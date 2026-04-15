Bye matcha, hola houjicha: Este es el nuevo té japonés que va a dominar tu feed

Japón, que inventó el matcha, lleva más de un siglo tomando algo infinitamente más rico y sin tanta pose y es el houjicha. Y 2026 es el año en que el resto del mundo finalmente se está enterando.
El houjicha (también escrito hojicha) es un té verde japonés con un twist, se somete a un proceso posterior de tostado a altas temperaturas, lo que transforma por completo su perfil de sabor. Tiene notas típicamente tostadas, con aromas a nueces, a café de filtro e incluso a cacao. Nada de regusto herbáceo ni de esfuerzo, solo calidez en cada taza.
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¿De dónde viene?
Su origen es de Kioto, en la década de los años 20 del siglo pasado, cuando empezó a usarse como método de aprovechamiento de las hojas de té verde tardías. Un comerciante con buen ojo (y seguramente con mucho inventario sin vender) decidió tostar las hojas que nadie quería, y de ese experimento frugal nació uno de los tés más queridos de Japón. El accidente más delicioso de la historia del wellness.
¿Por qué cambia todo con el tostado?
La clave está en el fuego. Mientras el matcha se cuece al vapor, el houjicha se tuesta a altas temperaturas, lo que transforma su perfil: el amargor se suaviza, el aroma se vuelve cálido y su contenido de cafeína desciende. ¿Cuánto desciende? Bastante. Frente a los cerca de 150 mg de cafeína de una taza de matcha o los hasta 250 mg del café, una infusión de houjicha contiene solo en torno a 8 mg. Es decir: puedes tomártelo a las 9 de la noche sin ver el techo hasta las 3:00 am.
La nutricionista Lara Garcelán de HM Hospitales lo explica así: "El houjicha es un té verde japonés que se caracteriza por estar tostado a altas temperaturas. Este proceso aporta un aroma cálido y ligeramente ahumado, así como un sabor a nuez y caramelo, muy distinto al té verde clásico."
¿Y los beneficios?
Este té lleva siglos consumiéndose en Japón y, entre otros beneficios, se le atribuyen mejoras en la digestión. Por eso mismo se suele servir tras las comidas en ese país. Además, un estudio de 2024 publicado en Scientific Reports señaló que también ayuda en el rendimiento cognitivo más que otros tés verdes sin tostar, un beneficio que los investigadores atribuyeron a los compuestos aromáticos que se liberan durante el tostado.
Y aunque el tostado reduce algunos antioxidantes, la especialista aclara: "Aunque el tostado reduce los antioxidantes con respecto a otros tés verdes, también aporta polifenoles que ayudan a reducir el daño celular causado por los radicales libres."
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¿Huele tan bien como dicen?
Sí. En taza, el licor tiene una apariencia que puede recordar al café aunque con un tinte más rojizo y un aroma ahumado que reconforta el alma. Ya en boca, se percibe un sabor tostado que apaga el clásico resabio vegetal del té verde. Es lo que pasa cuando una bebida no necesita que la convenzas de que es buena.
¿Ya llegó la tendencia?
Con fuerza. "El houjicha puede que aún sea relativamente desconocido, pero ya está empezando a ganar popularidad en las redes sociales y ya aparece en los menús de las cafeterías especializadas", señala la analista de tendencias de Edlong. Y si algo nos ha enseñado el matcha, es que cuando una bebida japonesa entra a TikTok, no para hasta estar en cada carta de cafetería de especialidad del mundo.
¿Cómo hacerlo en casa?
Sin complicaciones. Lo ideal es calentar el agua y verterla en una tetera. Al pasar el agua caliente, se añade una cucharada de té por cada taza que se vaya a servir, dejando que infusione entre 1 y 2 minutos antes de servir. La temperatura ideal es alrededor de 85°C, nunca agua hirviendo. Y si quieres el momento de cafetería en casa: calienta leche de avena, bátela y viértela sobre el té concentrado. Houjicha latte, listo, Instagrameable y sin guilt trip.