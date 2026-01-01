Lo que necesitas para tener un 2026 fitness, y no, no es mucho

Solo 150 minutos a la semana

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), moverte al menos 150 minutos a la semana ya tiene beneficios reales para tu salud física y mental. Y no, no significa que tengas que convertirte en gym rat. Caminar, hacer pilates, cycling, barre, yoga o bailar en tu cuarto también cuenta. El secreto está en elegir algo que disfrutes, porque lo que se disfruta, se sostiene.

Alimentarte mejor sin perder la cabeza

Si cada enero has prometido “ahora sí comer perfecto” y a mediados de febrero ya estás frustrado, tenemos noticias, nadie come perfecto. Una alimentación saludable se construye con patrones, no con reglas estrictas. Más frutas y verduras, proteínas que sí nutran, grasas buenas y espacio para el antojo sin culpa.

Un 2026 fitness es aprender a comer con intención, no con miedo. Es entender que una cena rica no borra tus hábitos, pero sí puede mejorar tu relación con la comida. Comer bien también es disfrutar.