: una terapia de contraste que dejó al equipo renovado y relajado, seguida de una cena a la leña con fogata y té de sobremesa y registrando cada hora de sueño profundo en una cama que invitaba a no querer levantarse.
Al día siguiente, con un desayuno ligero de por medio, el staff de Rodavento nos llevó a un hike guiado por Monte Alto. La recompensa fueron las vistas desde donde despegan los parapentes que pintan el cielo de Valle de Bravo, ahora con altimetría, ritmo cardiaco y tiempo estimado de llegada marcados en la muñeca gracias al modo Carrera por senderos del reloj. Cerramos con pizzas, pastas y ensaladas antes de tomar la carretera de vuelta, panza llena, corazón contento y una batería que seguía con cuerda para varios días más.
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El smartwatch detrás de la aventura
Este roadtrip fue también la mejor manera de entender por qué Huawei decidió renovar por completo su serie Fit. La HUAWEI WATCH FIT 5 Series se presentó oficialmente el 7 de mayo de 2026 en Bangkok, Tailandia, como una propuesta que mezcla salud, fitness y diseño con personalidad propia.
En estilo, la gama no se guarda nada, el HUAWEI WATCH FIT 5 está disponible en cinco tonos (plata, morado, blanco, negro y verde), mientras que el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro destaca en sus versiones naranja, blanco y negro. La versión Pro, además, cuenta con una técnica de lubricación propia de los relojes de alta gama que hace que el bisel brille con intensidad desde cualquier ángulo, y su edición blanca lleva la apuesta más lejos con acabados de nivel aeroespacial.
La pantalla también dio un salto, mientras el modelo base tiene una pantalla de 1.82 pulgadas, el Pro eleva la experiencia con una pantalla de 1.92 pulgadas enmarcada por bordes negros ultradelgados de 1.8 mm, con un brillo máximo de 3,000 nits que se mantiene nítido incluso bajo la luz solar directa. Eso explica por qué, en plena caminata bajo el sol de Valle, nunca tuvimos que hacer sombra con la mano para leer la hora.
En el terreno del entrenamiento es donde la serie se pone más creativa. El modo Miniejercicios propone rutinas de 30 segundos a varios minutos guiadas por un panda interactivo en la esfera del reloj, pensadas para quienes tienen agendas apretadas y no necesitan equipo ni espacio especial.
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Para quienes se mueven sobre dos ruedas, el reloj detecta automáticamente cuando estás en bicicleta y muestra potencia virtual y cadencia en tiempo real, una función que llega por primera vez a esta serie. Y para los que prefieren el terreno irregular, el modo Carrera por senderos del Pro ofrece navegación por segmentos, tendencias de elevación y tiempo estimado de llegada, justo lo que tuvimos encendido durante el hike a Monte Alto.
El monitoreo de salud es, quizás, el capítulo más ambicioso de esta generación. La serie pasa del seguimiento pasivo a la prevención proactiva, con foco en la salud cardiovascular y la salud de la mujer. En la versión Pro eso se traduce en alertas de fibrilación auricular y latidos prematuros basadas en ondas del pulso, una aplicación de ECG, detección de rigidez arterial y el Estudio de Riesgo de Diabetes. También incorpora un sensor de temperatura que rastrea tendencias en la muñeca y predice menstruación, ovulación y ciclo, pensado para quienes quieren entender mejor su cuerpo sin depender de apps externas.
¿Y la batería, la gran pregunta de todo wearable? Gracias a una batería de alto contenido en silicio, el reloj ofrece hasta 10 días de autonomía con uso ligero y hasta 7 días con uso normal, lo suficiente para sobrevivir un roadtrip completo (ida, estancia y regreso) sin tocar el cargador.
Entre arco, paddle, sauna, terapias de contraste y un hike con vista a los parapentes, el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro se ganó su lugar en la muñeca como ese compañero que no solo cuenta pasos, sino que entiende el ritmo completo de un buen viaje. Y si la prueba real era Valle de Bravo, la conclusión es clara: aprobado, con vistas incluidas.