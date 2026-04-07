La espectacular granja de los Hadid, el refugio que Yolanda creó para sus hijos lejos del caos de Hollywood

La espectacular granja de la familia Hadid

“El verdadero lujo es poder vivir en paz, rodeado de naturaleza”, ha declarado Yolanda en entrevistas, una idea que parece estar impresa en cada rincón de la propiedad. Y se nota. En el corazón del terreno se encuentra una casa de piedra construida en 1810, que ella misma renovó con un aire europeo contemporáneo, logrando ese equilibrio perfecto entre historia y modernidad.

En el corazón del terreno se encuentra una casa de piedra construida en 1810, que ella misma renovó con un aire europeo contemporáneo, logrando ese equilibrio perfecto entre historia y modernidad. (Instagram @luxury_listings)

Pero la granja no se queda ahí. El complejo incluye tres cottages adicionales, ideales para recibir invitados o simplemente para tener espacios más íntimos dentro del mismo terreno. También hay un granero de 1776 que fue reinventado como un espacio de entretenimiento de 8,000 pies cuadrados, con gimnasio incluido, y otro granero reconstruido que hoy funciona como una instalación ecuestre profesional.

“El verdadero lujo es poder vivir en paz, rodeado de naturaleza”, ha dicho Yolanda en distintas entrevistas, una idea que parece estar impresa en cada rincón de la propiedad. (Instagram @luxury_listings)

La casa principal cuenta con siete habitaciones, ocho baños y cerca de 6,907 pies cuadrados de construcción. Sin embargo, más allá de los números, lo que define este lugar es la experiencia que ofrece. Aquí no hay prisa, no hay reflectores, no hay presión.