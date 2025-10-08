Tiky de Velasco produce ‘Metrópoli 360’, un espectáculo que “rompe la cuarta pared” en Artz Pedregal

'Metrópoli 360' palpita con música al ritmo de la gran urbe

La inspiración detrás de Metrópoli 360 son la energía que palpita y las anécdotas que todos los días construyen la cotidianidad en las grandes urbes, como la Ciudad de México, donde pasan tantas cosas al mismo tiempo que, como dice Tiky, “a veces no nos detenemos a percibir nada de lo que está pasando a nuestro alrededor”.

“Tú o cualquier persona en su vida diaria, de camino a cualquier destino que vaya: de trabajo, de casa, de de lo que sea, un viaje, lo que sea. Mientras tú vas en ese trayecto, pasan tantas cosas que, de verdad, la gente no atina a verlo", señala.

'Metrópoli 360' en Alboa Artz Pedregal

"Entonces, si de repente te pudieras detener y ver lo que pasa alrededor y si empiezas a analizar todas las situaciones que han pasado a tu alrededor, son bien interesantes y un poquito de eso es lo que tratamos de hacer”, explica la productora.

Lo sorprendente es que, aunque está conformada por canciones que el gran público conoce —y seguramente cantará cuando las escuche en cada función— Metrópoli 360 no tiene un diálogo.

“No es una obra musical, no es una obra de teatro”, explica Tiky de Velasco. “Es un show de música donde abarcamos muchos géneros musicales: jazz, pop, rock, ska; hay hasta norteñas o rancheras, hay un poco de todo”.