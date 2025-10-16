Este año ha dejado huella en la historia de la música. Desde DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny hasta The Life of a Showgirl de Taylor Swift, 2025 nos ha dado himnos, sorpresas y se ha convertido en uno de los mejores años para los amantes de la música. ¿Lo mejor de todo? Los próximos meses traen estrenos que prometen hacernos cantar a todo pulmón, llorar y volver a enamorarnos con música.
Así suena el cierre del 2025: los álbumes más esperados para lo que queda del año
Los próximos lanzamientos de 2025
Tame Impala, Deadbeat (17 de octubre)
Este año, Kevin Parker nos sorprendió con dos anuncios que nadie veía venir: su esposa, Sophie Lawrence, está esperando a su segundo hijo y, después de cinco años, su regreso a la música con su nuevo disco Deadbeat. Además, nos dió un pequeño sneak peak de lo que viene con tres nuevos sencillos: “Endless Summer”, “Loser” (una colaboración con el icónico Djo) y, su más reciente lanzamiento, “Dracula”.
Estamos a tan sólo dos días de poder escuchar su nuevo proyecto musical psicodélico y estamos seguros que Tame Impala no nos defraudará.
Daniel Caesar- Son of Spergy (24 de octubre)
Daniel Caesar, el artista detrás de “Best Part”, regresa con un nuevo disco que promete volver a tocarnos el corazón. Anunció su nuevo álbum Son of Spergy y no podemos esperar por escuchar sus nuevas canciones que, como siempre, son una lloradita asegurada. Ya conocemos tres canciones del álbum pero lo que más nos emociona es la cantidad de colaboraciones con artistas tan talentosos como Sampha, Bon Iver, Blood Orange y Clairo.
Demi Lovato, It’s Not That Deep (24 de octubre)
Demi Lovato apuesta por una vibe mucho más tranquila, perfecta para bailar, disfrutar y fluir, con It 's Not That Deep, un álbum lleno de energía y cambio personal. Su noveno disco es un reflejo de lo que Demi ha vivido en los últimos años, llena de amor, alegría y confianza en sí misma. En este proyecto podremos ver a la artista experimentar con una mezcla de pop y EDM, dejándonos ansiosos por saber más sobre la nueva etapa de Demi Lovato.
Pablo Alborán, KM0 (7 de noviembre)
Después de una pausa del mundo de la música, Pablo Alborán regresa con un nuevo disco que define como el proyecto más completo y profundo de su carrera, en el que habla de amor, segundas oportunidades y experiencias personales. Además, el artista confirmó una gira en 2026 y 2027, dándonos el tiempo perfecto para aprendernos todas sus canciones.
Aerosmith & Yungblud, One More Time (21 de noviembre)
Si eres fan del Rock, esta colaboración seguro te dejó con el ojo cuadrado. Después de su tributo a Ozzy Osbourne en los VMAs, lanzaron el primer sencillo juntos del EP “One More Time”. Este dúo promete darle un toque único al Rock’n Roll con estas cuatro canciones.
Beret, Lo bello y lo roto (21 de noviembre)
Si algo caracteriza a Beret y su música es la forma en la nos hace conectar de una manera tan intensa con las emociones que transmiten sus canciones. El concepto del tercer disco del artista sevillano gira en torno a las historias detrás de las cicatrices y pérdidas que nos transforman. Son 13 canciones que te harán cantar a todo pulmón sobre amor e incomprensión.
Fred Again, USB002 (5 de diciembre)
Te apostamos a que nunca te habías imaginado una forma tan cool en la que un artista lanzaría un disco. Fred Again llega con todo este año para la continuación de su disco USB con 10 canciones en 10 semanas y 10 shows en ciudades diferentes con muchísimos invitados sorpresa. Hasta ahora han pasado dos semanas del anuncio, por lo que ya tenemos dos canciones: “you’re a star” y “OGdub”. El viernes 5 de diciembre Fred va a cerrar con broche de oro con la última canción del álbum, llenándonos de emoción por lo que está por venir en las siguientes semanas y todas las sorpresas que tiene para sus fans.
Álbumes anunciados para el inicio de 2026
Louis Tomlinson, How did I Get Here? (23 de enero)
“Lemonade” es la prueba que este nuevo álbum nos hará bailar hasta que nos duelan los pies. Louis Tomlinson aprovechó para salir de su zona de confort y darnos un disco lleno de ritmos y letras totalmente distintos a lo que ya hemos escuchado en sus primeros dos álbumes. Nos demuestra que con este proyecto no tiene miedo de arriesgarse y está haciendo el álbum que siempre soñó.
Gorillaz, The Mountain (20 de marzo)
Si tener las mejores colaboraciones en un álbum fuera una competencia, Damon Albarn se llevaría el premio. Bizarrap, Trueno y Sparks son sólo algunas de las celebs dentro del álbum y además, las canciones tienen features de artistas que van a cantar en árabe, español, hindi y yoruba.
Por si esto fuera poco, Gorillaz anunció una gira por Reino Unido e Irlanda, que empieza el mismo mes del lanzamiento del disco, lo que no da esperanza de que pronto también puedan visitar México.
Discos que nos tienen contando los días (literalmente)
Rosalía
Rosalía está volviendo locos a sus fans, tras dar pistas sobre un posible álbum. A través de su newsletter en Substack, la artista compartió una partitura que hace referencia al icónico club berlinés Berghain y al interpretarla, apunta a los cuatro puntos cardinales. Pero las pistas no terminan ahí. Hoy, en la fachada de los Cines Callao en Gran Vía, Madrid, se proyectó una imagen que se sospecha que podría ser la portada del álbum.
Rosalía le está dando a todos de que hablar y estamos emocionadisimos por todo el misterio detrás de este posible proyecto.
Melendi, Problemas del primer mundo
Sabemos que viene nuevo material de Melendi después de anunciarlo en un concierto e interpretar por primera vez el sencillo principal del álbum. Pero por el momento, no tenemos más detalles sobre Problemas del primer mundo, aunque existe la posibilidad de que llegue cuando menos lo esperemos.
A$AP Rocky, Don’t Be Dumb
No es novedad el anuncio del cuarto álbum de A$AP Rocky. Desde 2022, el rapero nos ha dado falsas esperanzas sobre su lanzamiento y, entre su vida tan acelerada y la llegada de un niño y niña junto con Rihanna, seamos sinceros: seguramente ni él mismo sabe cuándo será la fecha oficial del estreno.
Rocky ha dicho en entrevistas que este es su mejor proyecto hasta la fecha y, al hablar del retraso del álbum, contó que Rihanna y él no planeaban tener hijos, pero que cuando eso pasa, uno tiene que adaptarse, porque la familia siempre va primero.