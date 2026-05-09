Rosewood San Miguel de Allende tiene un lado wellness que necesitas vivir

El wellness en Rosewood San Miguel empieza antes de llegar al hotel

La primera experiencia que tienes que agendar es una visita a Vía Orgánica, el rancho orgánico y sustentable ubicado a las afueras de San Miguel.

Ahí, el chef Odín Rocha, al frente de Pirules Garden Kitchen, el nuevo restaurante de Rosewood, recorre los cultivos, selecciona los ingredientes del día guiado por el ciclo lunar y te muestra de dónde viene realmente la comida que vas a cenar esa noche. Es el tipo de conexión farm to table que quieres vivir pero lowkey no lo haces nunca.

La primera experiencia que tienes que agendar es una visita a Vía Orgánica, el rancho orgánico y sustentable ubicado a las afueras de San Miguel. Ahí, el chef Odín Rocha, al frente de Pirules Garden Kitchen, recorre los cultivos, selecciona los ingredientes del día guiado por el ciclo lunar y te muestra de dónde viene realmente la comida que vas a cenar esa noche. (Cortesía)

Pirules Garden Kitchen, el restaurante que dirige Rocha dentro del hotel, es en sí mismo una razón para ir a San Miguel.

La propuesta rinde homenaje al legado gastronómico local, trabaja con productores de la región y rescata técnicas culinarias ancestrales que hacen que cada plato cuente una historia. La cena inspirada en la luna nueva en Aries (diseñada con los ingredientes recién cosechados del rancho) es una de esas experiencias que recuerdas mucho después de que terminó.

Pirules Garden Kitchen, el restaurante que dirige Rocha dentro del hotel Rosewood San Miguel de Allende (CESAR BEJAR)

Float Fit, el workout que te reta y te saca risas

Si nunca has hecho Float Fit, ponlo en tu lista ahora. La dinámica es simple en papel, te subes a una tabla flotante en la alberca y haces ejercicios de estiramiento y acondicionamiento físico.

La realidad es que el equilibrio que exige mantener esa tabla estable te obliga a activar músculos que normalmente ignoras y a estar tan presente que el cerebro no tiene oportunidad de irse a otro lado. Es divertido, es retador y es exactamente el tipo de movimiento que necesitas para empezar bien el día.