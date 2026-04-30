Con solo verla se nos hace agua la boca. La dumpling lasagna es una idea tan sencilla como brillante que lleva semanas arrasando en TikTok e Instagram y no muestra ninguna señal de frenar.
Esta es la receta viral de lasagna que no podrás dejar de comer (el hype es real)
Dumpling lasagna, la receta más viral en redes sociales
La mente detrás del invento es April Liang, creadora de contenido foodie. Su idea era simple ¿cómo disfrutar el sabor de los xiao long bao (los icónicos soup dumplings chinos de Din Tai Fung) sin pasar horas dándole forma a la masa? La respuesta fue apilar en lugar de doblar.
En apenas dos semanas desde que publicó su video, Liang acumuló más de 113,000 likes en Instagram y otros 125,000 en TikTok, inspirando a miles de personas a replicarlo en sus propias cocinas.
"Ha sido muy divertido ver a creadores que admiro, incluso fuera del ámbito culinario, comentar al respecto o probar sus propias versiones", publicó en redes sociales April Liang. La lógica es la misma que la de cualquier lasagna italiana clásica: capas alternas de relleno y "pasta", solo que aquí el relleno es cerdo molido sazonado con jengibre fresco, soya doble y aceite de sésamo, y las hojas de pasta son obleas de dumpling. El resultado se cocina al vapor unos 25 minutos y se le agrega una salsa de soya, vinagre de arroz y chili oil que lo convierte en una bomba de umami y picor. Básicamente, los soup dumplings que siempre quisiste hacer pero mucho más fácil.
Creadores como Alexa Santos de @alexawhatsfordinner la describieron como "una de las ideas de comida más cool" que han visto, mientras que el blog @iamafoodblog la catalogó directamente como "una versión fácil del xiao long bao que llegó para quedarse". Nicole Modic de @kalejunkie fue más directa todavía al resumir por qué funciona tan bien: "A todo el mundo le encantan los dumplings, pero no el tiempo que se tarda en envolverlas correctamente. Esta tendencia hace que disfrutar de las empanadillas sea facilísimo y rápido, sin necesidad de tener ninguna habilidad para envolverlas".
La receta empezó a tener muchas variantes, versiones individuales en ramekins, versiones al horno para quien no tiene vaporera, y adaptaciones con pollo, camarón o tofu para los que evitan el cerdo. El internet, fiel a su naturaleza, tomó la idea y la multiplicó.
La receta que necesitas guardar ya de dumpling lasagna
Ingredientes para un
serving
de 4 personas
- Relleno de cerdo
- 450 g de cerdo molido, ½ taza de cebolla picada fina, 3 dientes de ajo rallados, 1 cda de jengibre rallado, 3 cebollitas de cambray, 1 cda de soya clara, 1 cdita de soya oscura, 1 cdita de aceite de sésamo, ½ cdita de sal, ½ cdita de pimienta negra.
- Para las capas
- 25–30 obleas de dumpling, ½ taza de agua o caldo de pollo
- Salsa y toppings
- 4 cdas de soya, 2 cdas de vinagre de arroz, 3–4 cdas de chili oil, Cebollita y chili oil al gusto
Preparación paso a paso
- Mezcla todos los ingredientes del relleno en un bowl hasta que quede pegajoso y bien integrado.
- En un refractario para vaporera, esparce una capa delgada de la mezcla de cerdo. Agrega una capa de masa.
- Repite el ciclo: carne → masa en oblea → carne → masa en oblea → carne → masa en oblea. Tres capas de cada una.
- Sirve el agua o caldo de manera uniforme sobre la última capa.
- Coloca el refractario en la vaporera y cocina a fuego medio durante 25–30 minutos, hasta que el cerdo esté completamente cocido.
- Sácalo y deja reposar unos minutos. Mezcla la soya, el vinagre y el chili oil; y sírvelo encima. Termina con más chili oil y cebollín. Sirve de inmediato.
¿Sin vaporera en casa? No hay problema, cubre el refractario con papel aluminio y hornea a 175°C durante unos 30 minutos. La masa queda un poco menos sedosa que al vapor, pero el sabor es igual. Y si quieres versiones individuales, los ramekins pequeños funcionan perfecto, ideal para una girl dinner que se ve mucho más impresionante de lo que costó hacer.