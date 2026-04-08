Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estilo de vida

Más que eventos, Carlos Guillermo redefine la industria desde la intención

Con accesorios simbólicos que lo caracterizan y una sonrisa de oreja a oreja, supimos que nuestra plática con Carlos Guillermo sobre su profesión como Event Designer & Producer iba a ser un éxito
mié 08 abril 2026 02:13 PM
CARLOS GUILLERMO
Con accesorios simbólicos que lo caracterizan, y una sonrisa de oreja a oreja, supimos que nuestra plática con Carlos Guillermo sobre su profesión como Event Designer & Producer se iba a direccionar hacia lo espiritual y emocional, pues su prioridad es la conexión con el cliente. (Gustavo Rodríguez)

Durante años, la industria de los eventos se construyó sobre lo que impresionaba a primera vista. Pero hoy, esa fórmula empieza a quedarse corta. Hay una nueva manera de hacer las cosas, una que activa los cinco sentidos. Ahí es donde entra Carlos Guillermo, a redefinir el juego desde un lugar mucho más honesto, claro y profundamente espiritual.

Todo empezó con una simple intuición, “siempre he disfrutado transformar los espacios. Desde secundaria y prepa organizaba fiestas con mis amigos y convertía lugares como la alberca de casa de mis papás en escenarios completamente diferentes, usando tapetes, colchones, palmeras y mesas al estilo árabe”, cuenta.

Publicidad

Lo que empezó como una fascinación estética evolucionó hacia algo mucho más profundo. Su trabajo es más que producir eventos, es acompañar procesos humanos. Si algo tiene claro es que se trata de entender qué hay detrás de montar una boda o una celebración de vida. Por eso su metodología rompe con lo tradicional desde el primer momento.

CARLOS GUILLERMO
Lo que empezó como una fascinación estética evolucionó hacia algo mucho más profundo. Su trabajo es más que producir eventos, es acompañar procesos humanos. (Foto: Gustavo Rodríguez

Blazer Dolce&Gabbana)

Antes de hablar de flores, iluminación o escenarios, habla de dinero, expectativas y prioridades, sin filtros y sin promesas irreales. “Se me hace muy cruel ofrecer una idea de cómo sería un evento con alguien que no tiene el presupuesto suficiente”, nos dice, y deja claro que su propuesta parte de la honestidad total. Ese enfoque (tan poco común en una industria aspiracional) es lo que está marcando la diferencia.

Carlos Guillermo
Antes de hablar de flores, iluminación o escenarios, habla de dinero, expectativas y prioridades, sin filtros y sin promesas irreales. “Se me hace muy cruel ofrecer una idea de cómo sería un evento con alguien que no tiene el presupuesto suficiente”, nos dice. (Gustavo Rodríguez)

Carlos no vende fantasías inalcanzables, construye experiencias posibles, alineadas con la realidad de cada cliente. Y en ese proceso, algo cambia y es que la confianza se vuelve el eje. No es casualidad que sus clientes terminan abriéndose más de lo esperado. Él mismo lo confiesa, “con mi chamba te vuelves un confesor, un contador y también eres un paño de lágrimas”. Su rol va mucho más allá de la logística y desde ahí, diseña. Esa cercanía fortalece la relación cliente-productor, y también el resultado. Porque cuando hay claridad, intención y congruencia todo fluye. Y es justo ahí donde entra su visión más disruptiva: los eventos tienen energía propia.

Publicidad

No es una metáfora, es una creencia que atraviesa todo lo que hace. “Si te casas por las razones correctas, la energía propia hace que todo lo demás sea espectacular”, platica. En otras palabras, no importa cuánto presupuesto haya ni qué tan ambicioso sea el montaje, si la intención está alineada y es congruente, el resultado se da. Y si no lo está, se nota, así de simple. Lo cool es que esta filosofía no se queda en lo abstracto, influye en cómo distribuye el presupuesto, cómo guía a sus clientes y cómo arma cada detalle sensorial.

Carlos Guillermo
Su rol va mucho más allá de la logística y desde ahí, diseña. Esa cercanía fortalece la relación cliente-productor, y también el resultado. Porque cuando hay claridad, intención y congruencia todo fluye. Y es justo ahí donde entra su visión más disruptiva: los eventos tienen energía propia. (Foto: Gustavo Rodríguez
Blazer Dolce&Gabbana )

Todo está pensado para generar una experiencia coherente, no solo bonita, como él nos dice, “que se sienta, que se escuche, que se sepa, que se beba y que huela bonito”. Porque cuando todos los sentidos están alineados, pasa algo más grande, el evento deja de ser un montaje y se convierte en un momento que realmente se vive. Y aún así, lo que marca la diferencia no es lo tangible. Es lo que no se ve, esa energía que él cuida desde el inicio, incluso antes de montar un solo elemento.

Carlos habla de pedir permiso a los espacios, de agradecer, de generar una conexión con el lugar y con todo lo que implica el evento, es una forma de entender la responsabilidad que tiene en las manos. Lo que hace impacta a toda una cadena de personas detrás de cada evento. “Somos generadores de empleo, y eso es algo que hay que agradecer y valorar profundamente. Es reconocer con gratitud que hoy me toca ser un pilar que lleva abundancia a tantas casas. Porque sí, es hermoso pensar en el cliente y en su experiencia, pero lo que sucede detrás tiene un valor igual de especial”, comparte. Y tal vez por eso, cuando todo termina y las luces se apagan, su momento favorito no es el aplauso ni la validación. Es el silencio, ese instante en el que todo salió bien o mejor de lo esperado.

QUIEN CARLOS GUILLERMO
Todo está pensado para generar una experiencia coherente, no solo bonita, como él nos dice, “que se sienta, que se escuche, que se sepa, que se beba y que huela bonito”. (Fotos: Gustavo Rodríguez

Blazer Dolce&Gabbana)

“Doy gracias al viento, a los árboles y a que todo salió perfecto porque aunque tengamos todo planeado, existen fenómenos naturales y situaciones que no podemos controlar”, dice. Porque sí, hay planeación, estructura y método, pero también hay algo que no se puede controlar, pero que sí se puede cuidar: la energía. “Soy testigo, nunca se me va a olvidar una novia que, en plena semana de su boda, con huracán y tormentas, me dijo: ‘Carlos, he vivido toda mi vida en este jardín y no lo voy a encarpar. Estoy segura de que el sábado va a salir el sol’. Y de verdad, no tienes idea, ese día el sol salió espectacular”, platica.

Publicidad

Carlos Guillermo es también autor de Born From Stardust, su proyecto más personal. El libro recopila eventos y documenta su recorrido de aprender, observar, imaginar y transformar experiencias en memorias que duran toda la vida. Es un daily reminder de que cada mañana es una nueva oportunidad para vivir algo que sume a tu historia.

CARLOS GUILLERMO
Born From Stardust recopila eventos y documenta su recorrido de aprender, observar, imaginar y transformar experiencias en memorias que duran toda la vida. (Gustavo Rodríguez)

Al final, Carlos propone un trabajo en equipo como ningún otro. Que él sea el indicado para hacer un evento tuyo es garantía, es lujo y es una nueva amistad con confianza y honestidad. De hecho, una bride nos describió que trabajar con él fue una experiencia joyful y graceful y es algo que todas las personas que buscan hacer una celebración importante deberían de tomar en cuenta, ya que implica varios meses de relación. Con él las citas de planeación y de seguimiento son como ir a tomar un café con tu mejor amigo.

Tags

Eventos sociales

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

abril 2026

Publicidad