¡Desconéctate! Te decimos cómo planificar un año nuevo más equilibrado, con menos ruido y más claridad

El descanso también se agenda

Tomar pausas reales del trabajo y reducir el uso constante de pantallas ayuda a disminuir el estrés, mejorar la concentración y cuidar la salud mental.

Spoiler: revisar correos el 1 de enero no te hace más productivo.

Planear días sin agenda, limitar notificaciones o incluso hacer un detox digital corto puede cambiar completamente cómo empiezas el año. Descansar no es perder tiempo, es recargarlo.

Ritualiza tu inicio de año

No todo tiene que ser fiesta. Caminar sin prisa, escribir lo que quieres dejar atrás, leer, escuchar música o simplemente no hacer nada también es una forma poderosa de comenzar el año. Prácticas simples de mindfulness ayudan a reducir ansiedad y mejorar el bienestar emocional.