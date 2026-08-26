Canelo y Fernanda Gómez celebran el primer cumpleaños de Eva Victoria en una mágica fiesta

El cumpleaños de Eva Victoria, la hija de Canelo y Fernanda Gómez

En tonos lila, menta, azul y rosa pastel, la decoración recreó la famosa habitación de Boo. Globos orgánicos, flores, figuras gigantes de Sully, Mike Wazowski y Boo, estaciones de dulces, arreglos personalizados y un enorme pastel temático hicieron de la celebración uno de los eventos infantiles más comentados en redes sociales.

Cumpleaños 1 de Eva Victoria, hija de Canelo Álvarez y Fernanda Gómez. (Instagram)

La protagonista del día lució un adorable vestido inspirado en Boo, mientras que su hermana mayor, María Fernanda, participó feliz en cada momento de la fiesta, demostrando el vínculo tan cercano que comparte con la nueva integrante de la familia.

Cumpleaños 1 de Eva Victoria, hija de Canelo Álvarez y Fernanda Gómez. (Instagram)

Eva Victoria nació en agosto de 2025 y es la segunda hija de Canelo y Fernanda, quienes comenzaron su relación en 2016 y se casaron en una lujosa boda en Guadalajara en 2021. Además de Eva y María Fernanda, el campeón mexicano también es padre de Emily Cinnamon, Mía Ener y Saúl Adiel, manteniendo una relación muy cercana con todos sus hijos.