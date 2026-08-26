En el camino de David Pablos representará a México en los Oscar 2027

La cinta, de 93 minutos y filmada completamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuenta la historia de Veneno, un joven que sobrevive en distintos puntos de carretera del norte de México ofreciendo favores sexuales a camioneros.

En el camino (Instagram)

Durante uno de esos encuentros conoce a Muñeco, un trailero que enfrenta problemas de alcohol y drogas. Lo que comienza como un viaje compartido termina convirtiéndose en una relación cercana mientras ambos recorren las carreteras del norte del país. Sin embargo, el pasado de Veneno, relacionado con deudas y negocios de drogas, amenaza con alcanzarlos.

Pablos, nacido en Tijuana en 1983, trabajó cerca de una década para llevar este proyecto a la pantalla. El director también está detrás de películas como Las elegidas y El baile de los 41.

En el camino (Instagram)

El elenco está encabezado por Víctor Miguel Prieto Simental, quien debutó como actor interpretando a Veneno y fue descubierto durante el proceso de casting en Ciudad Juárez, y Osvaldo Sánchez, quien da vida a Muñeco y cuenta con experiencia en cine y teatro.

La producción estuvo a cargo de Inna Payán, Diego Luna, Luis Salinas y Enrique Nava. También participaron compañías como La Corriente del Golfo, fundada por Luna y Gael García Bernal, además de The Maestros Cine, EFD Studios y Producciones Año Bisiesto.