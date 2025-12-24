Snacks y platillos que no pueden faltar en tus reuniones

Ser el mejor host no significa complicarte la vida, sino saber elegir platillos que se sientan especiales, bien pensados y con ese toque wow que eleva cualquier reunión.
Y justo ahí entra esta selección. Recetas que funcionan perfecto para compartir, que se ven espectaculares en la mesa y que equilibran lo fresh, lo comfort y lo elegante. Desde opciones ligeras para abrir apetito hasta clásicos mexicanos que abrazan el alma, todo con ese espíritu festivo que invita a repetir.
Empezamos fuerte con Mesa Sana , porque si hay algo que saben hacer es convertir ingredientes sencillos en platos que se sienten de restaurante cool, pero sin drama. Su ensalada de coles de Bruselas con prosciutto, almendras y pecorino es literal calidad en un bowl. Las coles van rasuradas súper delgaditas, casi como papel, el prosciutto se vuelve crujiente después de pasar por el micro y romperse con la mano, y todo se mezcla con granada, almendra tostada y láminas de queso. La vinagreta tiene limón amarillo, balsámico, Dijon, un toque de miel y jugo de naranja, así que queda fresca, ácida y con ese punch que despierta cualquier paladar. Es el tipo de platillo que balancea perfecto una mesa llena de cosas más pesadas y que, además, se ve increíble servido en un platón grande.
Si quieres algo ligero, elegante y cero complicado, el carpaccio de calabacines de Healthy Corde es tu mejor aliado. Aquí la clave está en cortar la calabaza en rodajas ultra finas, asarlas rápido en el sartén con sal y pimienta y dejarlas enfriar. El aderezo se hace en licuadora con aceite de oliva extra virgen, ajo, albahaca, jugo de limón y vinagre de vino blanco. Se sirve todo acomodado bonito y puedes subirlo de nivel con piñones, queso feta y perejil. Es fresco, verde, y funciona perfecto como entrada para abrir apetito sin llenarte antes del plato fuerte.
Ahora, porque esta época también pide comfort food y tradición, Soulfood (Luz Colsa) nos lleva directo al corazón con unas enchiladas potosinas caseras. Este platillo nació por accidente, pero terminó siendo ícono de la cocina mexicana, y hechas en casa son otro nivel. La masa se tiñe con una salsa de chiles guajillo y chile de árbol, se rellena con una mezcla de queso fresco artesanal y salsa de tomate tatemado, y luego se doran primero en comal y después en aceite caliente. El resultado es crujiente por fuera, suave por dentro y absolutamente adictivo. Se sirven con lechuga, crema, aguacate y más queso, y créeme: nadie se va a comer solo una.
Para cerrar con algo que se sienta sofisticado pero fácil de replicar, el carpaccio de atún con tomates heirloom y crema de wasabi de Mandoka es un must. En casa lo puedes hacer usando atún fresco de calidad sashimi, cortado en láminas delgadas. Los tomates heirloom se rebanan y se acomodan intercalados con el atún. La crema de wasabi se logra mezclando mayonesa o yogurt griego con wasabi al gusto, un chorrito de limón y sal. Se termina con aceite de oliva, sal de mar y, si quieres lucirte, un poco de ajonjolí tostado. Es fresco, elegante y perfecto para una cena navideña más moderna.
Al final, la clave para ser el mejor host está en elegir bien. Mezclar recetas que tengan historia, sabor y presentación, sin complicarte de más. Mesa Sana, Healthy Corde, Soulfood y Mandoka hacen que la Navidad se sirva fácil, bonita y deliciosa. Tú solo preocúpate por poner la mesa, subir la música y disfrutar.