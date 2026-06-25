Bill Gates protagonizó uno de los testimonios más reveladores de los últimos años en torno al caso Jeffrey Epstein. Durante una comparecencia a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el fundador de Microsoft reconoció que mantuvo varias relaciones extramaritales durante su matrimonio con Melinda French Gates y aseguró que el fallecido financiero conocía esos detalles personales, información que presuntamente intentó utilizar para ejercer presión sobre él.
Bill Gates admite varias infidelidades y asegura que Jeffrey Epstein intentó chantajearlo
Bill Gates admite varias infidelidades y asegura que Jeffrey Epstein intentó chantajearlo
La declaración forma parte de la investigación que el Congreso estadounidense mantiene sobre la red de relaciones e influencia construida por Jeffrey Epstein antes de su muerte en 2019. Gates insistió en que nunca tuvo conocimiento de las actividades criminales del financiero y reiteró que su vínculo con él fue un “grave error de juicio”.
De acuerdo con la transcripción difundida por medios estadounidenses, Bill Gates identificó a tres mujeres con las que tuvo relaciones extramaritales mientras seguía casado con Melinda French Gates.
El empresario explicó que Epstein llegó a conocer esos vínculos y que, con el paso del tiempo, percibió intentos del financiero por utilizar esa información para acercarse nuevamente a él o mantener influencia sobre su entorno.
Aunque Gates afirmó que nunca fue víctima de un chantaje directo, sí reconoció ante los legisladores que considera posible que Epstein contemplara esa estrategia. “Pudo haber estado pensando en ello”, habría señalado durante su declaración, según los documentos revisados por la prensa estadounidense.
El magnate también negó haber participado en actividades ilícitas relacionadas con Epstein y aseguró que jamás visitó propiedades asociadas al financiero, como su isla privada o sus residencias más conocidas.
La relación entre Bill Gates y Jeffrey Epstein que sigue generando preguntas
La conexión entre ambos ha sido objeto de escrutinio durante años. Gates reconoció que se reunió con Epstein en múltiples ocasiones entre 2011 y 2014, cuando el financiero ya había sido condenado por delitos sexuales relacionados con menores.
Según explicó, inicialmente creyó que Epstein podía ayudar a conseguir importantes recursos para proyectos filantrópicos vinculados a la salud global.
Con el tiempo, sin embargo, concluyó que aquellas promesas nunca se materializarían y decidió cortar la relación. Desde entonces, Gates ha descrito repetidamente esos encuentros como un error del que se arrepiente profundamente.
Estas revelaciones llegan cinco años después de su divorcio de Melinda French Gates, una separación que puso fin a uno de los matrimonios más poderosos del mundo empresarial. La propia Melinda ha reconocido en entrevistas anteriores que las noticias relacionadas con Epstein provocaron momentos difíciles dentro de su relación y contribuyeron al desgaste del matrimonio.