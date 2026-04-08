Más que eventos, Carlos Guillermo redefine la industria desde la intención

No es una metáfora, es una creencia que atraviesa todo lo que hace. “Si te casas por las razones correctas, la energía propia hace que todo lo demás sea espectacular”, platica. En otras palabras, no importa cuánto presupuesto haya ni qué tan ambicioso sea el montaje, si la intención está alineada y es congruente, el resultado se da. Y si no lo está, se nota, así de simple. Lo cool es que esta filosofía no se queda en lo abstracto, influye en cómo distribuye el presupuesto, cómo guía a sus clientes y cómo arma cada detalle sensorial.

Su rol va mucho más allá de la logística y desde ahí, diseña. Esa cercanía fortalece la relación cliente-productor, y también el resultado. Porque cuando hay claridad, intención y congruencia todo fluye. Y es justo ahí donde entra su visión más disruptiva: los eventos tienen energía propia. (Foto: Gustavo Rodríguez

Blazer Dolce&Gabbana )

Todo está pensado para generar una experiencia coherente, no solo bonita, como él nos dice, “que se sienta, que se escuche, que se sepa, que se beba y que huela bonito”. Porque cuando todos los sentidos están alineados, pasa algo más grande, el evento deja de ser un montaje y se convierte en un momento que realmente se vive. Y aún así, lo que marca la diferencia no es lo tangible. Es lo que no se ve, esa energía que él cuida desde el inicio, incluso antes de montar un solo elemento.

Carlos habla de pedir permiso a los espacios, de agradecer, de generar una conexión con el lugar y con todo lo que implica el evento, es una forma de entender la responsabilidad que tiene en las manos. Lo que hace impacta a toda una cadena de personas detrás de cada evento. “Somos generadores de empleo, y eso es algo que hay que agradecer y valorar profundamente. Es reconocer con gratitud que hoy me toca ser un pilar que lleva abundancia a tantas casas. Porque sí, es hermoso pensar en el cliente y en su experiencia, pero lo que sucede detrás tiene un valor igual de especial”, comparte. Y tal vez por eso, cuando todo termina y las luces se apagan, su momento favorito no es el aplauso ni la validación. Es el silencio, ese instante en el que todo salió bien o mejor de lo esperado.

Todo está pensado para generar una experiencia coherente, no solo bonita, como él nos dice, “que se sienta, que se escuche, que se sepa, que se beba y que huela bonito”. (Fotos: Gustavo Rodríguez



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“Doy gracias al viento, a los árboles y a que todo salió perfecto porque aunque tengamos todo planeado, existen fenómenos naturales y situaciones que no podemos controlar”, dice. Porque sí, hay planeación, estructura y método, pero también hay algo que no se puede controlar, pero que sí se puede cuidar: la energía. “Soy testigo, nunca se me va a olvidar una novia que, en plena semana de su boda, con huracán y tormentas, me dijo: ‘Carlos, he vivido toda mi vida en este jardín y no lo voy a encarpar. Estoy segura de que el sábado va a salir el sol’. Y de verdad, no tienes idea, ese día el sol salió espectacular”, platica.