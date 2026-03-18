Empieza el hype por AKAMBA 2026: Este es el lineup del esperado festival

Hay festivales que vale la pena vivir y Akamba Festival 2026 es uno de ellos. El próximo 25 de abril, los icónicos Campos de Agave de José Cuervo se transforman en algo más que paisaje, en una experiencia donde la música electrónica, el tequila y la energía colectiva se mezclan.
Presentado por Cuervo Tradicional, el festival no solo anuncia artistas, construye momentos. Y este 2026, la curaduría apunta directo al corazón de la cultura club contemporánea.
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El lineup de AKAMBA que no se explica, se vive
Desde Alemania, Ben Böhmer llega con uno de los lives más emocionales de la escena global. Su sonido, que ha conquistado escenarios como Tomorrowland, promete convertirse en uno de esos sets que te ponen la piel chinita mientras ves el sunset sobre el agave.
La conexión sube de nivel con el esperado back-to-back entre Adam Ten y Mita Gami, una dupla que mezcla house, techno y psicodelia con una precisión que ya ha hecho historia en lugares como Coachella.
Y si lo que buscas es pura energía, Mochakk es garantía de movimiento constante. Su groove contagioso y su presencia en cabina lo han convertido en uno de los nombres más fuertes de la nueva generación.
De la pista global al ritual mexicano
La magia de Akamba está en cómo lo global se vuelve íntimo. The Blessed Madonna, con su mezcla de disco, house y techno, entiende perfecto cómo leer la vibe y sostenerlo. Mientras tanto, Tripolism lleva la experiencia a otro nivel con sets hipnóticos que juegan con el tiempo y el ritmo.
El talento mexicano también esta presente. Zombies in Miami y María Nocheydía representan una escena que no deja de crecer, mientras nuevos nombres como Lilya Mandre, Brunello, Inbal, Labibe, Francia Oropeza, Just Armas y Jo.Ke terminan de darle forma a una propuesta llena de emoción.
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Mucho más que música, un viaje completo
Aquí no solo vienes a bailar. Puedes empezar el día a bordo del Jose Cuervo Akamba Express, con DJs en vivo mientras cruzas paisajes de agave, y terminarlo bailando bajo el cielo de Tequila con un tequila en mano.
Esa es la esencia, una celebración que mezcla música, arte, gastronomía y territorio. Una experiencia que no intenta parecerse a otros festivales, porque simplemente juega en otra liga.
Con boletos ya disponibles y diferentes tipos de acceso, Akamba Festival 2026 se perfila como uno de los imperdibles del año en América Latina. Aquí no vienes solo a ver DJs, vienes a formar parte del ritual. La pregunta no es si vas a ir. Es si estás listo para vivirlo.