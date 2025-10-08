Con una mente creativa y curiosa y una personalidad inquieta, Tiky de Velasco encauza su pasión por el arte, la cultura y por la forma en la que se relaciona con los espacios y la vida en la ciudad en un proyecto multidisciplinario que mezcla música, teatro y baile, y que estrena este jueves 9 de octubre en Alboa Artz Pedregal: Metrópoli 360.
Tiky de Velasco produce ‘Metrópoli 360’, un espectáculo que “rompe la cuarta pared” en Artz Pedregal
'Metrópoli 360': un show multidisciplinario que se inspira en las grandes ciudades
“Metrópoli 360 y es un show inmersivo. Le decimos inmersivo porque nos hemos obligado como a romper con lo tradicional, a cortar la distancia, a romper la cuarta pared —que no sé si ubicas que es la cuarta pared—, pero bueno, se ha cortado la distancia entre el espectador y el artista”, cuenta la productora en entrevista exclusiva para Quién, previo al estreno del espectáculo.
Con la participación de Natalia Sosa (quien originó el personaje de Daniela en Mentiras, El Musical y ha brillado en infinidad de obras de teatro en México), como directora, productora y parte del show, y Julio Granados “Julls”, al espectáculo lo completan un grupo de 17 jóvenes artistas que están listos para construir con sus voces y su talento este universo en cada función.
'Metrópoli 360' palpita con música al ritmo de la gran urbe
La inspiración detrás de Metrópoli 360 son la energía que palpita y las anécdotas que todos los días construyen la cotidianidad en las grandes urbes, como la Ciudad de México, donde pasan tantas cosas al mismo tiempo que, como dice Tiky, “a veces no nos detenemos a percibir nada de lo que está pasando a nuestro alrededor”.
“Tú o cualquier persona en su vida diaria, de camino a cualquier destino que vaya: de trabajo, de casa, de de lo que sea, un viaje, lo que sea. Mientras tú vas en ese trayecto, pasan tantas cosas que, de verdad, la gente no atina a verlo", señala.
"Entonces, si de repente te pudieras detener y ver lo que pasa alrededor y si empiezas a analizar todas las situaciones que han pasado a tu alrededor, son bien interesantes y un poquito de eso es lo que tratamos de hacer”, explica la productora.
Metrópoli 360 en Alboa Artz Pedregal
Lo sorprendente es que, aunque está conformada por canciones que el gran público conoce —y seguramente cantará cuando las escuche en cada función— Metrópoli 360 no tiene un diálogo.
“No es una obra musical, no es una obra de teatro”, explica Tiky de Velasco. “Es un show de música donde abarcamos muchos géneros musicales: jazz, pop, rock, ska; hay hasta norteñas o rancheras, hay un poco de todo”.
Un espectáculo que se disfruta y se vive al sur de la CDMX: 'Metrópoli 360' en Alboa Artz Pedregal
Lo esencial es que Metrópoli 360 presenta una historia donde “van pasando sucesos que realmente pasan todos los días en la ciudad", puntaliza Tiky de Velasco.
"La idea es que la gente no solo lo vea, sino lo viva. Lo sienta. Queremos que el público se vuelva parte de…; en algún punto vamos a poder lograr que todo el espectador se sienta conectado”, asegura.
En esto, explica, la música tiene un papel primordial, ya que el espectáculo apela al poder que tiene la música para hacernos viajar en el tiempo y reconectar con las emociones que vivimos en distintas etapas de la vida.
“La música te lleva y te transporta hasta ese momento, y creo que esa mezcla entre lo que vas a ver y lo que vas a sentir, creo que va a poder conectar a la gente también con el mismo artista", subraya la productora.
"Porque el artista te va a ver a los ojos, a diferencia de una obra de teatro musical en donde los artistas están entrenados a ver al horizonte y a no hacer eye contact con con el público. Aquí uno de los retos más importantes ha sido eso: decirle al actor o al cantante que todo lo que hayan enseñado no lo aplique y esta vez tiene que ver a los ojos al espectador”, explica emocionada.
Metrópoli 360 estrena este jueves 9 de octubre en Alboa Artz Pedregal al sur de la CDMX. Por ahora hay fechas confirmadas en octubre, nombre y una en diciembre.
Metrópoli 360
Lugar: Alboa Artz Pedregal
Fechas:
9, 11, 16, 17, 25, 30 y 31 de octubre
6, 8, 13, 14 y 29 de noviembre
6 de diciembre