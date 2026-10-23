Cristian Castro presenta oficialmente a su nueva novia: Desfilaron juntos por la red carpet de los premios Billboard

A su paso por la alfombra azul, el intérprete de “Azul” habló con Telemundo sobre el reconocimiento que recibió y agradeció a quienes lo han acompañado a lo largo de su trayectoria. También respondió, con su característico sentido del humor cuando le preguntaron cómo se mantiene en forma: “Además de no hacer nada, mucho amor, mucho… Mucha comida, muchos tacos”.

Fue entonces cuando presentó a Vanessa ante las cámaras. Castro contó que su novia es originaria de Guadalajara, Jalisco, y destacó una de sus cualidades: “La verdad es que canta muy bonito”.

Vanessa, por su parte, dijo que acompañarlo en una noche tan importante era un honor y expresó lo orgullosa que se sentía de él.





“Pues un honor, la verdad, estar acompañando a Cristian, muy orgullosa de él”, declaró.

La joven también contó que el cantante estuvo involucrado en la elección de su vestuario para la alfombra. Cuando le preguntaron si Cristian la había ayudado a decidir qué ponerse, respondió: “Sí, claro, claro, claro”.

Aunque Vanessa también tiene gusto por la música, uno de los momentos más llamativos de la conversación llegó cuando le preguntaron cómo es la convivencia con Cristian Castro, si él le canta por las mañanas o si acostumbra despertarla con alguna canción.

“Yo le canto más a él”, reveló Vanessa, sorprendiendo con la respuesta.

Al preguntarle cuál es la canción que suele dedicarle para despertarlo, la novia del cantante respondió: “La de Buenos días, Señor Sol”, en referencia al tema popularizado por el cantante mexicano.

Cristian Castro habla de su relación y de la fe

Al hablar de su vida en pareja, el cantante compartió que Vanessa tiene un papel importante en su día a día y que juntos han fortalecido su vínculo con la religión. “Me cocina mucho, me reza mucho, estamos haciendo el rosario casi diario. Así que ahora, gracias a ella, me estoy poniendo bien con Dios”, comentó.