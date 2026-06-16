Después de más de tres años alejado de los titulares de la prensa rosa, Joe Alwyn vuelve a hacerlo por un nuevo capítulo en su vida personal. El actor británico, conocido por su relación de más de seis años con Taylor Swift, fue visto recientemente en actitud cariñosa con la actriz Sarah Pidgeon, protagonista de Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la exitosa nueva serie de Ryan Murphy.
Joe Alwyn, ex de Taylor Swift, está saliendo con Sarah Pidgeon, estrella de ‘Love Story’
Después de más de tres años alejado de los titulares de la prensa rosa, Joe Alwyn vuelve a hacerlo por un nuevo capítulo en su vida personal. El actor británico, conocido por su relación de más de seis años con Taylor Swift, fue visto recientemente en actitud cariñosa con la actriz Sarah Pidgeon, protagonista de Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la exitosa nueva serie de Ryan Murphy.
En las imágenes, captadas en Brooklyn, Nueva York, aparece la pareja paseando, abrazándose e incluso dándose un beso, lo que desató especulaciones sobre una relación que, hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente.
Fuentes citadas por People y fotografías difundidas por TMZ y Page Six apuntan a que ambos han sido vistos juntos en más de una ocasión los últimos días.
¿Quién es Sarah Pidgeon?
Sarah Pidgeon, de 29 años, se ha convertido en una de las actrices jóvenes más prometedoras de Hollywood. Tras darse a conocer en The Wilds y Tiny Beautiful Things, recibió elogios por interpretar a Carolyn Bessette-Kennedy en Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette , la primera entrega de American Love Story, la antología creada por Ryan Murphy.
Su creciente popularidad la ha colocado en el radar de la industria y, ahora, también en el centro de la conversación por su aparente romance con Alwyn.
La primera relación pública de Joe Alwyn desde Taylor Swift
La noticia del romance de Joe con Sarah tiene un significado especial porque se trata de su primer noviazgo público del actor desde su ruptura con Taylor Swift en 2023. La cantante y el actor mantuvieron una relación de bajo perfil durante más de seis años, una historia que inspiró varias canciones y terminó en buenos términos, según las declaraciones que el propio Alwyn dio en 2024.
Desde entonces, el actor de The Favourite y Conversations with Friends había mantenido su vida privada lejos de los reflectores.
¿Joe Alwyn y Sarah Pidgeon ya confirmaron su relación?
No. Aunque las imágenes de ambos juntos y los reportes de diversos medios han disparado las especulaciones, ni Joe Alwyn ni Sarah Pidgeon han hecho declaraciones sobre su relación.