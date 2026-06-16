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Espectáculos

Joe Alwyn, ex de Taylor Swift, está saliendo con Sarah Pidgeon, estrella de ‘Love Story’

Joe Alwyn, exnovio de Taylor Swift, fue captado con Sarah Pidgeon en Nueva York. Ésta es la primera relación pública del británico desde su ruptura con la cantante en 2023.
mar 16 junio 2026 11:52 AM
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Joe Alwyn, ex de Taylor Swift, está saliendo con Sarah Pidgeon, estrella de ‘Love Story’ (Getty Images)

Después de más de tres años alejado de los titulares de la prensa rosa, Joe Alwyn vuelve a hacerlo por un nuevo capítulo en su vida personal. El actor británico, conocido por su relación de más de seis años con Taylor Swift, fue visto recientemente en actitud cariñosa con la actriz Sarah Pidgeon, protagonista de Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la exitosa nueva serie de Ryan Murphy.

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En las imágenes, captadas en Brooklyn, Nueva York, aparece la pareja paseando, abrazándose e incluso dándose un beso, lo que desató especulaciones sobre una relación que, hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente.

Fuentes citadas por People y fotografías difundidas por TMZ y Page Six apuntan a que ambos han sido vistos juntos en más de una ocasión los últimos días.

¿Quién es Sarah Pidgeon?

Sarah Pidgeon, de 29 años, se ha convertido en una de las actrices jóvenes más prometedoras de Hollywood. Tras darse a conocer en The Wilds y Tiny Beautiful Things, recibió elogios por interpretar a Carolyn Bessette-Kennedy en Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette , la primera entrega de American Love Story, la antología creada por Ryan Murphy.

Sarah Pidgeon and Paul Anthony Kelly Visit the Empire State Building
NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 12: Sarah Pidgeon visits The Empire State Building on February 12, 2026 in New York City. (Photo by John Nacion/Getty Images for Empire State Realty Trust) (John Nacion/Getty Images for Empire State Re)

Su creciente popularidad la ha colocado en el radar de la industria y, ahora, también en el centro de la conversación por su aparente romance con Alwyn.

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La primera relación pública de Joe Alwyn desde Taylor Swift

La noticia del romance de Joe con Sarah tiene un significado especial porque se trata de su primer noviazgo público del actor desde su ruptura con Taylor Swift en 2023. La cantante y el actor mantuvieron una relación de bajo perfil durante más de seis años, una historia que inspiró varias canciones y terminó en buenos términos, según las declaraciones que el propio Alwyn dio en 2024.

Taylor Swift está comprometida con su novio Joe Alwyn
Taylor Swift y su novio Joe Alwyn

Desde entonces, el actor de The Favourite y Conversations with Friends había mantenido su vida privada lejos de los reflectores.

¿Joe Alwyn y Sarah Pidgeon ya confirmaron su relación?

No. Aunque las imágenes de ambos juntos y los reportes de diversos medios han disparado las especulaciones, ni Joe Alwyn ni Sarah Pidgeon han hecho declaraciones sobre su relación.

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Joe Alwyn

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