Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estilo de vida

¡Desconéctate! Te decimos cómo planificar un año nuevo más equilibrado, con menos ruido y más claridad

El cierre de año es una mezcla de fiestas, pendientes, emociones y expectativas. Todo pasa rápido y a veces llegamos al Año Nuevo más cansados que motivados. Por eso, las personas están optando por algo distinto: pausar.
jue 01 enero 2026 10:09 AM
Mature woman walking her dog on country road in summer.
El cierre de año suele ser caótico. Todo pasa rápido y muchas veces llegamos al Año Nuevo más cansados que motivados. Por eso, cada vez más personas están optando por algo distinto: pausar. (martinedoucet/Getty Images)

Desconectarse no significa desaparecer, significa elegir con qué sí quieres conectar. Contigo, con tus tiempos y con lo que realmente importa.

Publicidad

El descanso también se agenda

Tomar pausas reales del trabajo y reducir el uso constante de pantallas ayuda a disminuir el estrés, mejorar la concentración y cuidar la salud mental.
Spoiler: revisar correos el 1 de enero no te hace más productivo.

Side view female using smartphone in office.
Tomar pausas reales del trabajo y reducir el uso constante de pantallas ayuda a disminuir el estrés, mejorar la concentración y cuidar la salud mental. (PrathanChorruangsak/Getty Images)

Planear días sin agenda, limitar notificaciones o incluso hacer un detox digital corto puede cambiar completamente cómo empiezas el año. Descansar no es perder tiempo, es recargarlo.

Ritualiza tu inicio de año

No todo tiene que ser fiesta. Caminar sin prisa, escribir lo que quieres dejar atrás, leer, escuchar música o simplemente no hacer nada también es una forma poderosa de comenzar el año. Prácticas simples de mindfulness ayudan a reducir ansiedad y mejorar el bienestar emocional.

Stretching exercises at home!
Planear días sin agenda, limitar notificaciones o incluso hacer un detox digital corto puede cambiar completamente cómo empiezas el año. (skynesher/Getty Images)

Publicidad

Un Año Nuevo equilibrado no se mide por cuántos planes tienes, sino por cómo te sientes al despertar el primer día del año. Si empiezas en calma, todo fluye mejor.

Paz mental
10 hobbies para conseguir la paz mental (Chinnapong/Getty Images)

Un nuevo año, a tu ritmo

Desconectarte un poco puede ser el mejor regalo que te hagas. Porque cuando bajas el ruido, sube la claridad.

Publicidad

Tags

Año nuevo

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad