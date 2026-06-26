Taylor Swift podría casarse la próxima semana: crecen las versiones sobre su boda en Nueva York

Taylor Swift podría casarse la próxima semana

El rumor de que la unión entre la cantante y el jugador de fútbol americano Travis Kelce se celebrará en el famoso recinto deportivo circula desde hace semanas y hasta ahora no fue confirmado oficialmente.

Este jueves, sin embargo, The New York Times aseguró que la artista ha reservado el Madison Square Garden para una reunión "íntima" de un centenar de personas el 2 de julio, y para otra cita al día siguiente, con mil invitados.

Taylor Swift y Travis Kelce (Instagram)

El mismo diario y medios como CNN aseguran también que una empresa especializada en organización de bodas obtuvo un permiso para un "evento" entre el 2 y el 4 de julio.