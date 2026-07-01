El director estadounidense Carl Rinsch, conocido por la película de 2013 47 Ronin, fue condenado a 30 meses de prisión por estafar a Netflix millones de dólares, según anunciaron fiscales de Nueva York.
Director de cine Carl Rinsch, acusado de estafar a Netflix, es condenado a 30 meses de cárcel
Carl Rinsch, acusado de estafar a Netflix, es condenado a 30 meses de cárcel
El director, de 48 años, fue declarado culpable de fraude y de blanqueo de dinero al término de su juicio en diciembre de 2025.
Entre 2018 y 2019, Netflix le pagó 44 millones de dólares para producir la serie de ciencia ficción llamada "White Horse". Luego, le dio una suma adicional de 11 millones de dólares en marzo de 2020.
"En lugar de usar el dinero para producir la serie, Rinsch realizó inversiones arriesgadas en opciones bursátiles altamente especulativas y criptomonedas, y gastó millones de dólares en artículos de lujo para sí mismo", declaró Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado.
Además de la pena de prisión, la condena incluye tres años de libertad condicional, el decomiso de 11 millones de dólares y el pago de una multa de 700 dólares.
En un documento judicial presentado para ayudar a determinar la pena, la defensa explicó que los hechos se produjeron en un contexto de "enorme presión" profesional y de un divorcio "increíblemente conflictivo".
Keanu Reeves salió en defensa del director condenado por fraude
La carta enviada por Keanu Reeves al juez federal Jed Rakoff sorprendió a Hollywood. El actor solicitó "leniencia y misericordia" para Carl Erik Rinsch.
En el documento, Reeves describió al cineasta como un "artista excepcional" y una persona creativa que, a su juicio, ha enfrentado serios problemas de salud mental y tendencias autodestructivas, aunque dejó claro que no pretendía justificar sus acciones.
La petición del protagonista de John Wick no evitó que Rinsch fuera sentenciado posteriormente a 30 meses de prisión, además de recibir la orden de devolver los 11 millones de dólares a Netflix. Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que el director utilizó el dinero destinado a la producción para realizar inversiones de alto riesgo en criptomonedas y adquirir artículos de lujo, incluidos vehículos Rolls-Royce, relojes de alta gama y muebles exclusivos.
Pese a ello, Reeves defendió el talento de quien fuera su director en 47 Ronin y pidió al tribunal considerar su estado de salud mental al momento de dictar sentencia.