La Yolanda Hadid Family Farm, finca de 32 acres no destaca únicamente por su extensión o su estética de ensueño. Lo que la hace especial es la intención detrás: Yolanda la transformó en un espacio donde Gigi Hadid, Bella Hadid y Anwar Hadid pudieran desconectarse del ruido mediático y reconectar con algo mucho más simple: la naturaleza.
La espectacular granja de los Hadid, el refugio que Yolanda creó para sus hijos lejos del caos de Hollywood
La espectacular granja de la familia Hadid
“El verdadero lujo es poder vivir en paz, rodeado de naturaleza”, ha declarado Yolanda en entrevistas, una idea que parece estar impresa en cada rincón de la propiedad. Y se nota. En el corazón del terreno se encuentra una casa de piedra construida en 1810, que ella misma renovó con un aire europeo contemporáneo, logrando ese equilibrio perfecto entre historia y modernidad.
Pero la granja no se queda ahí. El complejo incluye tres cottages adicionales, ideales para recibir invitados o simplemente para tener espacios más íntimos dentro del mismo terreno. También hay un granero de 1776 que fue reinventado como un espacio de entretenimiento de 8,000 pies cuadrados, con gimnasio incluido, y otro granero reconstruido que hoy funciona como una instalación ecuestre profesional.
La casa principal cuenta con siete habitaciones, ocho baños y cerca de 6,907 pies cuadrados de construcción. Sin embargo, más allá de los números, lo que define este lugar es la experiencia que ofrece. Aquí no hay prisa, no hay reflectores, no hay presión.
“Quería que mis hijos entendieran de dónde viene la comida, que ensuciarse las manos también es parte de la vida”, ha compartido Yolanda públicamente, dejando claro que este proyecto va mucho más allá de lo estético.
En tiempos donde todo se documenta y se comparte, la granja de los Hadid funciona casi como un secreto bien guardado. Un espacio donde el lujo no se mide en mármol o metros cuadrados, sino en silencio, aire limpio y tiempo de calidad.