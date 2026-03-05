El presidente de Colombia, Gustavo Petro, debutará en el cine con un pequeño papel en una película sobre la vida de un héroe independentista colombiano, que se filma gracias a financiamiento de fondos públicos de aquel país, situación que generó críticas al mandatario colombiano, quien respondió de inmediato a través de sus redes sociales.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, debutará en el cine en película sobre un héroe independentista de su país
Gustavo Petro, presidente de Colombia, responde a quienes critican la película en la que hará su debut en cine
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien acostumbra a ensalzar figuras de la independencia de su país en sus discursos, fue visto con atuendo de época en el rodaje sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla, héroe afro del siglo 19.
Una foto que circula en redes sociales muestra a Petro junto al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., ganador de un Óscar en 1997 por su actuación en Jerry Maguire, que interpreta a Padilla y la situación generó polémica entre sus opositores, porque parte del financiamiento de la película se realiza con dinero público.
“Qué tal, salgo 3 segundos y espero que esto traiga más espectadores para ver la película. Lo que quieren es que el sector público no financie el arte para reemplazar arte por mercanchifles en algunos canales privados de televisión”, respondió el mandatario colombiano a los comentarios vertidos en medios, a través de sus redes sociales.
Así será el debut en cine del presidente de Colombia, Gustavo Petro
Acostumbrado a dar réplica a sus contrincantes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió las imágenes que fueron tomadas en el set de la película protagonizda por Cuba Gooding Jr. sobre la vida de un héroe independentista colombiano, el almirante José Prudencio Padilla.
“Esta es la foto. Qué tal desfinanciar el arte porque aparezco 3 segundos en esta escena, mucha brutalidad aún”, ironizó Petro a los medios que criticaron que aparezca en una producción financiada con fondos de instituciones públicas.
La película se estrenará tras la salida de Petro de la presidencia, en agosto de este año, según confirmó el director del canal de televisión estatal, Hollman Morris, quien aseguró a Caracol Radio que el presidente colombiano hace un "cameo" durante la película.
"Él no actúa, es una imagen fugaz que aparece en un baile al lado de Cuba Jr", precisó sobre el filme que será hablado en inglés y español, según han dado a conocer medios locales.
¿Quién fue José Prudencio Padilla?
El almirante José Prudencio Padilla, figura clave en las guerras de independencia que llegó a ser senador, plantó cara a los españoles y contribuyó a expulsarlos de las costas de la entonces Gran Colombia, y será interpretado en cine por el actor estadounidense Cuba Gooding Jr.
El atuendo de Padilla recuerda al del militar y libertador Simón Bolívar, prócer de la independencia de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia y a quien Gustavo Petro admira y evoca con frecuencia.
La película costará más de cuatro millones de dólares, la mitad aportados por el Estado, según Hollman Morris. Esta inversión ha generado críticas al gobierno, dado que Colombia atraviesa un déficit fiscal y declaró emergencia económica tras las recientes inundaciones en varias zonas del país.
"Todo el que crea que el Estado no debe financiar el arte y la cultura de Colombia no demuestra sino una ignorancia aberrante", se defendió Gustavo Petro.
Con información de AFP