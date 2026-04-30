Esta es la receta viral de lasagna que no podrás dejar de comer (el hype es real)

Dumpling lasagna, la receta más viral en redes sociales

La mente detrás del invento es April Liang, creadora de contenido foodie. Su idea era simple ¿cómo disfrutar el sabor de los xiao long bao (los icónicos soup dumplings chinos de Din Tai Fung) sin pasar horas dándole forma a la masa? La respuesta fue apilar en lugar de doblar.

En apenas dos semanas desde que publicó su video, Liang acumuló más de 113,000 likes en Instagram y otros 125,000 en TikTok, inspirando a miles de personas a replicarlo en sus propias cocinas.

La mente detrás del invento es April Liang, creadora de contenido foodie. Su idea era simple ¿cómo disfrutar el sabor de los xiao long bao (los icónicos soup dumplings chinos de Din Tai Fung) sin pasar horas dándole forma a la masa? La respuesta fue apilar en lugar de doblar. (Instagram @magsspicedkitchen)

"Ha sido muy divertido ver a creadores que admiro, incluso fuera del ámbito culinario, comentar al respecto o probar sus propias versiones", publicó en redes sociales April Liang. La lógica es la misma que la de cualquier lasagna italiana clásica: capas alternas de relleno y "pasta", solo que aquí el relleno es cerdo molido sazonado con jengibre fresco, soya doble y aceite de sésamo, y las hojas de pasta son obleas de dumpling. El resultado se cocina al vapor unos 25 minutos y se le agrega una salsa de soya, vinagre de arroz y chili oil que lo convierte en una bomba de umami y picor. Básicamente, los soup dumplings que siempre quisiste hacer pero mucho más fácil.

Creadores como Alexa Santos de @alexawhatsfordinner la describieron como "una de las ideas de comida más cool" que han visto, mientras que el blog @iamafoodblog la catalogó directamente como "una versión fácil del xiao long bao que llegó para quedarse". Nicole Modic de @kalejunkie fue más directa todavía al resumir por qué funciona tan bien: "A todo el mundo le encantan los dumplings, pero no el tiempo que se tarda en envolverlas correctamente. Esta tendencia hace que disfrutar de las empanadillas sea facilísimo y rápido, sin necesidad de tener ninguna habilidad para envolverlas".