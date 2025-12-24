Snacks y platillos que no pueden faltar en tus reuniones

Ahora, porque esta época también pide comfort food y tradición, Soulfood (Luz Colsa) nos lleva directo al corazón con unas enchiladas potosinas caseras. Este platillo nació por accidente, pero terminó siendo ícono de la cocina mexicana, y hechas en casa son otro nivel. La masa se tiñe con una salsa de chiles guajillo y chile de árbol, se rellena con una mezcla de queso fresco artesanal y salsa de tomate tatemado, y luego se doran primero en comal y después en aceite caliente. El resultado es crujiente por fuera, suave por dentro y absolutamente adictivo. Se sirven con lechuga, crema, aguacate y más queso, y créeme: nadie se va a comer solo una.

Soulfood nos lleva directo al corazón con unas enchiladas potosinas caseras. (Instagram @soulfooodmx)

Para cerrar con algo que se sienta sofisticado pero fácil de replicar, el carpaccio de atún con tomates heirloom y crema de wasabi de Mandoka es un must. En casa lo puedes hacer usando atún fresco de calidad sashimi, cortado en láminas delgadas. Los tomates heirloom se rebanan y se acomodan intercalados con el atún. La crema de wasabi se logra mezclando mayonesa o yogurt griego con wasabi al gusto, un chorrito de limón y sal. Se termina con aceite de oliva, sal de mar y, si quieres lucirte, un poco de ajonjolí tostado. Es fresco, elegante y perfecto para una cena navideña más moderna.

Algo que se sienta sofisticado pero fácil de replicar, el carpaccio de atún con tomates heirloom y crema de wasabi de Mandoka es un must. (Instagram @mandoka_)

Al final, la clave para ser el mejor host está en elegir bien. Mezclar recetas que tengan historia, sabor y presentación, sin complicarte de más. Mesa Sana, Healthy Corde, Soulfood y Mandoka hacen que la Navidad se sirva fácil, bonita y deliciosa. Tú solo preocúpate por poner la mesa, subir la música y disfrutar.