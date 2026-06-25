Bill Gates admite varias infidelidades y asegura que Jeffrey Epstein intentó chantajearlo

La declaración forma parte de la investigación que el Congreso estadounidense mantiene sobre la red de relaciones e influencia construida por Jeffrey Epstein antes de su muerte en 2019. Gates insistió en que nunca tuvo conocimiento de las actividades criminales del financiero y reiteró que su vínculo con él fue un “grave error de juicio”.

De acuerdo con la transcripción difundida por medios estadounidenses, Bill Gates identificó a tres mujeres con las que tuvo relaciones extramaritales mientras seguía casado con Melinda French Gates.

Jeffrey Epstein y Bill Gates (Getty Images)

El empresario explicó que Epstein llegó a conocer esos vínculos y que, con el paso del tiempo, percibió intentos del financiero por utilizar esa información para acercarse nuevamente a él o mantener influencia sobre su entorno.

Aunque Gates afirmó que nunca fue víctima de un chantaje directo, sí reconoció ante los legisladores que considera posible que Epstein contemplara esa estrategia. “Pudo haber estado pensando en ello”, habría señalado durante su declaración, según los documentos revisados por la prensa estadounidense.

El magnate también negó haber participado en actividades ilícitas relacionadas con Epstein y aseguró que jamás visitó propiedades asociadas al financiero, como su isla privada o sus residencias más conocidas.