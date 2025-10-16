Así suena el cierre del 2025: los álbumes más esperados para lo que queda del año

Los próximos lanzamientos de 2025

Tame Impala, Deadbeat (17 de octubre)

Deadbeat (Instagram @tameimpala)

Este año, Kevin Parker nos sorprendió con dos anuncios que nadie veía venir: su esposa, Sophie Lawrence, está esperando a su segundo hijo y, después de cinco años, su regreso a la música con su nuevo disco Deadbeat. Además, nos dió un pequeño sneak peak de lo que viene con tres nuevos sencillos: “Endless Summer”, “Loser” (una colaboración con el icónico Djo) y, su más reciente lanzamiento, “Dracula”.

Estamos a tan sólo dos días de poder escuchar su nuevo proyecto musical psicodélico y estamos seguros que Tame Impala no nos defraudará.

Daniel Caesar- Son of Spergy (24 de octubre)

Son of Spergy (Instagram @danielcaesar)

Daniel Caesar, el artista detrás de “Best Part”, regresa con un nuevo disco que promete volver a tocarnos el corazón. Anunció su nuevo álbum Son of Spergy y no podemos esperar por escuchar sus nuevas canciones que, como siempre, son una lloradita asegurada. Ya conocemos tres canciones del álbum pero lo que más nos emociona es la cantidad de colaboraciones con artistas tan talentosos como Sampha, Bon Iver, Blood Orange y Clairo.

Demi Lovato, It’s Not That Deep (24 de octubre)

It's Not That Deep (Instagram @ddlovato)

Demi Lovato apuesta por una vibe mucho más tranquila, perfecta para bailar, disfrutar y fluir, con It 's Not That Deep, un álbum lleno de energía y cambio personal. Su noveno disco es un reflejo de lo que Demi ha vivido en los últimos años, llena de amor, alegría y confianza en sí misma. En este proyecto podremos ver a la artista experimentar con una mezcla de pop y EDM, dejándonos ansiosos por saber más sobre la nueva etapa de Demi Lovato.

Pablo Alborán, KM0 (7 de noviembre)

KM0 (Instagram @pabloalboran)

Después de una pausa del mundo de la música, Pablo Alborán regresa con un nuevo disco que define como el proyecto más completo y profundo de su carrera, en el que habla de amor, segundas oportunidades y experiencias personales. Además, el artista confirmó una gira en 2026 y 2027, dándonos el tiempo perfecto para aprendernos todas sus canciones.