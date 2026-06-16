Joe Alwyn, ex de Taylor Swift, está saliendo con Sarah Pidgeon, estrella de ‘Love Story’

En las imágenes, captadas en Brooklyn, Nueva York, aparece la pareja paseando, abrazándose e incluso dándose un beso, lo que desató especulaciones sobre una relación que, hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente.

Fuentes citadas por People y fotografías difundidas por TMZ y Page Six apuntan a que ambos han sido vistos juntos en más de una ocasión los últimos días.

¿Quién es Sarah Pidgeon?

Sarah Pidgeon, de 29 años, se ha convertido en una de las actrices jóvenes más prometedoras de Hollywood. Tras darse a conocer en The Wilds y Tiny Beautiful Things, recibió elogios por interpretar a Carolyn Bessette-Kennedy en Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette , la primera entrega de American Love Story, la antología creada por Ryan Murphy.

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 12: Sarah Pidgeon visits The Empire State Building on February 12, 2026 in New York City. (Photo by John Nacion/Getty Images for Empire State Realty Trust) (John Nacion/Getty Images for Empire State Re)

Su creciente popularidad la ha colocado en el radar de la industria y, ahora, también en el centro de la conversación por su aparente romance con Alwyn.