Emma Heming celebra su cumpleaños con un emotivo video de Bruce Willis y una foto inédita del actor

La publicación conmovió a miles de personas, no solo por el evidente amor entre ambos, sino porque permitió recordar al protagonista de Duro de matar en una etapa más activa y cercana a la vida pública.

En el video, Bruce aparece sonriente mientras le canta "feliz cumpleaños" con una graciosa voz resultado de inhalar el helio de un globo.

Además, Haming incluyó una foto con Bruce tomada recientemente, donde se ve sonriendo a la cámara con gorritos de fiesta.

"Hoy es mi gran 5-0. Y tengo que decirlo, estoy preparada para esta nueva década y todo lo que tiene que ofrecerme", comenzó su mensaje.

"Mis 40 han sido duros, pero estoy orgullosa de lo lejos que he llegado como esposa, madre, cuidadora y defensora. Estoy también orgullosa del trabajo que estamos haciendo a través de la fundación Emma & Bruce Willis y lo que queda por delante. Juntos, estamos levantando conciencia sobre la DFT, ayudando a cuidadores y avanzando en la educación e investigación", continuó.

Emma Heming y Bruce Willis. (Instagram)

"Para el comienzo de esta nueva etapa, mi deseo de cumpleaños es para un futuro donde las familias que tengan que enfrentarse a la demencia tenga más ayudas, recursos, menos estigmas y muchas razones para mantener la esperanza. Si te gustaría celebrar esta nueva etapa conmigo, por favor considera ayudar a la fundación". La hijastra de Emma, Rumer Willis, añadía un emotivo comentario que decía: "Te queremos Em… es un gran vídeo suyo", mientras su otra hijastra, Tallulah Willis, escribía: "Eres tan fuerte y te quiero tanto". La actriz de Enredos de Familia y buena amiga de Emma, Tracy Pollan, comentaba: "¡¡¡¡Feliz cumpleaños!!!!", finalizó.

Emma Heming con Bruce Willis. (Instagram)

Alejado de los reflectores desde que fue diagnosticado primero con afasia y posteriormente con demencia frontotemporal, Bruce Willis continúa siendo una de las figuras más queridas de Hollywood. Películas como Duro de matar, Pulp Fiction, El sexto sentido y Armageddon consolidaron una carrera que marcó a varias generaciones.