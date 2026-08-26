La pequeña E va Victoria, la segunda hija en común del boxeador Canelo y Fernanda Gomez , cumplió su primer año rodeada de su familia en una fiesta que parecía salida de una película de Disney. La pareja organizó una espectacular fiesta temática inspirada en Boo, la protagonista de Monsters, Inc., donde cada detalle convirtió el lugar en el universo de Monstruópolis.
Canelo y Fernanda Gómez celebran el primer cumpleaños de Eva Victoria en una mágica fiesta
El cumpleaños de Eva Victoria, la hija de Canelo y Fernanda Gómez
En tonos lila, menta, azul y rosa pastel, la decoración recreó la famosa habitación de Boo. Globos orgánicos, flores, figuras gigantes de Sully, Mike Wazowski y Boo, estaciones de dulces, arreglos personalizados y un enorme pastel temático hicieron de la celebración uno de los eventos infantiles más comentados en redes sociales.
La protagonista del día lució un adorable vestido inspirado en Boo, mientras que su hermana mayor, María Fernanda, participó feliz en cada momento de la fiesta, demostrando el vínculo tan cercano que comparte con la nueva integrante de la familia.
Eva Victoria nació en agosto de 2025 y es la segunda hija de Canelo y Fernanda, quienes comenzaron su relación en 2016 y se casaron en una lujosa boda en Guadalajara en 2021. Además de Eva y María Fernanda, el campeón mexicano también es padre de Emily Cinnamon, Mía Ener y Saúl Adiel, manteniendo una relación muy cercana con todos sus hijos.
Aunque el boxeador suele mantener un equilibrio entre su vida deportiva y la personal, tanto él como Fernanda han hecho de las celebraciones familiares una de sus tradiciones más especiales. Desde fiestas inspiradas en princesas y ballet para María Fernanda, hasta este homenaje a Monsters, Inc., cada cumpleaños deja en claro su fascinación por crear experiencias inolvidables para sus hijas.
La celebración llega en una etapa especialmente significativa para la familia Álvarez-Gómez. Tras dar la bienvenida a Eva Victoria el año pasado, Canelo ha compartido en distintas ocasiones que convertirse nuevamente en padre fue uno de los momentos más emotivos de su vida y una de sus mayores motivaciones dentro y fuera del ring.