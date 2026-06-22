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Espectáculos

Emma Heming celebra su cumpleaños con un emotivo video de Bruce Willis y una foto inédita del actor

Emma Heming celebró su cumpleaños compartiendo un video de Bruce Willis antes del avance de su enfermedad y una nueva fotografía del actor, que muestra cómo está.
lun 22 junio 2026 07:58 AM
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Emma Heming celebró sus 50 años con una foto inédita junto a Bruce Willis. (Instagram)
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Emma Heming celebra su cumpleaños con un emotivo video de Bruce Willis y una foto inédita del actor

La publicación conmovió a miles de personas, no solo por el evidente amor entre ambos, sino porque permitió recordar al protagonista de Duro de matar en una etapa más activa y cercana a la vida pública.

En el video, Bruce aparece sonriente mientras le canta "feliz cumpleaños" con una graciosa voz resultado de inhalar el helio de un globo.

Además, Haming incluyó una foto con Bruce tomada recientemente, donde se ve sonriendo a la cámara con gorritos de fiesta.

"Hoy es mi gran 5-0. Y tengo que decirlo, estoy preparada para esta nueva década y todo lo que tiene que ofrecerme", comenzó su mensaje.

"Mis 40 han sido duros, pero estoy orgullosa de lo lejos que he llegado como esposa, madre, cuidadora y defensora. Estoy también orgullosa del trabajo que estamos haciendo a través de la fundación Emma & Bruce Willis y lo que queda por delante. Juntos, estamos levantando conciencia sobre la DFT, ayudando a cuidadores y avanzando en la educación e investigación", continuó.

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Emma Heming y Bruce Willis. (Instagram)

"Para el comienzo de esta nueva etapa, mi deseo de cumpleaños es para un futuro donde las familias que tengan que enfrentarse a la demencia tenga más ayudas, recursos, menos estigmas y muchas razones para mantener la esperanza. Si te gustaría celebrar esta nueva etapa conmigo, por favor considera ayudar a la fundación". La hijastra de Emma, Rumer Willis, añadía un emotivo comentario que decía: "Te queremos Em… es un gran vídeo suyo", mientras su otra hijastra, Tallulah Willis, escribía: "Eres tan fuerte y te quiero tanto". La actriz de Enredos de Familia y buena amiga de Emma, Tracy Pollan, comentaba: "¡¡¡¡Feliz cumpleaños!!!!", finalizó.

(Obligatorio)
Emma Heming con Bruce Willis. (Instagram)

Alejado de los reflectores desde que fue diagnosticado primero con afasia y posteriormente con demencia frontotemporal, Bruce Willis continúa siendo una de las figuras más queridas de Hollywood. Películas como Duro de matar, Pulp Fiction, El sexto sentido y Armageddon consolidaron una carrera que marcó a varias generaciones.

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Un mensaje lleno de amor en medio de una etapa difícil

Emma Heming ha convertido sus redes sociales en un espacio para hablar sobre el cuidado de las personas con enfermedades neurodegenerativas y para compartir algunos momentos íntimos junto a Bruce Willis.

En esta ocasión, eligió su propio cumpleaños para agradecer el cariño que los seguidores del actor continúan enviándole.

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Bruce Willis rodeado de su familia. (Getty Images)

Desde que en 2023 la familia confirmó que Bruce padecía demencia frontotemporal, Emma ha insistido en la importancia de acompañar con empatía tanto a los pacientes como a quienes ejercen el papel de cuidadores.

A lo largo de este proceso, también ha contado con el apoyo de Demi Moore y de las cinco hijas del actor, quienes han mostrado una relación cercana y una unión familiar ejemplar.

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Bruce Willis Emma Heming

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