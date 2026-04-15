Bye matcha, hola houjicha: Este es el nuevo té japonés que va a dominar tu feed

¿De dónde viene?

Su origen es de Kioto, en la década de los años 20 del siglo pasado, cuando empezó a usarse como método de aprovechamiento de las hojas de té verde tardías. Un comerciante con buen ojo (y seguramente con mucho inventario sin vender) decidió tostar las hojas que nadie quería, y de ese experimento frugal nació uno de los tés más queridos de Japón. El accidente más delicioso de la historia del wellness.

¿Por qué cambia todo con el tostado?

La clave está en el fuego. Mientras el matcha se cuece al vapor, el houjicha se tuesta a altas temperaturas, lo que transforma su perfil: el amargor se suaviza, el aroma se vuelve cálido y su contenido de cafeína desciende. ¿Cuánto desciende? Bastante. Frente a los cerca de 150 mg de cafeína de una taza de matcha o los hasta 250 mg del café, una infusión de houjicha contiene solo en torno a 8 mg. Es decir: puedes tomártelo a las 9 de la noche sin ver el techo hasta las 3:00 am.

El houjicha (también escrito hojicha) es un té verde japonés con un twist, se somete a un proceso posterior de tostado a altas temperaturas, lo que transforma por completo su perfil de sabor. (aluxum/Getty Images)

La nutricionista Lara Garcelán de HM Hospitales lo explica así: "El houjicha es un té verde japonés que se caracteriza por estar tostado a altas temperaturas. Este proceso aporta un aroma cálido y ligeramente ahumado, así como un sabor a nuez y caramelo, muy distinto al té verde clásico."

¿Y los beneficios?

Este té lleva siglos consumiéndose en Japón y, entre otros beneficios, se le atribuyen mejoras en la digestión. Por eso mismo se suele servir tras las comidas en ese país. Además, un estudio de 2024 publicado en Scientific Reports señaló que también ayuda en el rendimiento cognitivo más que otros tés verdes sin tostar, un beneficio que los investigadores atribuyeron a los compuestos aromáticos que se liberan durante el tostado.

Y aunque el tostado reduce algunos antioxidantes, la especialista aclara: "Aunque el tostado reduce los antioxidantes con respecto a otros tés verdes, también aporta polifenoles que ayudan a reducir el daño celular causado por los radicales libres."