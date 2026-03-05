El presidente de Colombia, Gustavo Petro, debutará en el cine en película sobre un héroe independentista de su país

Gustavo Petro, presidente de Colombia, responde a quienes critican la película en la que hará su debut en cine

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien acostumbra a ensalzar figuras de la independencia de su país en sus discursos, fue visto con atuendo de época en el rodaje sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla, héroe afro del siglo 19.

Una foto que circula en redes sociales muestra a Petro junto al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., ganador de un Óscar en 1997 por su actuación en Jerry Maguire, que interpreta a Padilla y la situación generó polémica entre sus opositores, porque parte del financiamiento de la película se realiza con dinero público.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, debutará en cine en una película sobre un héroe independentista interpretado por Cuba Gooding Jr. (X / Gustavo Petro)

“Qué tal, salgo 3 segundos y espero que esto traiga más espectadores para ver la película. Lo que quieren es que el sector público no financie el arte para reemplazar arte por mercanchifles en algunos canales privados de televisión”, respondió el mandatario colombiano a los comentarios vertidos en medios, a través de sus redes sociales.