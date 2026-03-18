Empieza el hype por AKAMBA 2026: Este es el lineup del esperado festival

El lineup de AKAMBA que no se explica, se vive

Desde Alemania, Ben Böhmer llega con uno de los lives más emocionales de la escena global. Su sonido, que ha conquistado escenarios como Tomorrowland, promete convertirse en uno de esos sets que te ponen la piel chinita mientras ves el sunset sobre el agave.

La conexión sube de nivel con el esperado back-to-back entre Adam Ten y Mita Gami, una dupla que mezcla house, techno y psicodelia con una precisión que ya ha hecho historia en lugares como Coachella.

Y si lo que buscas es pura energía, Mochakk es garantía de movimiento constante. Su groove contagioso y su presencia en cabina lo han convertido en uno de los nombres más fuertes de la nueva generación.

Hay festivales que se escuchan y otros que se sienten en el cuerpo. Akamba pertenece a los segundos. (Cortesía)

De la pista global al ritual mexicano

La magia de Akamba está en cómo lo global se vuelve íntimo. The Blessed Madonna, con su mezcla de disco, house y techno, entiende perfecto cómo leer la vibe y sostenerlo. Mientras tanto, Tripolism lleva la experiencia a otro nivel con sets hipnóticos que juegan con el tiempo y el ritmo.

El talento mexicano también esta presente. Zombies in Miami y María Nocheydía representan una escena que no deja de crecer, mientras nuevos nombres como Lilya Mandre, Brunello, Inbal, Labibe, Francia Oropeza, Just Armas y Jo.Ke terminan de darle forma a una propuesta llena de emoción.