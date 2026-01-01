Publicidad

Estilo de vida

Lo que necesitas para tener un 2026 fitness, y no, no es mucho

El verdadero glow up hacia una vida fitness no arranca con una lista eterna de propósitos imposibles o el 1 de enero. Empieza cuando decides dejar de castigarte y comienzas a escucharte.
jue 01 enero 2026 10:04 AM
Fitness
El verdadero glow up fitness no arranca con una lista eterna de propósitos imposibles o el 1 de enero. (Dash_med/Getty Images)

Un 2026 fitness no va de bajar cierta cantidad de kilos ni de vivir contando calorías, va de sentirte fuerte, con energía y en paz con tu cuerpo.

Solo 150 minutos a la semana

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), moverte al menos 150 minutos a la semana ya tiene beneficios reales para tu salud física y mental. Y no, no significa que tengas que convertirte en gym rat. Caminar, hacer pilates, cycling, barre, yoga o bailar en tu cuarto también cuenta. El secreto está en elegir algo que disfrutes, porque lo que se disfruta, se sostiene.

Ready for the game
Según la Organización Mundial de la Salud, moverte al menos 150 minutos a la semana ya tiene beneficios reales para tu salud física y mental. (freemixer/Getty Images)

Alimentarte mejor sin perder la cabeza

Si cada enero has prometido “ahora sí comer perfecto” y a mediados de febrero ya estás frustrado, tenemos noticias, nadie come perfecto. Una alimentación saludable se construye con patrones, no con reglas estrictas. Más frutas y verduras, proteínas que sí nutran, grasas buenas y espacio para el antojo sin culpa.

Un 2026 fitness es aprender a comer con intención, no con miedo. Es entender que una cena rica no borra tus hábitos, pero sí puede mejorar tu relación con la comida. Comer bien también es disfrutar.

Si cada enero has prometido “ahora sí comer perfecto” y a mediados de febrero ya estás frustrado, tenemos noticias: nadie come perfecto. (Xsandra/Getty Images)

El descanso también es disciplina

Dormir no es flojera, es autocuidado. La Sleep Foundation señala que dormir entre 7 y 9 horas impacta directamente en tu metabolismo, tu rendimiento físico y hasta tu estado de ánimo. Si te la vives cansado, no necesitas más café, necesitas dormir mejor.

Apagar el celular antes, respetar horarios y crear rutinas nocturnas también es parte de ese estilo de vida fitness que tanto se presume en redes, pero que pocas veces se explica. El cuerpo se transforma cuando descansa, no solo cuando se ejercita.

Messy bed. White pillow with blanket on bed unmade. Top view.
Dormir no es flojera, es autocuidado. La Sleep Foundation señala que dormir entre 7 y 9 horas impacta directamente en tu metabolismo, tu rendimiento físico y hasta tu estado de ánimo. (sutteerug/Getty Images/iStockphoto)

Constancia sobre perfección

Una vida fitness se construye con hábitos pequeños, repetidos y reales. Nada de extremos, nada de culpas. Solo decisiones conscientes que te hagan sentir bien contigo, no en guerra con tu cuerpo.

